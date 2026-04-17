Представьте: вы летите в отпуск, смотрите кино, и вдруг в соседнем кресле начинает дымиться рюкзак. В феврале так и случилось. На рейсе Екатеринбург - Стамбул загорелся внешний аккумулятор. Пассажиры перепугались, но, к счастью, обошлось. А Росавиация теперь предлагает вообще запретить использовать пауэрбанки на борту. Пока вопрос только обсуждается, эксперты анализируют статистику и международный опыт. Корреспондент KP.RU узнал у экспертов последние новости о запрете пауэрбанков в самолетах России: какой внешний аккумулятор купить в путешествие и где его хранить во время полета.

Запрет пауэрбанков в самолетах в России: чем они опасны

Все из-за литий-ионных аккумуляторов. Они маленькие, мощные — но иногда сходят с ума. Начинается так называемый тепловой разгон: батарея греется, пухнет и может загореться, а то и рвануть. На земле это опасно, а в небе - вдвойне, особенно если устройство затерялось где-то в багажном отсеке. Там пожар заметят не сразу. Потому-то все мировые авиакомпании уже давно запретили сдавать пауэрбанки в чемоданы - только в ручную кладь.

Роман Гусаров, главный редактор Avia.ru, в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил, что это происходит из-за свойств литий-ионных и литий-кадмиевых аккумуляторов. Они компактны и выдают много энергии, но при этом склонны к внезапным возгораниям. Эксперт привел в пример автомобили Tesla, которые, бывало, сгорали за считанные минуты. Только там машина горит на дороге, а тут - самолет.

- Случаи возгорания пауэрбанков фиксируются по всему миру каждый день, - подчеркивает Гусаров. - К счастью, в самолетах это пока ни разу не привело к серьезным последствиям, потому что источник огня быстро обнаруживается, и штатными средствами пожар гасится. Но риск остается.

По словам эксперта, требования касаются не только пауэрбанков, но и любых электронных устройств: телефонов, планшетов, ноутбуков. Именно с ноутбуков, кстати, все и началось много лет назад, когда у пассажира в полете загорелся аккумулятор.

Какие пауэрбанки безопасно везти в самолете

Но, по мнению специалистов, потенциальный запрет внешних аккумуляторов делу не поможет.

- А дальше что? Телефоны с ноутбуками, где стоят аккумуляторы гораздо мощнее. Вернемся в каменный век? - комментирует Александр Токаренко, IT-эксперт, член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности. - Тушить пожар запретами, игнорируя качество производства, - путь в никуда. Нужны не запреты, а стандарты безопасности и ответственность производителей.

По его словам, проблема не в пауэрбанках, а в их качестве. Китайские ноунеймы гонятся за цифрами: 50 000 мАч, 100 000 мАч - а защитных плат нет. Такие «кирпичи» могут вспыхнуть не только в самолете, но и дома на диване. А если это произойдет ночью, когда люди спят?

- Запомните формулу: «Дешевый + мощный = смертельно опасен». Дешевое хорошим быть не может, - предупреждает IT-эксперт.

Последние новости о предложении запрета пауэрбанков в самаолетах России на 17 апреля 2026 года

Советы Александра Токаренко

1. Не покупайте пауэрбанки больше 20 000 мАч. Честные 20 тысяч - это безопасный максимум.

2. Не экономьте. Хороший аккумулятор, а особенно энергоемкий, не может стоить дешево.

3. Не оставляйте зарядку на солнце, в машине.

4. Вздулся, греется, воняет? Несите в пункт приема батареек. В мусорку такой аккумулятор выбрасывать нельзя — пожар на свалке тоже не радость.

Правила провоза пауэрбанков в самолетах в России

- При перелетах пауэрбанки запрещено сдавать в багаж - только ручная кладь;

- На взлете и посадке пользоваться ими нельзя;

- Запрещается заряжать сам пауэрбанк от бортовой розетки;

- Хранить устройство надо под сиденьем или в кармане кресла, но не на верхней полке.

В каких авиакомпаниях запрещено провозить пауэрбанки

В последние полгода ведущие перевозчики один за другим вводят полный запрет на использование пауэрбанков в полете. Например, Emirates, flydubai, Lufthansa, Qantas, Korean Air, Pegasus, AirAsia, Thai Airways и др. Нельзя заряжать от пауэрбанка телефон или ноутбук, а также заряжать сам пауэрбанк от розетки в кресле. Хранить можно только при себе. В багаж сдавать нельзя нигде.

Так что готовимся к тому, что пауэрбанк в полете будет бесполезен. Взять с собой можно, но пользоваться - нет.

