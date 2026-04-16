Герой спецоперации «Z» Роман Седов точно навел удар артиллерии

Младший лейтенант Ильшат Валиев и Ефрейтор Роман Седов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идя вперед, знай, как воротиться», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел».

УМЕЛО РУКОВОДИЛ ШТУРМОМ

Младший лейтенант Ильшат Валиев

«Командир мотострелкового взвода младший лейтенант Ильшат Валиев выполнял боевую задачу по огневому поражению и штурму укреплённых опорных пунктов противника, уничтожению живой силы и техники ВСУ на важном направлении наступления российских войск.

Противник, закрепившись на позициях, оказывал сопротивление и активное огневое воздействие, предпринимая попытки замедлить продвижение российских штурмовых групп.

В условиях применения противником ударных БПЛА, Валиев умело руководил действиями штурмовой группы и грамотно организовал захват опорного пункта ВСУ.

Под руководством офицера был уничтожен опорный пункт, расчет беспилотных летательных аппаратов и девять военнослужащих ВСУ».

ТОЧНО НАВЕЛ УДАР АРТИЛЛЕРИИ

Ефрейтор Роман Седов

«Ефрейтор Роман Седов, стрелок мотострелкового подразделения, выполнял боевую задачу по обнаружению и выявлению опорных пунктов и замаскированных позиций ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения.

В ходе ведения поиска в заданном квадрате, военнослужащий в условиях интенсивного артиллерийского огня и применения средств РЭБ противником, обнаружил замаскированный склад, на котором находился боекомплект подразделения ВСУ.

Ефрейтор Роман Седов произвел расчеты для поражения цели и оперативно передал данные на пункт управления артиллерией. В результате артиллерийского удара склад боеприпасов был уничтожен.

Благодаря грамотным и своевременным действиям военнослужащего, боевики ВСУ лишились трех дневного запаса боеприпасов, что существенно снизило их боеготовность на данном направлении».

