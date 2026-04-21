Раньше сюда не пускали женщин, а мужчины приносили духам жертвы: чем пугает священная гора Мунку-Сардык, где ночью насмерть замерзли туристы

В горах по преданию обитают священные духи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Три туриста погибли при восхождении на бурятскую гору Мунку-Сардык. Предварительная версия - виновато переохлаждение. Группа поторопилась и рискнула отправиться на верх при сильнейшем ледяном ветре. Достигли "подушки" - открытого пространства. Именно там начались трудности. Сначала трем туристам стало плохо. Их товарищи спустились в прибрежное кафе, позвали на помощь. Но когда хозяин кафе добрался до точки, там уже были три мертвых человека. Остальная группа - по предварительным данным - пошла на вершину. За ними спасатели выехали в 9 утра.

Пока альпинисты обсуждают причины трагедии - вероятную плохую подготовку, испортившуюся погоду, множество сделанных ошибок, местные шепчутся - священная гора отомстила за неуважение. KP.RU собрал все, что известно про мистику священной горы и духов, которые могут угрожать или помогать альпинистам.

Мистика священной горы

Высочайшая вершина Саян, окутанная легендами, - гора Мунку-Сардык в Бурятии. 3491 метр над уровнем моря, заснеженные хребты – потрясающая красота. И несложный – по крайней мере для подготовленных людей маршрут. Горные долины, ледники, ущелье внизу. И сам пик – с бурятского его название переводится «вечный белый голец» - вершина в любое время года скована вечным льдом и снегом.

В погоне за красивыми пейзажами сюда стремятся тысячи туристов. Особенно популярен маршрут в майские праздники – группы идет в горы одна за другой, в сопровождении инструкторов. Обычно в это время уже тепло, но не сейчас – резкое похолодание и стало причиной гибели трех туристов из группы, решившейся покорить гору в апреле.

Люди дошли до «подушки» - открытой местности и просто замерзли в порывах ледяного ветра… Более точные причины сейчас определяют следователи, им еще предстоит выяснить, как была подготовлена группа, кто сопровождал их в этом походе, где были нарушены правила безопасности. Но бывалые альпинисты в кулуарах – не во всеуслышание - обсуждают: священная гора забрала еще одну жертву. И опять предлагают: закрыть гору для неподготовленных групп. Во-первых, все же маршрут опасный: крутые клоны, закрытые трещины на ледниках…. А во-вторых, стоит ли лишний раз тревожить духов этой местности?

- Местные жители никогда не пойдут в горы без уважительного совета с духами,. Природу нужно уметь слышать, а спешащие группы не понимают этого, - поделился своим мнением житель поселка Слюдянка, который находится неподалеку от маршрута восхождения.

Духи-помощники

И в самом деле, Мунку –Сардык – священная гора для бурятов. По их верованиям здесь живут духи саянских гор и легендарный богатырь Гэсер-хан. В прежние времена к этой горе не могли даже приближаться женщины, а мужчины должны были спрашивать разрешения у духов и приносить им жертву. Конечно же, сегодня эту легенду только пересказывают туристам. Многие турфирмы даже начинают восхождение с театрализованного обряда принесения жертвы духам. Но бывалые альпинисты, иногда даже не признаваясь в этом, в легенды верят. И стараются – для своей же безопасности – прислушиваться к знакам от духов и не перечить им. В 2022 году бывший экс-президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов рассказывал о своем покорении вершины. И о мистических событиях, этому предшествовавших:

- На высоте 2700 метров пошел дождь, а небо затянуло так, что не было видно гор. У меня возникла мысль вернуться и не рисковать. Но хриплый голос сказал мне «Орогты» (на бурятском – «заходите»). Я аж испугался, но потом появились внутренняя уверенность и спокойствие , - рассказывал он.

Затем погода наладилась:

- Буквально через пять минут поднялся сильный ветер, и облака развеялись. Небо стало чистым, и погода благоволила нам весь день. Наверное, это Бурин Хан нам шепнул и впустил нас.

Еще одна примета у покорителей вершины – увидеть орлов, кружащих над пиком – это считается добрым посланием.

А вот сильный ветер, который может подняться во время восхождения, по мнению бывалых туристов говорит о нежелании горы принимать гостей. В такой момент лучше вернуться, чем продолжать настойчиво двигаться вперед назло природе.

Записка тоже будоражит воображение - ее оставили внизу товарищи погибших туристов. И снова пошли в гору

"Проклятое место" или гора, не прощающая ошибок?

Эта трагедия - не первая на Мунку-Сардыке. В мае 2021 года сюда приехали пятеро мужчин - опытные альпинисты, до этого даже Эльбрус покоряли. Зарегистрировали группу, выбрали более сложную тропу, переночевали в горах. Предупреждение о внезапной лавине они не получили - оказались в точке, где связь не ловила. Из пятерых спаслись только двое.

А еще есть не смертельные случаи. Почти каждые выходные спасателям приходится выезжать на эвакуацию туристов: кто-то падает и получает травму ноги. Кто-то ломает руки. Чаще всего причина банальная: вовсе не плохой характер духов, а невнимательность людей, которые встают на обрыв в поиске хорошего кадра для селфи, не смотрят под ноги на опасных участках.

-Горы – это всегда источник повышенной опасности. Как показывает практика, любая погибшая экспедиция – это плохо подготовленная экспедиция. Чаще всего это человеческий фактор: ошибки участников, неверное снаряжение или решение сэкономить на гиде и пойти «на авось». На этом нельзя экономить, ведь это цена вашей жизни, - говорит альпинист Вячеслав Лачкарев.

КСТАТИ

История покорения Мунку-Сардык - это история настоящей любви к своему делу

Впервые гору покорил выдающийся россйиский географ Густав Радде в 1858 году. Затем до 1897 года было много попыток, но дойти до вершины не удавалось никому. В 1897 году на пик поднялась еще одна группа. Ледник на севере горы был назван в честь ее участника - С.П. Перетолчина.

В 1930-е годы было совершено восхождение с юго-востока альпинистами Скородумовым и Пацюком. Они смогли подробно описать свой маршрут. В 1938 году на клонах был устроен альпинистский лагерь. Лидер группы, установившей его, Борис Беркович, подробно описал маршруты и это сделало возможным дальнейшее развитие туризма в этой части Саян.

Сейчас маршрут на восхождение не считается особенно сложным. Но работа групп требует внимательной подготовки. Интересно, что в этом походе участвовали минимум три сотрудника турагентства. О котором, кстати, хорошо отзываются туристы, ранее участвовавшие в походах.

