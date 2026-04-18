Поиски пропавшей девушки завершились трагедией: искали полгода, а нашли прямо рядом с домом

Предварительно, криминала в смерти не нашли. Фото: КП-Пермь

14 апреля волонтеры пермского поискового отряда «Регион59» сообщили новость, которая поставила точку в почти полугодовой эпопее поисков. В Краснокамском районе Пермского края обнаружено тело 29-летней Натальи Аликиной, пропавшей еще осенью прошлого года. Информацию о гибели дочери редакции «КП-Пермь» подтвердила и убитая горем мать погибшей, Ирина Кузнецова.

ВЫШЛА И ПРОПАЛА

Трагедия разыгралась в обычный октябрьский день. Днем 27 октября Наталья находилась дома в селе Мысы вместе со своим 11-летним сыном. По словам родственников, женщина собралась буквально за минуту: она накинула рабочую куртку своего супруга (крупного мужчины, поэтому вещь была ей явно велика), сказала ребенку: «Я скоро вернусь». И просто вышла за дверь.

Как позже рассказывала мама пропавшей Ирина Кузнецова в беседе с «КП-Пермь», еще около 15:00 дня они разговаривали по телефону, и голос дочери не предвещал беды.

«Все было нормально. Но уже после 15.00 она перестала отвечать. У меня в голове каша, тысяча вопросов, а ответов нет», - вспоминала Ирина.

Последний раз Наталью Аликину зафиксировали камеры или видели очевидцы в тот же день около 14:00 у магазина «Пятерочка». В ориентировках, которые распространяли отряды «Регион59» и «ЛизаАлерт», указывались точные приметы: рост 158 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, светло-серые глаза и характерные веснушки на лице, а также небольшая вмятина на лбу у корней волос. Была одета в красную куртку оверсайз с капюшоном, черную кофту, джинсы и светло-серые кроссовки.

МАМА В СЛЕЗАХ ПРОСИЛА ВЕРНУТЬСЯ

Спустя несколько дней после публикации ориентировки в соцсетях появилась информация, которая сбила с толку следователей и волонтеров. Местная жительница Алиса Костарева заявила, что видела Наталью уже после официальной даты исчезновения – 2 ноября. Она рассказала, что женщина шла с остановки в сторону местного клуба в компании неизвестного мужчины. Очевидица описала спутника как мужчину в черной куртке, который был выше Натальи на голову.

«Я сначала не поняла, кто это, подумала, что просто лицо знакомое, а потом вспомнила пост», - писала Алиса. Однако позже мать пропавшей опровергла эту информацию, заявив, что женщина обозналась: в тот день она приняла за Наталью совсем другого человека.

Надежды на благополучный исход таяли с каждым месяцем. Спустя три месяца после исчезновения, отчаявшаяся Ирина Кузнецова записала видеообращение к дочери. Со слезами на глазах женщина умоляла Наталью откликнуться и вернуться домой, обещая помощь и прощение, однако эти мольбы остались без ответа.

Как сообщили близкие погибшей, предварительная причина смерти не носит криминального характера. Удивительно, но тело нашли не в глухом лесу, а недалеко от дома, где женщина проживала со своей семьей. Судя по всему, все это время оно было засыпано снегом, поэтому его и не могли найти.

