Кого возьмут в марсонавты: На Красную планету полетят супермены, умеющие подчиняться

У марсианского экипажа будет совершенно иной уровень автономии в принятии решений, чем у экипажа орбитальной станции Фото: EAST NEWS.

Кого возьмут на Марс? Этот вопрос обсуждали на Российском космическом форуме, который состоялся недавно в Москве в рамках первой Недели космоса. Казалось бы, участники дискуссии забежали сильно вперед космического паровоза. Но это только на первый взгляд.

- Действительно, пилотируемые полеты в дальний космос не упоминаются в национальном проекте “Космос”, который расписан до 2036 года, но это не значит, что к ним не надо готовиться, - говорит заместитель директора Института медико-биологических проблем космонавт Олег Котов (он трижды летал на орбиту). - Начинать подготовку, условно говоря, в 2035 году бессмысленно, мы будем безнадежно опаздывать. А нам нужно, чтобы к моменту формирования программы полета уже были ответы на ключевые вопросы медико-биологического обеспечения.

У нашей страны есть огромный опыт полетов на околоземной орбите. Космонавт Валерий Поляков, который за один полет провел в космосе 437 суток (это абсолютный рекорд разовых миссий, он занесен в Книгу рекордов Гиннесса), шутил, что практически слетал к Марсу. И действительно, по времени это сопоставимо с перелетом к Красной планете и обратно. Загвоздка только в том, что длительный полет не равен дальнему. На орбите космонавтов защищает магнитное поле Земли, в межпланетном пространстве радиационные риски значительно выше.

Кроме того, неясно, как организм человека будет себя ощущать при пониженном уровне магнитного поля (за пределами магнитного поля Земли его напряженность падает примерно в 500 - 1000 раз). Эксперименты с животными дают тревожные данные.

- На самом деле с дальними полетами возникает целый пласт проблем, - продолжает Олег Котов. - Есть исследования, которые показывают, что даже такой фактор, как задержка связи более 4 минут (что будет происходить при полете на Марс) приводит к тому, что общение экипажа с Землей превращается из диалога в обмен пакетными сообщениями.

Это значит, что помощь Земли в случае нештатных ситуаций и даже рутинных процедур станет менее эффективна. И у марсианского экипажа будет совершенно иной уровень автономии в принятии решений, чем у экипажа орбитальной станции. Ученые предлагают использовать возможности искусственного интеллекта. Его советы и рекомендации в режиме онлайн могут быть полезнее общения с Землей в режиме “испорченного телефона”.

КОНКРЕТНО

Критерии для отбора в полет к Красной планете

1. Полетят супермены

Поскольку цена медицинской ошибки крайне высока и может поставить под угрозу срыва невероятно дорогую во всех отношения миссию, то требования к здоровью космонавтов будут завышены. Аналогичная ситуация наблюдалась, когда первые шаги в космосе делало поколение Гагарина - тогда по здоровью тоже отбирали с запасом.

2. Врач на борту - железное условие

- В составе экипажа обязательно должен присутствовать профессиональный врач, - уверен Олег Котов. - Врача гораздо проще научить работать с инженерными системами, чем технического специалиста обучить медицинским манипуляциям. Я сам трижды летал в космос, правда, формально не как врач, а в качестве инженера или пилота-командира. Но, поверьте, экипаж всегда чувствовал себя более спокойно и уверенно, понимая, что в полёте рядом с ними медик, который может оказать помощь. Несколько моя врачебная квалификация реально помогала решить проблему.

3. Без опыта не возьмут

Кандидат в обязательном порядке должен иметь опыт полетов в космос (хотя, например, в недавней лунной миссии «Артемида» было двое новичков, но Марс - другое). Он должен понимать, как его организм реагирует на экстремальную среду. Ни один наземный тренажер или исследование не дает 100-стопроцентной гарантии, как организм справится с космическим полетом.

4. Быть лидером и уметь подчиняться

Учитывая полную изоляцию, невозможность эвакуации и высочайший уровень стресса, огромную роль будет играть психологическая устойчивость. Кандидат должен обладать уникальным набором качеств: иметь лидерские качества и в то же время уметь подчиняться, слаженно работать в группе. Быть неконфликтным, сохранять работоспособность и адекватность в ситуации угрозы жизни.

На сегодняшний день главным ограничителем дальних полетов являются не возможности техники, а именно человеческий фактор. По словам Юлии Дьяковой, директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», длительность миссии подводной лодки связана исключительно с запасом психологической прочности экипажа. Со всеми остальными ограничителями техника (и в частности атомная энергетика) уже справились. Так же и в космосе.

СРАВНИМ!

В каких условиях придется жить колонистам на Красной планете

Сила тяжести

В 2,6 раза меньше земной: 100-килограммовый человек там будет весить 38 кг

Атмосферное давление

В 170 раз меньше, чем на Земле

Уровень радиации

В 30-40 раз выше

Солнечный свет

На 56% меньше

Состав атмосферы

На Марсе: углекислый газ 95%, азот 2,7%, аргон 1,6%

На Земле: азот 78%, кислород 21%, аргон 1%

Средняя годовая температура

На Марсе -63 градуса

На Земле +15 градусов

Диаметр

Марс 6779 км

Земля 12 742 км

