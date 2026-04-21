Сергей считается экспертом в активном туризме. Фото: соцсети

Во время похода на гору Мунку-Сардык в Восточных Саянах погибло трое туристов из Красноярска. Группа вышла на восхождение 18 апреля. Всего, по предварительной информации, в путешествие отправились 15 человек. Среди них оказалось несколько представителей компании-туроператора Endeavour Tour, в том числе основатель и руководитель фирмы 35-летний Сергей Ткаченко. KP.RU связалась с супругой Сергея.

- Группа не выходит на связь с 18 числа, никто из них. Пока не могу ничего толком сказать в сложившейся ситуации, - объяснила KP.RU Дарья Ткаченко.

Руководителем группы назван Виктор. Фото: соцсети

Согласно данным следкома, возглавлял группу туристов опытный гид компании 38-летний Виктор Дороженко. Именно на его имя была зарегистрирован поход в МЧС. Виктор провел уже не один турпоход и в его квалификации не сомневался даже руководитель компании.

Мужчины прошли не один поход вместе. Фото: соцсети

Сам Сергей является экспертом в области активного туризма и неоднократно проводил смелые эксперимента. Например, в январе этого года они с коллегой провели ночь в палатках в 43-градусный мороз на Торгашинском хребте в Красноярском крае. Таким образом туристы хотели получить необходимый практический опыт для восхождения на вторую по высоте вершину в мире Чогори или - как ее называют альпинисты - К2 (оно запланировано на 2028 год).

В случае с Мунку-Сардык вряд ли планировались какие-то эксперименты, так как поход был коммерческим. За восхождение туроператор брал от 18 до 23 тысяч рублей с человека.

На данный момент известно, что о гибели троих туристов сообщили сами участники похода. Часть группы смогла выбраться к цивилизации и передать записку с информацией и данными о местонахождении сотрудникам местного кафе. Они вернулись обратно на гору и в 9 часов утра 21 апреля за ними был направлен отряд спасателей МЧС.

