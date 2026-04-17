Иран полностью открыл Ормузский пролив и получил «спасибо» от Трампа, но переговоры — в тумане

Глава иранского МИД Аббас Аракчи объявил, что с сегодняшнего дня все коммерческие суда смогут свободно проходить через Ормузский пролив по указанному иранцами маршруту. Причина - остановка огня в Ливане, где Израиль бомбил союзную Тегерану «Хезболлу», и наоборот. За решение открыть пролив Иран удостоился от Трампа слова «спасибо» в его соцсети.

Вчера Ливану и Израилю наконец удалось договориться о 10-дневном перемирии. Прекращение боевых действий против «Хезболлы» было одним из иранских условий на переговорах с США. Но другие пункты пока в подвешенном состоянии. Это вопрос обогащения урана, о праве на которое настаивал Тегеран, его ракетная программа (американцы требовали ее ограничить), снятие санкций, репарации Исламской республике...

Да и сам Ормузский пролив Иран хотел в дальнейшем плотно контролировать, взимая плату за проход судов. Сценарии дальнейшего развития событий мы обсудили с экспертами.

Риторика президента США остается противоречивой: он не исключает второго раунда переговоров с Ираном уже в эти выходные — и одновременно грозит новыми ударами в случае срыва сделки. На Ближний Восток идет авианосец «Джордж Буш» с ударной группой, везет 6000 военных. Уже после объявления об открытии Ормуза Трамп уточнил: блокада иранских портов со стороны американцев продолжится до заключения «главной» сделки.

Агенство Reuters (впрочем, уже не раз попадавшее пальцем в небо) со ссылкой на пакистанский источник утверждает: переговоры могут завершиться тем, что стороны подпишут некий меморандум о намерениях. И за следующие два месяца заключат долгосрочное мирное соглашение.

А Politico пишет: Трамп готов на компромиссы с Тегераном, ведь именно президент США надавил на израильтян с тем, чтобы они перестали обстреливать Ливан.

Тем временем на известиях об открытии Ормузского пролива цены на нефть упали разом на 10%, до $89,63 за баррель Brent.

В КСИР НАСТУПИЛ РАСКОЛ

- Между США и Ираном не может быть мира, пока не заключен серьезный окончательный договор. А в том, что его подпишут в ближайшее время, я глубоко сомневаюсь. Меморандум - это задокументированная отсрочка, в отличие от нынешнего 14-дневного режима прекращения огня между Ираном и Соединенными Штатами. Поэтому ничего кардинально не изменится, - заявил «КП» профессор, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

По его мнению, Иран крайне истощен: «Потери серьезно сказались на системе управления страной и вооруженными силами. Поэтому Тегерану нужна передышка, чтобы собраться. Но это не значит, что они готовы идти на серьезные уступки. Требования сторон остаются диаметрально противоположными».

Сажин отмечает, что после убийства верховного лидера аятоллы Али Хаменеи фактически в Иране произошел военный переворот - КСИР взял в свои руки управление республикой. Президент Масуд Пезешкиан отстранен от принятия решений. Но внутри самого Корпуса стражей тоже наблюдаются разногласия: часть генералов готова к переговорам и компромиссам, большинство же считает, что США нужно поставить на колени.

- Единственное, что может заставить генералов КСИР согласиться на меморандум - это переход внутренней ситуации в Иране в коллапс, - предположил Сажин.

Что же касается перемирия между Израилем и Ливаном, то, по мнению эксперта, оно выглядит хрупким:

- Израиль бьется не против Ливана, а против «Хезболлы», это не одно и то же. Я не уверен, что перемирие продержится долго. Любая серьезная провокация с любой стороны может его сорвать.

УЙТИ, СОХРАНИВ ЛИЦО

Трудность для Трампа еще и в том, что в конце апреля истекает 60-дневный срок, в течение которого президенту США может вести военную операцию без согласования с Конгрессом. После этого, самое позднее, 1 мая Трамп обязан или завершить кампанию, или получить карт бланш от конгрессменов на ее продолжение.

Теоретически второй вариант возможен. На днях в Палате представителей провалился законопроект, направленный на остановку войны в Иране. Чуть раньше аналогичная резолюция была заблокирована в Сенате. Но некоторые законодатели дали понять, что могут пересмотреть свою позицию, если война затянется.

- США будут искать изящный выход из иранской кампании. Республиканцы, скорее всего, постараются либо отложить вопрос одобрения от Конгресса, либо вообще не рассматривать его под предлогом того, что идут переговоры с иранцами, - высказал предположение в разговоре с «КП» политолог Владимир Оленченко. - Демократы, в свою очередь, продолжат масштабную кампанию против Трампа. Будут использовать не только иранский вопрос, но проблемы в экономике, рост цен на бензин.

При этом они искренне верят, что если обругают Трампа, то их собственный авторитет сразу вырастет. Но это далеко не так.

- Однозначного ответа, даст ли большинство конгрессменов добро на продолжение операции, сейчас нет. Все зависит от того, как будут развиваться переговоры с Ираном, - добавляет эксперт.