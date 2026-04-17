XXX Российский Интернет Форум пройдет с 27 по 29 апреля в Москве

Российский Интернет Форум (РИФ) — это ежегодное событие, объединяющее ведущих экспертов ИТ-отрасли, представителей бизнеса и государства для обсуждения ключевых векторов развития цифровой экономики России. В 2026 году юбилейный РИФ пройдет уже в 30-й раз!

Организатором выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) — одна из старейших отраслевых ассоциаций, отмечающая в этом году свое 20-летие. Программа форума включает выступления представителей крупнейших ИТ-компаний и экспертного сообщества.

Юбилейное мероприятие примет площадка Технопарка «Сколково». За три десятилетия РИФ стал уникальной платформой для обмена опытом и поиска стратегических партнеров. В центре внимания — бизнес-процессы, успешные кейсы, точки роста и конкретные эффекты для бизнеса любого масштаба.

Программа форума:

Первый день — B2G-коммуникации. Посвящен GR-коммуникациям и сценарному моделированию развития Рунета и отечественной ИТ-отрасли. Среди ключевых участников — представители государства и крупного ИТ-бизнеса.

Второй день — B2B-коммуникации. Фокус на актуальных вызовах и практических инструментах для роста бизнеса. В рамках дня пройдут презентации компаний — членов РАЭК, заседания профессиональных кластеров и партнерские сессии. День будет особенно полезен как крупным корпорациям, так и стартапам, малому и среднему предпринимательству.

Третий день — B2C-коммуникации. Основная тема — карьерные возможности в ИТ и знакомство с рынком. Программа включает фестиваль молодежи, презентации стажировок и реальных кейсов, а также активное взаимодействие бизнеса со студентами и молодыми специалистами для поиска талантов и выстраивания партнерств.