Кадры с Ореховского тактического направления: подразделения беспилотных систем ВДВ эффективно поражают украинские войска на хорошо подготовленных и замаскированных долговременных позициях.

Во время недавних боевых вылетов, операторы беспилотников выявили здание, под которым в укрытии находился личный состав ВСУ, а также площадку для запуска вражеских дронов. После подтверждения целей, российские воины нанесли точечные удары, полностью разрушив здания вместе с живой силой противника.

Десантники хоронят под укрытиями расчеты дронов и командные пункты врага

Кроме того, разведывательные БПЛА засекли на дороге бронированную машину ВСУ и пикап с личным составом. Эти цели также были оперативно уничтожены налетами FPV-дронов.

«Ежедневно, несмотря на противодействие средств РЭБ противника, российские операторы FPV-дронов, используя оптоволоконные каналы связи, которые не подвержены глушению, наносят точные удары по позициям ВСУ в Запорожской области», - комментируют в Минобороны России.

Также можно увидеть, как десантникам помогают в Запорожской области мощным огнем артиллеристы группировки войск «Восток».

По выявленным с разведывательных дронов позициям ВСУ наносятся удары снарядами 152-мм орудий «Гиацинт-Б».

«Благодаря точным попаданиям осколочно-фугасными снарядами, артиллерия мгновенно пробивает перекрытия и разрушает заглубленные укрытия противника», - отмечают в военном ведомстве.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

