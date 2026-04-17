Если теща кое-где у нас порой мирно жить не хочет: Угнетенные зятья способны на нестандартные ходы

Если восстание тещи нельзя подавить - его надо возглавить. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Знаете, почему сложено столько анекдотов про пару теща - зять и ни одного про свекровь - невестку? Потому борьба двух женщин, делящих права, - это слишком трагично, места для шуток там нет. Обе понимают, как устроена голова у соперницы, и соответственно выстраивают тактику в своей войне. Теща же с зятем - люди разнополые, устройство головы у них принципиальное разное. Оттого предугадать ходы друг друга оба не в силах. Опытный зять пользуется этим преимуществом и выигрывает.

Те, кто читал «Золотую тещу» Нагибина, сейчас черт-те что подумают. Успокойтесь, граждане. Там все же речь о жизни советской номенклатуры со своей отдельной моралью, неприменимой для большинства. У нас с вами разговор простой, бытовой. Вот несколько историй от наших читателей в соцсетях, которым удалось добиться перемирия, а то и победы.

Никита:

Я тещу в поход отправил. Я бы ее и в космос отправил, подальше от меня, но пока ищу такую возможность, предложил ей однодневный маршрут в горы, мы на Северном Кавказе живем. Тот тур был довольно легкий, всего 5 километров с группой ее ровесников. Долго уговаривал, соблазнил тем, что там по дороге озеро и цветущие деревья. Мол, красивые фото останутся, с интересными людьми познакомитесь… Уломал. Мало того, она увлеклась и теперь занята, не до меня ей. С той же группой они ездят по окрестным республикам весь сезон, еще и винодельни начали исследовать. Теща уже заявила: а не поучиться ли мне на сомелье, и смотрю, не шутит. Так что если у вас проблемы с мамой супруги - просто организуйте ей насыщенную жизнь.

Илья:

Я свою тещу выдал замуж, чтоб она перестала вмешиваться в нашу с женой жизнь и отвлеклась на собственную. Женщина она яркая, за собой следит. Ох, думаю, не туда ее энергия уходит. У меня на работе есть коллега ее лет - вдовый, непьющий, довольно интересный мужичок. Рассказал ему свою ситуацию. Помоги, говорю, Иваныч, поухаживай слегка. Цветы и кафе я оплачу. А там, чем черт не шутит, вдруг понравитесь друг другу. Он заинтересовался.

Я подстроил их «случайное» знакомство в супермаркете, со второй попытки получилось. Сходили в кафе, в театр, в парке погуляли. Теща на моего коллегу в итоге не клюнула, но стала какая-то задумчивая.

И я пошел ва-банк - тайно разместил ее анкету на сайте знакомств. Выбрал ее удачные фото и обалдел от того, сколько человек откликнулось. Правда, процентов 95 сообщений я сразу отсеял - хамство, насмешки, какая-то шушера. Этих жестко блокировал. Некоторым пригрозил ноги переломать. Но три сообщения мне понравились - нормальные вроде люди.

И вот приходим мы с женой к теще в гости. Перед Новым годом дело было, настроение уже соответствующее у всех. И я рискнул. Сказал как есть: Татьяна Николаевна, женщина вы у нас красивая, чего добру пропадать. Уж простите, но я тут для вас слегка похлопотал. Показываю ей три объявления, ей же адресованных. Она раскричалась в своей манере: как ты посмел, чем ты думал и т. д. Жена вмешалась, тоже начала ее уговаривать. На меня теща разобиделась, но главное - пароль от аккаунта на сайте знакомств я все же ей оставил.

Что вы думаете, с одним из тех, кого я ей на том сайте подобрал, она в итоге съехалась! Нормальный дядька оказался, заядлый дачник. Теперь моя теща на его участке руководит: где чего сажать и как удобрять. Но главное, от нас с женой отстала полностью. Не до того ей, собственная жизнь появилась.

Василий:

Если восстание тещи нельзя подавить - его надо возглавить. Я пошел именно этим путем: стал любимым зятем. Не забывал каждый раз хвалить ее холодцы и винегреты, отремонтировал ей всякие выключатели без напоминаний, по своей инициативе. Подарил сертификат в спа-салон. Пару раз просто так занес ей фруктов по дороге на работу. Вызвал и оплатил ей мастера, чтобы шкаф-купе отремонтировал. Трижды оплатил такси, тоже сам, без просьб.

Ребята, это работает. Через какое-то время теща начала пилить уже не меня, а мою жену. На предмет «какой золотой муж тебе достался, ты его не стоишь, вот бывают же у некоторых матерей такие дети, вот везет же некоторым недотепам с мужьями…». И так она мою супругу этим допекла! Та сама мне предложила: давай уедем в другой город, не могу больше. А мне того и надо было. Я до этого жену 4 года уговаривал переехать, и наконец сработало.

ПЕРЛЫ С МУЖСКОГО ФОРУМА:

«Не учи тещу жизни, даже если она от нее безнадежно отстала».

«Всю жизнь меня любили бабушки, дети и собаки. С тещей не прет, и все тут. Потом понял: она бабушка, ребенок и собака в одном лице».