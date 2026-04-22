Фото: ТАСС

Ни одна фигура в истории страны не вызывает таких дискуссий, как Владимир Ленин. Ко дню его рождения, 22 апреля, непременно поднимается вопрос: а может, похоронить уже Ильича по-человечески? И 156-летие, которое мы отмечаем сегодня, не стало исключением.

Эх, а что бы он сам сказал на это? И вообще вопросов к нему накопилось - мама дорогая: и про Украину, которой он первым дал государственность, и про развал его детища - Советского Союза. Да как же спросишь, если с момента смерти прошло уже больше ста лет? Но опыт с обращением к Владимиру Жириновскому показывает - решение есть. Если нельзя поговорить с самим именинником, можно попробовать связаться с его духом. Конечно, через медиума.

После потустороннего интервью с Вольфовичем редакцию завалили письмами: «Вызывайте Сталина», «Нам нужны новые идеи Столыпина». Но абсолютный рекорд побил все-таки Ленин. Больше всего народ терзает конкретный, почти интимный вопрос, сформулированный в одном из писем с предельной прямотой: «Как Ильичу на том свете? Не обидно ли ему, что тело до сих пор выставлено напоказ в центре Москвы? Доволен ли? И вообще он там лежит или кукла восковая?»

А слово читателя - закон! И мы отправились к уже нашему знакомому медиуму Анне Печуевой.

К МАВЗОЛЕЮ, НО БЕЗ СВЕЧЕЙ

Анна встревожилась. Говорит, обращаться к духу человека, который давно умер, сложно. И надо прийти максимально близко к месту захоронения. В случае с Лениным, значит, к Мавзолею. Ну надо, так надо. И дождливым апрельским днем мы встретились на Красной площади.

- Давайте только не будем прямо тут свечи зажигать? Нас же ФСО сразу скрутит! - взмолилась я. Но Анна и сама не хотела таких проблем.

В то утро Мавзолей был открыт. Решено было начать с его посещения.

- Надо же, очередь! - удивилась медиум и ее подруга (они вместе приехали в Москву). - И вход бесплатный.

- Никогда такого не было, чтобы вход к Ильичу был платным, - удивилась их удивлению я. - И эти 20 человек - совсем не очередь! Вот в советские годы была очередь!

На исторические кадры длиннющей змейки из людей в Мавзолей, которая тянулась через всю площадь, мои спутницы смотрели с неподдельным изумлением.

Первый Мавзолей Ленина был деревянный. Тот, который мы знаем - гранитный, - появился только к 30-му году. Фото: en.wikipedia.org

«А ЗАЧЕМ НАМ ЭТО?»

Это еще что! Блогеры проекта «Архипедия», которые знамениты тем, что задают людям на улице вопросы из школьной программы, как-то опрашивали молодежь на Красной площади. И для многих их вопросы оказались каверзными.

- А вы про то, кто такой Ленин, часто спрашиваете? - прямо из очереди в Мавзолей позвонила им я. - Молодежь вообще знает эту фамилию?

- В целом про Ленина они знают. Вернее, слышали. Но если копнуть чуть глубже, в 90% случаев начинаются пробелы. Конечно, находятся отдельные ребята, которые в целом в курсе его биографии. Но это единицы. Кто виноват: школа или семья? Вопрос спорный. Думаю, 50 на 50. Но я все чаще слышу от молодежи ответный вопрос на мои: «А зачем нам это знать? Как нам это в жизни пригодится?» И тут уже я впадаю в ступор в поисках ответа.

И это еще сорока лет не прошло с момента развала СССР. А когда-то ведь вся страна в пела: «Ленин всегда живой. Ленин всегда со мной». Теперь же хоть на улице опрос проводи, хоть спиритический сеанс. Никто пальцем не покажет. Но факт остается фактом: Ленин все так же лежит в своем бархатном гробу под неусыпным надзором охраны. Только из посетителей уже лишь залетные туристы. И то единицы.

«ТУТ ЕСТЬ КТО-ТО ВТОРОЙ»

За такими философскими разговорами отстояли мы свою быструю очередь.

- Это он! Его тело! - с придыханием и ужасом прошептала мне на ухо Анна, как только мы оказались у гроба. - Но тут не только его дух. Есть еще кто-то второй. Мне кажется, тот самый Ленин, чью фамилию он прославил. Жалко, нельзя постоять тут подольше.

Но постоять нельзя ни секунды. Такие правила заведены с самого начала - люди проходят, у гроба не останавливаясь. Стоит только замешкаться, как суровая охрана тут же подгонит к выходу.

Анна Печуева потребовала провести обряд как можно скорее после посещения Мавзолея. Поэтому магическое зеркало, свечи и прочие атрибуты разложили прямо на лестнице на Варварке.

На медиума Анну тут же снизошло эзотерическое вдохновение. Или, как она объяснила, пришел дух Ильича. И она потребовала начать сеанс спиритизма как можно скорее. Так что, немного отойдя от Красной площади на Варварку, мы спрятались на ближайшем лестничном пролете. Анна достала свои атрибуты - зеркало, черные свечи, черный платок и начала.

- Он здесь, - тихо сказала Анна. - Спрашивайте.

Конечно, я не могла не начать с вопроса «а не пора ли вас похоронить по-человечески?».

- Он улыбается, ему приятно даже такое положение вещей, - передает Анна. - Говорит: «Что же поделать. Люди прощались, прощались, да так и не смогли попрощаться. Буду лежать, сколько надо. Единственное: почему везде написано «Ленин», а фамилия Ульянов нигде не фигурирует? Я ведь ее из-за брата в свое время поменял. Так вот и получилось. Но настоящая-то фамилия моя хорошая».

Атрибуты Анны - зеркало, черные свечи, черный платок и начала.

- Вам не обидно, что КПСС уже все, а на вас поглазеть только туристы приходят?

- «Не обидно. Важно, чтобы помнили. А как помнят - это уже детали».

«ТОГО, ЧТО БУДЕТ С УКРАИНОЙ, НИКТО ПРЕДСТАВИТЬ НЕ МОГ»

Духи, существа непредсказуемые, как объясняла Анна, то здесь, то там. Могут исчезнуть в любой момент. Так что, не теряя времени, стали спрашивать дальше.

- Владимир Ильич, вы сформировали Украину в отдельную республику. Как теперь думаете, стоило? Ожидали таких последствий?

Медиум замолчала. Потом заговорила жестче:

- «Изначально планировалось, что Украина будет чем-то вроде буферной зоны, готовой взять на себя удар в первую очередь. Поэтому ее и снабжали, и укрепляли. Богатая там земля, люди смелые. Но что дойдет до прямого столкновения между русскими и украинцами - такого никто представить не мог». Ой, он так быстро говорит, - суетилась Анна, - и такими словами необычными, я не успеваю даже запомнить.

- А Второй мировой войны можно было избежать?

- «Нет! Напряжение большое было, взрыв. Но Сталин молодец, выдержал удар».

- Про Сталина много говорят и хорошего, и плохого. Вы как к нему относитесь?

- «Сложно ответить, но нельзя было иначе. Напряжение, враги внутренние, все это мешало».

- Почему социализм не победил, почему Союз развалился?

- «Этот... с молнией на лбу...» - он имеет в виду Горбачева, поняли мы. - «Что он сделал? Разболтал страну. А Ельцин...» Тут медиум чертыхнулась: Ильич говорит, что все сгубили деньги и жажда наживы. «Не верили в идею. А без веры - пустота. Вот и развалились».

- А вы верили?

- «Верил. И верю. Но не те люди пришли. Не те».

И только Ильич разговорился, нас прервали - пришел охранник из парка «Зарядье», удивленно вскинул брови, увидев нашу компашку, и попросил заканчивать.

«А ГДЕ ВОДКА?»

Мы уже погасили свечи, как вдруг медиум подняла руку:

- Стойте. Он спрашивает про водку. «Почему водки не принесли? Вы что, не знаете? Это традиция».

- Владимир Ильич, мы как-то не подумали.

- «Ладно. Ты сама-то пьешь?» - спросил он у меня.

Я честно ответила, что в ходу больше вино, желательно французское.

- «Французское? Самогонку гнать надо. Дешево, сердито и свое».

И исчез.

«СССР НЕ ВОСКРЕСНЕТ»

По всем неписаным эзотерическим законам, как объяснила медиум, водку надо не к Мавзолею нести, а на кладбище. На любое. Купили вождю революции в универмаге ГУМа водки и сосиски в тесте. Надеюсь, будет доволен. И отправились на Ваганьковское.

Кладбище в дождь выглядит именно так, как и должно выглядеть место для спиритических возлияний: мокрые листья, черные кресты, тишина. Мы нашли неприметную скамейку у дальней аллеи. Анна сказала, что место не важно, важно - намерение. Вылили в землю водку, положили на чужую могилу сосиски.

- Может, он еще к нам придет? Вопросы-то остались.

Анна заглянула в свое магическое зеркало и кивнула: спрашивайте, мол.

- Владимир Ильич, возможно ли воскрешение СССР? Не все, но очень многие скучают по тем временам.

Ответ пришел без колебаний. Четкий, жесткий.

- «Нет. Никогда. Не воскрешают мертвых. Стройте новое. Только на старых ошибках. Не наступайте. А земли России надо возвращать». Всё. Он ушел.

ТАК К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?

Жириновский с того света советовал картошку сажать. Ленин - самогонку гнать. К чему же нам, друзья, готовиться, е-мое?

Хотите - верьте, хотите - нет. А мы пошли сушить сапоги.

ФАКТЫ

Как Ильич оказался на Красной площади

Для зумеров, бумеров и прочих граждан, которые учились в школе уже не по советским учебникам, - краткий ликбез.

Для начала, кто это вообще такой (оказывается, теперь и это надо объяснять).

Владимир Ильич Ленин (урожденный Ульянов) - революционер, основатель партии большевиков, идейный вдохновитель и главный организатор Октябрьской революции 1917 года. В результате этой революции было свергнуто Временное правительство, которое, в свою очередь, пришло на смену царской власти.

Ленин - первый председатель Совета народных комиссаров (СНК) - то есть фактический глава первого в мире социалистического государства. Именно при нем и под его руководством в декабре 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик (СССР) - государство, которое просуществовало почти 70 лет и распалось в 1991-м.

Ленин - автор идей «диктатуры пролетариата», «мировой революции» и «ленинской гвардии». При нем Россия вышла из Первой мировой войны (заключила Брестский мир), началась национализация промышленности и земли, была перенесена столица из Петрограда в Москву. А тело его самого после смерти положили в Мавзолей. Оно находится там уже сто лет.

Псевдоним «Ленин» появился в 1901 году. Версий несколько. По самой распространенной, Ульянов взял паспорт умершего чиновника Николая Ленина, чтобы выехать за границу. По официальной семейной версии - от названия реки Лена. Всего у вождя было около 148 различных псевдонимов: Тулин, Старик, Ильин, Петров и другие.

Умер Владимир Ильич 21 января 1924 года в подмосковных Горках. Официальная причина - кровоизлияние в мозг на фоне атеросклероза. Ему было 53 года. Многие историки связывают ухудшение здоровья с последствиями покушения на него Фанни Каплан в 1918 году: две пули, оставшиеся в теле (одну извлекли только в 1922-м), могли спровоцировать тяжелое поражение сосудов.

Идею не хоронить, а забальзамировать тело приписывают Сталину - он предложил это еще осенью 1923 года, когда стало ясно, что Ленин безнадежен. Против выступали Троцкий, Бухарин, Каменев и, что важно, вдова - Надежда Крупская. Но после смерти вождя комиссия приняла решение: тело сохранить временно, чтобы люди из отдаленных регионов успели проститься. Деревянный Мавзолей построили к моменту похорон (27 января 1924 года), каменный, который мы знаем сегодня, возвели к октябрю 1930-го.

У Ленина не было детей. Крупская признавалась, что причина - в ее проблемах со здоровьем после тюрем и ссылок.

Ленин мог бы получить Нобелевскую премию мира. В 1917 году его выдвинули за то, что он помог России выйти из Первой мировой войны. Но заявку отклонили из-за нарушения сроков подачи.

БЛИЦ

«Революция началась с... выстрела Ленина в Ульянова»

Как молодежь отвечала на вопрос, кто такой Ленин (из выпусков «Архипедии»).

- В каком году произошла революция 1917 года?

- В 1912-м.

* * *

- Кто возглавил революцию?

- Владимир Владимирович Ленин.

* * *

- Как звали Ленина?

- Илья Ильич Ленин.

* * *

- Почему Владимира Ульянова вдруг стали называть Лениным?

- От имени Лена… это жена его была… стали говорить: мол, Володя у нас конкретно Ленин. Типа слушается Лену.

* * *

- Кто такие Ленин и Ульянов?

- Братья?

- Почему тогда фамилии разные?

- У них разные отцы.

* * *

- С какого выстрела началась революция?

- С выстрела Ленина.

- В кого?

- В Ульянова!

