Украина стала самой быстро исчезающей страной в мире: население Незалежной сократилось на 20 миллионов - это две Швеции или четыре Финляндии

На конец января 2026 года под «временной защитой» в ЕС официально находились 4,38 млн бежавших из Украины

20 миллионов человек — такова примерная цена, которую Украина уже заплатила за свою незалежность, если сложить бегство за границу, военные потери последних 12 лет и демографический обвал с 1991-го. Кто-то погиб. Кто-то уехал. Кто-то дождался своего права на самоопределение и остался на ушедших в Россию территориях. Но итог один — людей в стране стало меньше катастрофически. Для понимания масштаба: это как вымерли сразу две Швеции. Или четыре Финляндии. И пока наверху в Киеве торговали образом несгибаемой крепости, внизу происходило куда более страшное: Украина тихо, методично и быстрее всех в мире теряла людей. На карте Visual Capitalist, собранной по данным МВФ, эта утрата зафиксирована как мировой антирекорд: минус 32,5% населения за четверть века, худший результат среди 183 стран. И в этом, возможно, главная черная метка: за срок жизни одного поколения Украина потеряла треть себя, а следующее поколение уже входит во взрослость в тени исхода.

ГОСУДАРСТВО — ПРИЗРАК

Украина исчезает не первый год. Еще после распада СССР в стране жили 52 миллиона человек, к 2021-му осталось около 42 миллионов.

Военный конфликт — сначала с Донбассом, а затем и с Россией — не породил эту убыль с нуля, она просто наложилась сверху как ускоритель, превратила затяжное истощение, демографическую воронку в штопор, в обвал. ООН напоминает: последняя перепись населения на Украине была в 2001 году. UNFPA — профильное агентство ООН по вопросам рождаемости - оценивал население Украины в 35,8 миллиона в июле 2024-го, но из них лишь 31 миллиона — на подконтрольной Киеву территории.

То есть, от 52 миллионов остался 31. Разница — больше чем треть. Смыло 21 миллион человек. И это очень оптимистичные для Украины цифры. Есть другие, ближе к реальности.

Такую оценку, например, дает МВФ, на чьих данных построен рейтинг Visual Capitalist. И это уже не спор статистиков, а признак куда более серьезной беды: страна, которая сокращается быстрее всех в мире, даже не может с полной уверенностью сказать, сколько людей у нее осталось. А когда у государства нет свежей переписи, любой разговор о демографии стоит на зыбком полу. Но война не отменяет счет — она делает его вопросом выживания. Потому что планировать рынок труда, школы, больницы, мобилизацию, пенсии и восстановление, не зная точно, сколько у тебя людей, — это уже не просто управленческая слабость. Это попытка вести страну почти вслепую.

6 МИЛЛИОНОВ ПРИЧИН НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ

Самая страшная сторона этой убыли в составе. Украина теряет тех, на ком держится будущее. На конец января 2026 года под «временной защитой» в ЕС официально находились 4,38 млн бежавших из Украины (хотя оценки экспертов и чиновников в Киеве еще беспощадней — из страны утекли 6 млн граждан только в Европу). Из них 43,5% взрослые женщины, 26,1% взрослые мужчины и 30,3% — дети и подростки. Это значит, что за пределами страны оказались миллионы будущих матерей, школьников, подростков, тех, кто через несколько лет должен был бы работать, рожать, учить, лечить, строить и платить налоги. И чем дольше это длится, тем меньше в таком отъезде остается временного. Это уже видно по настроениям самих беженцев. По данным британского аналитического центра по международным отношениям Chatham House, доля украинцев за рубежом, которые планируют вернуться, снизилась с 74% в ноябре 2022 года до 43% в декабре 2024-го. Сначала люди уезжали переждать. Потом начали обживаться. Потом — устраивать детей, искать работу, привыкать к новой жизни.

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ

За месяц до восемнадцатилетия киевлянин Роман Билецкий уехал в Словакию. Он сказал: «Это был билет в один конец. Время поджимало». С начала войны в странах ЕС под временной защитой зарегистрировались более 190 тысяч украинских мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет. И это только зарегистрированных, количество неучтенных по разным оценкам доходит до полумиллиона. Для слишком многих из них взрослая жизнь началась не с университета, работы, или свадьбы, а с маршрута на выезд. То, что сначала выглядело исключением, теперь стало семейной тактикой. О школе в Гоще, ее директор Марианна Хрыпа сказала так: примерно половина выпускников уезжает за границу, в основном это мальчики, и родители стараются вывести детей до 18 лет.

НА ОДНО РОЖДЕНИЕ ТРИ СМЕРТИ

С каждым годом все сложнее утешать себя словами «тяжелые времена» или «провалившаяся демография». По данным UNFPA, агентства ООН по вопросам репродуктивного здоровья, в 2024 году в Украине родились 176 679 детей, а умерли 495 090 человек. Получается 3 смерти на 1 рождение, и это без учета военных потерь, только гражданская смертность. Суммарная рождаемость упала до 0,9 ребенка на женщину, а средняя продолжительность жизни мужчин сократилась примерно до 57,3 года. Это меньше чем в Афганистане, по сути это уровень Конго времен войны. Среднестатистический украинский мужчина не доживёт до пенсии. Он умрёт в 57. Зачем ему дети? Это момент, когда страна начинает не стареть и не беднеть, а терять саму способность продолжать себя.

21-летняя Анастасия Ющук из Гощи формулирует это так: «Здесь нет стабильности, не на что опираться».

НЕ СТРАНА, А ДЕКОРАЦИЯ

Украине уже продали послевоенное чудо: почти одновременно Всемирный банк, ООН, Еврокомиссия и правительство Украины оценили восстановление страны в $588 млрд на ближайшее десятилетие. Гигантские стройки, новые дома, инфраструктура. Только есть одна проблема, о которой наверху не говорят так рьяно как о деньгах: поднимать все это просто некому. OECD Организация экономического сотрудничества и развития фиксирует жестко: мобилизация более 1 млн человек в армию, внутреннее и внешнее перемещение 30% населения трудоспособного возраста и спрос со стороны ключевых отраслей уже создали острый дефицит рабочих рук. Деньги на восстановление собрать можно. Проекты нарисовать можно, но если людей хронически не хватает, вся эта конструкция начинает напоминать хорошо профинансированную декорацию. Демографическая эрозия бьет глубже любой рецессии: она съедает не только сегодняшний ресурс, она подрезает завтрашний кадровый костяк страны.

ЕВРОПА ШЛЕТ ДРОНЫ ВМЕСТО КРОВАТОК

Мир для Украины сегодня — уже не абстрактный гуманизм и не сентиментальная открытка с голубем. Это последний тормоз для демографического обвала. Режимы сменятся, фронт еще не раз качнется, союзы рассорятся и соберутся заново. История знает страны, проигрывавшие войну и поднимавшиеся вновь. Но демография мстит страшнее любой войны: если страна слишком долго живет исходом, недорождением и недоверием к самой себе, она начинает терять не только пространство, но и саму идею будущего. И никакая героическая риторика сверху не отменит простого факта: дети не рождаются из лозунгов, а страна не продолжается аплодисментами иностранцев, шлющих дроны и пули, чтоб украинцы продолжали воевать. И умирать.

