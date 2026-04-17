Причиной космических событий окажется корональная дыра – своего рода прореха в солнечной «атмосфере». Фото: NASA/AIA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В эту пятницу и выходные, 17, 18, 19 апреля 2026 года нас ждет сильная магнитная буря. Уже сегодня Земля повстречается с потоком быстрого солнечного ветра, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Начнется период геомагнитной нестабильности, который продлится неделю, но самые трудные дни ждут нас уже в субботу и воскресенье. Ждать ли красивых полярных сияний, KP.RU рассказал руководитель Лаборатории Сергей Богачев.

В чем причина магнитных бурь

Причиной космических событий окажется корональная дыра – своего рода прореха в солнечной «атмосфере». Солнце постоянно производит поток солнечного ветра: заряженных частиц, плазмы, которая разлетается от светила во все стороны. Собственно, а как иначе: если двигатель автомобиля работает – газы летят через выхлопную трубу. Термоядерный «двигатель» Солнца тоже не обходится без «выхлопа», каковым и является солнечный ветер (конечно, это предельно грубое приближение – зато понятно).

Солнечный ветер есть всегда, но в норме его поток не вызывает магнитных бурь, магнитосфера Земли к нему «адаптирована». Однако, если скорость ветра выше обычного, начинаются бури. «Дыра» в солнечной атмосфере напоминает форточку, из которой «сквозит». И такая дыра как раз оказалась напротив Земли, и выпущенный ею «сквозняк», по расчетам, прибудет в окрестности нашей планеты в пятницу вечером.

Магнитные бури по часам и дням

Корональные дыры формируются, как правило, над активными областями Солнца. И могут быть устойчивыми, то есть существовать несколько оборотов Солнца вокруг оси (который составляет 27 дней).

Эта дыра как раз такова.

- Данная дыра существует на Солнце уже несколько месяцев, периодически возвращаясь к Земле с интервалом около 27 дней — это время, которое требуется Солнцу на полный оборот вокруг оси, - говорится в сообщении Лаборатории.

Дыра оказывалась напротив нашей планеты и в феврале, и в марте, неизменно запуская бури уровня G1-G2 (слабые и умеренные). Бури именно такого уровня ожидаются по прогнозу и в этот раз, а там – кто знает.

- Всего в потоке быстрого ветра Земля будет находиться около недели, но наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток — в субботу и воскресенье, когда планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям, проходя через период наибольшей нестабильности. Предварительно с понедельника активная фаза геомагнитного шторма закончится, - пишет Лаборатория.

В целом год по геомагнитной обстановке выглядит довольно напряженным, отмечают в Лаборатории, из ста первых дней года магнитные бури наблюдались 24 дня. Очень заметное количество: больше (если сравнивать период с периодом) было лишь в 2003-м. И это несмотря на то, что солнечные вспышки – другой источник возмущений – происходят заметно реже. Подобная ситуация сохранится, по мнению Лаборатории, до конца года.

Будет ли северное сияние 17, 18, 19 апреля?

Как всегда в природе, к не самому приятному явлению (магнитные бури) все-таки прилагается утешительный бонус в виде полярных сияний. Ждать ли ярких событий в Средней полосе на этот раз?

- В марте при прошлом прохождении дыры сияния были, в том числе сильные, поэтому они, несомненно, будут, но вопрос лишь, чтобы пик не пришелся на дневное время, - рассказал KP.RU руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

А что с погодой? Вопрос неожиданный. Но выше мелькнула цифра – 27 дней. Это, напомним, период обращения Солнца вокруг оси. И каждые 27 дней одна и та же корональная дыра вызывает магнитные бури. А метеорологи старой школы вроде бы замечали: резкие изменения в погоде тоже происходят с периодичностью в 27 дней. В XIX веке этот факт связывали с Луной (ее фазы меняются примерно с такой же периодичностью), но потом догадались – дело в Солнце.

Однако, согласно современным представлениям, атмосферная погода напрямую с солнечной активностью не связана.

- В параметрах солнечной активности цикл 27 суток выделяется очень четко. Что касается погоды, то попытки установить соответствие не привели к значимому результату, - говорит Сергей Богачев.

Так что вопрос о связи погоды и Солнца вроде бы снят – и все-таки время от времени возникает.

КАК БУРЯ ОТРАЗИТСЯ НА ЗДОРОВЬЕ

Влияние магнитных бурь на здоровье человека можно считать доказанным эмпирически. Иными словами, есть заметная по численности группа людей, которые фиксируют эту связь. Некоторые статистические исследования, которые предпринимались и у нас, и за рубежом, подтверждают эти наблюдения.

Но серьезные ученые обращают внимание на риски прямых сопоставлений: так, серьезную роль может играть психосоматика. Для точности опыта нужно исследовать людей, не следящих за прогнозами космической погоды. Справедливости ради, такие исследования предпринимались в СССР (на материалах Скорой помощи Москвы 1970-х) и некоторую связь показали.

Другое дело, что у медицины нет ни малейшего представления, как это могло бы работать. Колебания магнитного поля во время бурь настолько ничтожные, что их не всегда замечает даже компас. В вагоне метро поля на порядки сильнее.

Таким образом, медицина скептична. Но метеозависимым людям все-таки рекомендовано с усиленным вниманием соблюдать назначение врачей и режим дня.

