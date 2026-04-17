Как говорили древние мудрецы, бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как на телефоне светится уведомление о возврате уплаченного налога. А теперь выполнить пункт 3 из этого перечня стало чуть ли не легче, чем зажечь огонь или включить воду! Ведь часть налогов можно вернуть в упрощенном порядке. Несколько кликов - и вскоре видишь результат в мобильном приложении банка.

Какие затраты нам частично компенсирует государство? И как сделать это быстро и с максимальной выгодой? Раскладываем все по полочкам.

ВСЕ УЖЕ ЗАПОЛНЕНО ЗА ВАС!

Налоговых вычетов у нас довольно много. Деньги от государства можно вернуть, если купил квартиру, потратился на лечение, образование, занятия спортом. И даже если инвестировал деньги в ценные бумаги и открыл программу долгосрочных сбережений (подробнее см. «Знай!»).

До недавнего времени почти все налоговые вычеты объединяло одно - по ним надо было собирать пакеты документов (чеки, договоры, лицензии и т. д.). Многих это отпугивало: «да ну, долго и сложно…» Тем более если речь шла о возврате в несколько тысяч рублей.

Но в последние годы систему упростили. Все не только можно сделать онлайн, но еще и буквально за несколько минут.

- Многие виды налоговых вычетов сейчас можно получить без предоставления декларации и подтверждающих документов. Упрощенный порядок заключается в том, что в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС появляется предзаполненное заявление, сформированное налоговым органом на основании автоматически поступивших данных, - говорит глава группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин.

Далее все предельно просто (подробнее см. «Пошаговая инструкция»).

ВЫШЕ СТАВКА - БОЛЬШЕ ВЕРНУТ

Утром - налоги, вечером - вычеты. Примерно так выглядит схема, по которой мы сначала отдаем деньги государству, а потом можем часть из них вернуть. Соответственно, получить больше, чем мы заплатили в бюджет, невозможно.

Раньше считать свою выгоду было проще. Ставка подоходного налога была почти плоской: 13% для всех и 15% на заработки свыше 5 млн рублей в год.

Но с прошлого года ставка стала прогрессивной. Ступенек пять, и зависят они от заработка:

- на доходы до 2,4 млн рублей в год: 13%;

- от 2,4 до 5 млн рублей: 15%;

- от 5 до 20 млн рублей: 18%;

- от 20 до 50 млн рублей: 20%;

- свыше 50 млн рублей: 22%.

И самое приятное, что налоговые вычеты по умолчанию дают начиная с верхней планки.

Приведу пример. Допустим, в прошлом году вы заработали 3 млн рублей. В этом случае:

с 2,4 млн рублей вы заплатили налог в 13% - это 402 тыс. рублей;

с 600 тысяч - налог в 15%, это 90 тыс. рублей.

Допустим, в прошлом году вы положили 400 тыс. рублей на индивидуальный инвестиционный счет, а 150 тыс. потратили на лечение. В сумме - 550 тыс. рублей. В этом случае вам вернут налог, уплаченный по ставке 15%, то есть 82,5 тыс. рублей.

Если вы положили на ИИС те же 400 тыс., а на дорогостоящее лечение потратили уже 250 тыс. рублей, то в сумме будет 650 тыс. А налог в 15% вы заплатили, напомним, с 600 тыс. рублей. Поэтому с 600 тысяч вам вернут 15%, а с оставшихся 50 тысяч - 13%. В сумме будет 90 000 + 6500 = 96 500.

ЗНАЙ!

Виды вычетов и лимиты на них

Имущественный

(на покупку жилья)

Лимит: 5 млн рублей.

НДФЛ можно вернуть с 2 млн рублей при покупке квартиры и еще с 3 млн рублей - уплаченных процентов по ипотеке.

Максимальный возврат - от 650 тысяч (13%) до 1,1 млн (если вы платили налог по ставке 22%) рублей.

На обучение ребенка

Лимит: 110 тысяч рублей в год на одного ребенка.

Максимальный возврат на одного ребенка: от 14,3 до 24,2 тысячи рублей в год.

Социальные

Лимит: 150 тысяч рублей в год.

Деньги потрачены на собственное (либо ближайших родственников):

образование;

лечение;

страхование;

покупку лекарств;

занятия спортом.

У образовательных и медицинских учреждений должны быть лицензии. Спортзал должен быть в списке Минспорта. А страховая компания - в реестре Центробанка.

Максимальный возврат: от 19,5 до 33 тысяч рублей в год. В случае дорогостоящего лечения (например, имплантации зубов и сложных операций) можно вернуть налоги со всей потраченной суммы. Но не больше, чем вы отдали государству в виде НДФЛ.

Инвестиционные

Лимит: 400 тысяч рублей на взносы в год.

Распространяется на следующие виды вложений:

- индивидуальный инвестиционный счет (ИИС);

- программа долгосрочных сбережений (ПДС).

Максимальный возврат: от 52 до 88 тысяч рублей в год.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Когда все же нужны декларация и справки?

Не у всех контрагентов есть техническая возможность отправить данные напрямую в налоговую. В этом случае у них надо взять справку о понесенных расходах. И подгрузить ее в личном кабинете налогоплательщика самостоятельно.

Все договоры и чеки прикладывать не надо. Достаточно лишь одной бумаги. И декларации по форме 3-НДФЛ (она заполняется онлайн в личном кабинете на сайте налоговой).

- Для получения социального вычета по расходам на покупку лекарств обязательно представляются документы, подтверждающие их оплату, и рецепты (назначение врача). Получить этот вычет в упрощенном порядке нельзя. Заполнить налоговую декларацию можно в том же личном кабинете налогоплательщика - в режиме онлайн. И там же приложить необходимые документы. Это сейчас быстро и удобно, - рассказывает Аркадий Брызгалин.

Кроме того, заполнять заявление придется тем, кто еще не получил вычеты за расходы, понесенные в 2023 году. На них упрощенный порядок не распространяется.

СОВЕТЫ «КП»

Способы получить максимальную сумму

У большинства из нас много разных трат, по которым можно получать налоговые вычеты. Иногда расходы выше лимитов. А иногда уплаченных налогов не хватает, чтобы вернуть все деньги за один год. Что делать в этих ситуациях?

Если не хватает уплаченных налогов (обычно это происходит, когда есть большой имущественный вычет на покупку квартиры), алгоритм следующий. Сначала нужно подавать заявление на социальные и инвестиционные вычеты, потому что у них «срок годности» - всего три года. То есть в 2026 году можно вернуть деньги, потраченные в 2023 - 2025 годах.

Имущественный налоговый вычет имеет такое свойство, как переходящий остаток. То есть если вы в этом году все не забрали, то можете забирать остаток в последующие годы. Ограничений по срокам здесь нет.

Подавайте заявления на вычеты как можно раньше. Тогда вы сможете быстрее получить деньги и разместить их, например, на банковском вкладе.

Не тяните с подачей заявлений до последнего. К примеру, до 31 декабря этого года можно подать декларацию на возврат расходов, произведенных в 2023 году. После этого срока получить вычеты на них уже не получится. И лучше сделать это заранее. Чтобы в случае чего исправить возможные ошибки.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Как подать заявление?

1. Проверьте личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (nalog.ru). Возможно, там уже все есть (уточним, что данные начинают поступать в налоговую с конца февраля).

2. Если нет, обратитесь к тем, кто вам оказывал услуги (образование, 2 лечение и.т д.). Попросите их отправить в налоговую все, что нужно для вычета. Например, если вы положили деньги на индивидуальный инвестиционный счет, обратитесь с такой просьбой к сотрудникам банка через чат в приложении.

3. Налоговая пришлет уведомление в личный кабинет, когда получит документы от контрагентов.

4. Подпишите предзаполненные заявления на оформление вычетов электронной подписью (ее можно сформировать онлайн за пару минут). Укажите там банковский счет для перечисления денег.

5. Деньги придут в течение 30 рабочих дней. На практике - быстрее.

