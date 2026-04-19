В Подмосковье ждут полчищ опасных кровососущих: насколько реальна угроза дирофиляриоза

Дачники этим летом с ужасом ждут нашествия неких «южных» комаров, укусы которых вызывают «тяжелые нарывы».

Комары впервые добрались до Исландии, пишет авторитетное издание Science. Виновато глобальное потепление. Тем временем среди дачников в Подмосковье распространяются слухи о том, что летом ожидается нашествие неких «южных» комаров, укусы которых вызывают «тяжелые нарывы». KP.RU разбиралась, есть ли тут правда

КОМАРЫ. ТРИ ШТУКИ

Пушкин любил наше лето, но сетовал на обилие комаров. Исландия – страна, в которой лето, хотя и короткое, Пушкину бы понравилось. Комаров там не было никогда. Слишком холодно.

Кровососущие обнаружились еще под занавес прошлого, 2025 года, пишут в журнале Science американские ученые Аманда М. Кольц из Техасского университета в Остине и Лорен Каллер из Дартмутского колледжа в США. Аж три комара Culiseta annulata обнаружены в саду к северу от Рейкьявика.

Исландия – это остров, поэтому комары не могли добраться туда на своих крыльях. Но – могли на кораблях. Что они благополучно и делали. Однако, не выживали. В прошлом году все сложилось так, что: прибыли, выжили, закрепились, и теперь, вероятно, будут активно размножаться. Ведь климат стал заметно теплее, зима короче. Таким образом, Исландия потеряла статус единственной северной территории, свободной от комаров.

Это неприятность для местных жителей, но, честно говоря, их проблемы меркнут по сравнению с тем, что ожидает дикую природу, отмечается в статье. Ведь исландская фауна не знала комаров, и не умеет бороться ни с ними, ни с переносимыми ими болезнями. Только один пример: олени теперь должны менять стратегию выпаса (не группироваться в крупные стада, чтобы «распылить» комариные тучи между ними), тратить время на борьбу с кровососущими в ущерб водопою и кормежке. Северное лето короткое. Олени привыкли дорожить каждым днем. А тут новая докука. Готовы ли олени к этому? Хороший вопрос.

НАШЕСТВИЕ ЮЖНЫХ МОНСТРОВ

Комары из Исландии, раз уж они там поселились, уже не уйдут, рассказал KP.RU кандидат биологических наук, автор научпоп-бестселлера «Краткая история насекомых» Александр Храмов:

- Тренд на глобальное потепление налицо, и нет оснований думать, что он развернется вспять. Значит, и комары станут постоянными обитателями острова.

Но что нам дальние края, если у нас есть свои проблемы. По Подмосковью ходят слухи: из-за потепления в наши края придут некие новые «южные» комары, которые кусают, оставляя болезненные нарывы.

Начнем с того, что ряд экспертов считает: этим летом комаров в Московской области в целом станет больше. Причина – теплый март, и вообще в целом относительно теплая весна.

- Эти прогнозы могут оказаться правдой, - говорит Александр Храмов, - Апрель выдался в Московской области довольно сырым. Если май окажется аномально теплым, в самом деле, комаров будет больше обычного.

Однако, говорить о том, что нас ждет «нашествие, которого не бывало никогда», все-таки не стоит, подчеркивает биолог. Сочетания климата в разные годы бывают разные, и теплая, ранняя весна вместе с дождями, конечно, случалась, и не раз. И вообще, пока появление аномального количества комаров можно предполагать, но лишь предполагать, полной уверенности в этом нет.

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ХВОРЬ

Дирофиляриоз переносят именно комары.

А что до неких новых «южных комаров» и последующих «нарывов»? Здесь в народном сознании смешались две истории.

- По мере потепления ареал обитания тех или иных насекомых, конечно, постепенно смещается к северу, - говорит Александр Храмов, - Так, в Крыму еще в 2000-е появились комары-переносчики желтой лихорадки, которые прежде были характерна для намного более южных регионов. Но движение ареала происходит медленно, примерно на 20 километров в год. И говорить о том, что именно в этом году в Московской области появятся какие-то «новые комары», конечно, нельзя.

Что касается «нарывов», это уже вторая история.

С месяц назад доктора предупредили, что в Московской области появились случаи дирофиляриоза. Это противное заболевание переносят именно комары. Но, чтобы человек заболел, должно сойтись многое. Комар сначала кусает собаку или кошку, зараженную этой болезнью. Потом этот же комар кусает человека. В результате под кожей, где укус, заводится, только не падайте, паразит, червь. Это в самом деле нарыв, и это ощущение «движения под кожей».

Врачи обязаны были предупредить, что такая опасность есть. Но в наших широтах речь все-таки идет о редких единицах.

- Заболевание продолжает оставаться характерным в основном для Сибири и Дальнего Востока, не для Подмосковья, - говорит Александр Храмов.

Итак, подведем итог. Комаров в этом году, возможно, будет больше, но пока не факт. Это будут наши, привычные и обычные комары, а не какие-то мифические «зверские насекомые с юга». Жуткое заболевание, переносимое комарами, действительно, увы, пришло в наши места, и надо быть бдительным (вовремя обращаться к врачу, если зашевелилось под кожей), но говорить о том, что оно станет «печальной нормой жизни», все-таки нельзя.

Выдыхаем и едем на дачу.

