В мобильном приложении российского финтеха появился расчет стоимости турпоездки

Новый сервис расчета стоимости поездки позволяет заранее спрогнозировать основные расходы — на авиабилеты, проживание, питание, транспорт и досуг. Представили разработку Т-Путешествия от Т-Банка. По замыслу создателей сервиса, планирование поездок у пользователей должно стать более понятным, прозрачным и предсказуемым.

Чтобы рассчитать стоимость поездки, пользователю в мобильном банке в разделе «Город» нужно выбрать «Путешествия» и блок «Куда отправиться». После этого необходимо указать направление для путешествия, дату и количество участников. Оценив параметры, система формирует ориентировочный бюджет по трем уровням расходов: минимальный, средний и расширенный.

В каждый уровень включены цены на авиабилеты и проживание, расходы на питание, транспорт и досуг. Это позволяет пользователю сопоставить формат поездки с финансовыми возможностями еще до покупки билетов и бронирования отеля.

— Расходы на питание, транспорт и досуг формируются на основе аналитики и могут различаться в зависимости от индивидуальных привычек и предыдущего опыта поездок с помощью сервиса, — отметили в Т-Путешествиях.