Эррол Маск: «Я подружился с Сергеем Лавровым, мы обсуждали Украину»

Отец самого богатого человека планеты Илона Маска, 79-летний Эррол, зачастил в Россию. Прилетел в третий раз за год. Отношения с сыном у него непростые, оба - натуры эмоциональные. К тому же Маск-старший женат в третьем браке на собственной падчерице, чего другие члены семьи не приняли.

Но Илон стал тем, кем стал, во многом благодаря отцу, который привил ему любовь к инженерному делу и науке.

Эррол Маск в интервью «Комсомольской правде» рассказал, почему снова и снова приезжает в Россию, зачем хочет открыть здесь Институт Маска и почему он не является поклонником Украины. Интервью отца Илона Маска «Комсомольской правде»

Нынешний визит Эррола в нашу страну продлился две недели. Он участвовал в Венчурном форуме в Казани и Блокчейн форуме в Москве, побывал в Нижнем Новгороде. И ходил на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя, где привлек внимание тем, что сидел на стуле. Церковь это в случае пожилых людей предосудительным не считает, а Эррол не так давно перенес сложную операцию.

Мы поговорили с Маском-старшим в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) накануне его отъезда домой, в Южную Африку.

— Вас называют инвестором, инженером, изобретателем, когда-то вы даже торговали изумрудами. Кто вы такой, Эррол Маск?

— В первую очередь меня интересуют новые технологии. Когда я был мальчиком, запустили первый спутник (в 1957 году в СССР — Ред.), и восторг от этого события двигал мною всю жизнь.

Детям приходилось выслушивать мои долгие лекции — сын рассказывал прессе, что я с ними делился новостями науки и техники часа по четыре. Он немного преувеличил. Но это принесло пользу!

Однажды у конструкторов возникла проблема с кондиционером в автомобилях Tesla, он требовал много электроэнергии. И тут Илон вспомнил, как я объяснял ему принцип работы теплового насоса. Он охлаждает большие объемы воздуха и обходится в разы дешевле. Теперь во всех Tesla работает тепловой насос.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПОТЕПЛЕНИЯ

— Как вы впервые попали в Россию?

— Я и не думал, что смогу приехать, у меня тут не было никаких знакомых. Год назад я выступил в паре телепрограмм и сказал, что если наступит глобальное потепление, то Россия лет через 50–80 станет центром всего развитого мира. Российский университет (Иннополис в Казани — Ред.) связался со мной и пригласил выступить в Москве на «Форуме будущего».

Потом меня канал Russia Today позвал на свой 20-летний юбилей. В Большом театре я присутствовал на выступлении президента Путина.

— В программе вашей нынешней поездки снова была Казань…

— Мне звонили из правительства Татарстана и спрашивали, что я думаю об идее предложить южноафриканским фермерам голландского происхождения земли там. В ЮАР сейчас люди сталкиваются с бандитами, убийцами… Я сказал, что идея хорошая. И мы это обсуждаем.

— Вы лично общались с Владимиром Путиным?

— Нет, я только слушал его в Большом театре. Больше всего запомнились его слова о том, что межконтинентальное оружие, которое может использовать любая страна — это правда.

А вот с министром иностранных дел Сергеем Лавровым я подружился. Мы сидели рядом, прекрасно общались.

«ЛЮДИ МОГУТ ЖИТЬ 120 ЛЕТ»

— Обсуждается открытие в России Института Маска. Какие научные задачи там могут решаться?

— Пару лет назад в Дубае я встретился с правителем эмирата Фуджейра (шейхом Хамадом бин Мухаммедом аль-Шарки — Ред.) Он сказал: «Ваша семья уже сделала очень много, но чем вы займетесь в будущем?» Я ответил: нам надо изучать гравитацию, термоядерную энергию и взаимосвязь пространства и времени. Меня просили рассказать об этом побольше, так возникла идея открыть аналитический центр.

Россия хороша тем, что здесь очень сильная трудовая этика и много людей с очень высоким IQ.

Но для института надо собрать средства, ведь там нужно объединить молодых нетрадиционно мыслящих исследователей, которые смогут ответить на вопросы, не поддающиеся даже величайшим ученым. Иначе прекрасное будущее из фильмов про дальние полеты в космос никогда не станет реальностью.

— Полеты на Марс реальны?

— Да, но надо подумать, в чем будет их польза. По мере того, как Илон занимался этой темой, создавая все более мощные ракеты, стало ясно, что с Марсом все сложнее, чем думалось в начале. Главная проблема не в том, чтобы туда долететь, а в том, чтобы оттуда вернуться.

В начале этого года Илон удивил меня, сказав, что он не рассматривает проект с полетом SpaceX в. близком будущем и решил больше сосредоточиться на создании лунной базы. Думаю, это более разумно.

— Что-то более земное вас интересует?

— Долголетие. Вполне возможно добиться того, чтобы средний человек жил 120 лет. Расшифровка генома позволяет точно определить проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть.

Интересно, что до Первой мировой средняя продолжительность жизни европейской женщины была 39 лет (с учетом многочисленных младенческих смертей — Ред.), а сейчас — 84 года!

Хотелось бы, чтобы все, начиная с 14 лет, проходили тест на продолжительность жизни (расширенный генетический анализ с расчетом рисков будущих заболеваний — Ред.) Еще недавно такой тест стоил 2000 долларов, теперь подешевел до 1000, а скоро, как мне сказали ученые из Калифорнии, будет стоит всего 100.

«ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ»

— На Земле полно политических проблем. Что вы думаете об украинском конфликте?

— Я обсуждал эту тему с Лавровым в прошлом году. Он объяснил мне, что Россия должна была защитить русских в Донбассе.

Исходя из своего опыта, могу утверждать, что Украина стала страной по отмыванию денег для США, для таких персонажей, как Байдены.

Я знаком с хорошими людьми с Украины, но я не фанат ее правительства. Тут я согласен с Россией, я хотел бы, чтобы это закончилось. Думаю, большинство целей России уже достигнуты.

Встречаясь с украинцами за последние десять лет, я заметил, что все они говорят по-русски. Для меня они все как русские, и я не совсем понимаю, в чем тут проблема. По-моему, они действительно должны быть частью Российской Федерации.

— Европейские политики не устают говорить о грядущей войне с Россией. Почему, как считаете?

— Европейцам много лет внушали: «Русские идут, они хотят вас убить». То же самое внушали и американцам, и жителям ЮАР. В этом нет ни капли правды, это просто пропаганда для запугивания.

Во многих странах Европы власти перестали быть эффективными. А в Южной Африке полиция вообще перестала справляться со своими обязанностями. Те, кто живет на фермах, остались без защиты и могут рассчитывать только на себя. На меня на ферме напали…

«Я УБИЛ ТРОИХ, И МЫ УБЕЖАЛИ В ЛЕС»

— Расскажите про это подробней.

— Я перекрашивал дом на одной из своих ферм, чтобы сдать его в аренду. Со мной была шестилетняя дочка (от второго брака, сводная сестра Илона Маска — Али. Дело было в 1998 г.- Ред.)

На нас напала банда из восьми человек, они сразу начали стрелять — было 52 выстрела, потом полиция посчитала гильзы. Мы убежали в спальню, где лежал мой «Магнум». И я убил троих. Дом был сильно поврежден, весь в крови. Окна были выбиты, дочка ухватилась за меня, мы выпрыгнули и убежали в лес.

— В какую часть России вы рекомендуете переселиться фермерам из ЮАР?

— Я пока не выбирал регион. Люди из Татарстана сами сказали, что у них много сельскохозяйственных земель для работы, также я обсуждал этот вопрос во Владимире. Я бы начал с нескольких семей, а потом и другие приедут. Южноафриканцы с голландскими корнями — одни из самых опытных фермеров в мире, в ЮАР мало осадков и почва не очень хорошая, но эти проблемы за 300 лет им удалось решить.

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ

— Вы отец семерых детей, какие у вас методы воспитания?

— Можно быть строгим с детьми, не будучи злым. И научить их поступать правильно, приучая их этим гордиться.

Я бы сказал, что умею вселить уверенность в своих детей и сотрудников. Я 11 лет служил в южноафриканской армии, прошел путь от рядового до офицера, командующего 800 солдатами, и они иногда носили меня на руках просто потому, что я хорошо к ним относился.

— Вы учили детей рисковать?

— Да. Я почти никогда не был наемным работником, работал на себя.

Когда Илон закончил университет, он подал заявку на работу в компанию Netscape на вакансию программиста, но ему отказали. И он открыл собственный бизнес. Так что тот отказ для него, считай, стал удачей.

ИЗ ДОСЬЕ KP.RU: БИОГРАФИЯ ЭРРОЛА МАСКА

Эррол Маск родился в Претории, ЮАР, в семье англичанки и белого южноафриканца. В университете получил диплом инженера-электромеханика, занимался разнообразным бизнесом — от добычи замбийских изумрудов (ее потом подкосило изобретение в СССР искусственных камней) до инвестиций в недвижимость. Параллельно Маск служил в Citizen Force — Гражданской армии, военном резерве для белых с периодическими сборами и тренировками.

К 30 годам Эррол стал миллионером. В браке с Мэй Халдеман родились трое детей: старший — Илон, средний — Кимбал и младшая дочь Тоска. Через девять лет супруги развелись.

Вторым браком Эррол женился на Хайде Безуиденхаут, родились две дочки. В 2010-х годах его женой стала падчерица Яна Безуиденхаут, она родила сына и дочку.

В последние годы Маск-старший занимается криптовалютными проектами и выступает консультантом различных компаний.