ВТБ закупил технику для 17 детских больниц

ВТБ в рамках благотворительной программы «Мир без слез» закупит медицинское оборудование для 17 детских больниц в 16 регионах России. От Дальнего Востока до Калининграда — география впечатляет.

Почему это важно? В прошлом году оборудованием, переданном в больницы воспользовались для лечения больше миллиона маленьких пациентов.

Например, в Москве с Детской городской клинической больницей №9 имени Сперанского банк сотрудничает уже 16 лет. Только в этом году для этого учреждения ВТБ закупил 29 аппаратов. Техника ушла в хирургию, стерилизационное, инфекционное и патологоанатомическое отделение.

«Новое оборудование увеличивает количество медицинских манипуляций и пропускную способность больницы в целом. Качественную и своевременную помощь получает больше детей», — делится Наталья Гусева, руководитель городского Центра урологии-андрологии и патологии тазовых органов ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского, врач-уролог высшей категории, профессор, д.м.н.

За полтора года в больнице с помощью уродинамической системы, купленной банком, обследовали 450 пациентов отделения детской урологии-андрологии №1. А в неврологическом цифры еще весомее — более 2000 пациентов.

Медицинское сотрудничество с больницами-участниками программы «Мир без слез» дополнит культурная программа. Для ребят в клиниках покажут интерактивные спектакли. Тема — финансовая грамотность. Чтобы дети с малых лет понимали, как важно уметь обращаться с деньгами.

Героями станут любимые персонажи из «Спокойной ночи, малыши!», а помогать им будет амбассадор банка по финансовой грамотности по имени Айтиша.

Вот регионы и города, где больницы получат больше 125 единиц техники: Приморский край (Большой Камень), Свердловская область (Заречный), Красноярский край (Зеленогорск). А также Казань, Калининград, Ростовская область (Каменск-Шахтинский), Кострома, Краснодар, Москва, Петрозаводск, Рязань, Нижегородская область (Саров), Санкт-Петербург, Смоленск, Иркутская область (Усолье-Сибирское) и Саратовская область (Шиханы).

«ВТБ помогает детским больницам с 2003 года и только за прошлый год мы приобрели более 35 медицинских устройств, которые помогли вылечить или провести диагностику более чем миллиона детей, - сообщила старший вице-президент банка Наталья Кочнева. - На фоне быстрого развития технологий больницы довольно часто нуждаются в новых медицинских системах, поэтому в рамках программы «Мир без слез» мы создаем для них возможность быстрой закупки важных аппаратов».