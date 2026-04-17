«Вагоны и танки стране нужны всегда»: На «УралВагонЗаводе» отреагировали на вбросы про масштабные сокращения штата

Расположенный в Свердловской области «УралВагонЗавод» (УВЗ) известен разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. Стабильное предприятие, которое, вдруг, объявило о сокращении штата. По крайней мере, информация об этом на днях появилась в социальных сетях. Но так ли это на самом деле? Как выяснили журналисты KP.RU в рамках совместного проекта с «ЛапшаМедиа», направленного на отсеивание лживых новостей, речь идет о провокации.

Даже не проверили инициалы директора

«В целях оптимизации производственной деятельности с 14 апреля 2026 года проводится сокращение численности работников АО «УралВагонЗавод» на 60 процентов…», - такое уведомление за подписью якобы исполнительного директора предприятия распространяют анонимы по пабликам и мессенджерам.

На самом УВЗ отнеслись к вброс с иронией и поблагодарили «врага» за поздравления с 90-летием.

«Именно так в АО «Научно-производственная корпорация «УралВагонЗавод» имени Ф.Э. Дзержинского (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации «Ростех») относятся к очередным распространяемым художественным фейкам о якобы наступившем “конце света”», - прокомментировали в пресс-службе завода, заявил, что сведения не соответствуют действительности.

Сотрудники организации сразу указали на то, что с «официальным документом» не так: неверный бланк, регистрационные номера письма, которые не соответствуют внутреннему документообороту… Неизвестные даже не удосужились проверить личные данные исполнительного директора, написав «Рощупкин В.М.», в то время как должность эту занимает Рощупкин Владимир Николаевич. Что уж говорить о том, что и подпись его подделана неправильно.

Работайте сами и приводите друзей

Завод работает в штатном режиме, выполняя все государственные контракты. Людей не увольняют, а, наоборот, ищут. Кадровики ведут постоянный набор персонала, в том числе с предоставлением обучения.

Информация о вакансиях регулярно размещается в соцсетях УВЗ, также вопросы по поводу трудоустройства можно задать по телефону 8 (3435) 380-300.

«Ни о каких сокращениях речи нет. Набор персонала ведется постоянно, в том числе с обучением. Вагоны и танки стране нужны всегда», - заявили представители предприятия и порекомендовал заводчанам, у которых возникают вопросы на эту тему, обращаться непосредственно к своим руководителям, а лучше сразу приводить друзей - чтобы и их взяли на работу.

В УВЗ призвали не вестись на провокации, а доверять только проверенным и официальным источникам. Там уверены, что подобные обманы направлены на дестабилизацию обстановки в год 90-летия завода.