Ветеранам помогут покорить бизнес-сферу

Андрей Кузнецов начинал в нефтяной отрасли, а потом перешел в монтажный бизнес. Фонд «Защитники Отечества»

Сопровождение на каждом этапе - от оформления документов до реализации бизнес-проекта. Фонд «Защитники Отечества» поддерживает ветеранов спецоперации, желающих открыть или развить свое дело. Это может подтвердить Андрей Кузнецов из Удмуртии.

До СВО Андрей руководил цехом нефтепромысловых исследований, отвечал за качество. Позже перешел немного в другую сферу - в Ижевске основал монтажную компанию.

На передовую отправился в 2024 году. Службу прервало серьезное ранение, но никаких себе поблажек он давать не собирался. Правда, сначала нужно было восстановиться.

- После госпиталя услышал о «Защитниках Отечества», - говорит Андрей Кузнецов. - Пришел познакомиться, узнать, что за фонд такой. И сразу мне координатор говорит: а вы региональную выплату за ранение получили? Я и не знал, что есть такая. Потом на диспансеризацию отправили, на реабилитацию в санаторий.

Поправившись Андрей продолжил развивать бизнес. Его предприятие изготавливает быстровозводимые купольные конструкции, выполняет заказы со всей страны. В том числе и - в качестве гуманитарной помощи - для родного подразделения разведки.

С бизнесом «Защитники Отечества» тоже помогли - благодаря их помощи участник СВО обучается в республиканском бизнес-акселераторе, оформил социальный контракт, который планирует направить на закупку нового оборудования.

А еще Андрей активно принимает участие в патриотических мероприятиях. Например, в недавнем открытии выставки «СВОи» в Музее Удмуртской Республики, посвященной событиям спецоперации и вкладу местного населения в приближение Победы. Экспозиция выстроена так, чтобы посетители могли провести аналогию с событиями Великой Отечественной войны.

КОНКРЕТНО

Что такое «социальный контракт»

Льгота действует с 1 января. Специальный вид соцконтракта для демобилизованных бойцов СВО включает в себя единовременную выплату до 350 тысяч рублей и возможность оформления документов для ведения предпринимательской деятельности без оценки среднедушевого дохода семьи. Средства можно направить на открытие дела, обучение или повышение квалификации.