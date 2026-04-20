«Толпами едут русофобы и радикалы, пора закрыть этот поток»: Российские пограничники получили право изучать содержимое смартфонов и ноутбуков въезжающих в страну

Российские пограничники имеют право досматривать телефоны, ноутбуки и другие электронные устройства у граждан, пересекающих границу.

МИНТРУД ТАДЖИКИСТАНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Приезжающие в Россию иностранные граждане и выезжающие за рубеж россияне не на шутку встревожились. Оказывается, российские пограничники имеют право досматривать телефоны, ноутбуки и другие электронные устройства у граждан, пересекающих границу. Такое сообщение опубликовало представительство Минтруда Таджикистана в России, сославшись на ФСБ РФ.

«Пограничная служба Федеральной службы безопасности России официально подтвердила право проведения осмотра мобильных телефонов, ноутбуков и других электронных устройств при пересечении государственной границы, - сообщается на сайте представительства минтруда Таджикистана. - Эти меры направлены на обеспечение безопасности и противодействие экстремизму и контрабанде. Отказ в открытии и предоставлении средств связи и вычислений для проверки может быть расценен как несоблюдение законных требований должностного лица, что приведет к юридическим последствиям. В соответствии со статьей 18.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ за такие действия предусмотрен штраф в размере от 5 000 до 7 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток».

Статья 18.7 — это серьезно: «Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации».

ФСБ пока не комментирует это сообщение. Но действительно, еще в июле прошлого года в закон «О государственной границе Российской Федерации» была внесено положение, дающее право пограничникам «производить осмотр и исследование вещей и предметов, находящихся при лицах, въезжающих на территорию РФ или выезжающих с территории РФ» (ст. 30). А в начале апреля этого года одно из региональных управлений ФСБ уточнило, что речь идет в том числе о «проверке мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и иных гаджетов».

ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ — ЭТО ЗАКОННО

Проверка и исследование — понятия растяжимые. Одно дело внешний осмотр, просьба включить-выключить гаджет - это давно практикуется, и все относятся с пониманием. И совсем другое — показывать пограничникам список своих контактов, подписки, переписки, чаты, фото, видео, звуковые файлы, а именно эти действия могут трактоваться как проверка и исследование.

Судя по реакции в соцсетях, не каждый готов к такой открытости. Кому-то, похоже, действительно есть что скрывать, и это посерьезнее, чем договор с квартирантами, оформленный в обход налоговой. А кто-то просто из принципа готов отстаивать свое право «на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений», которое гарантирует ст. 23 Конституции РФ. Кстати, право это может быть ограничено, но только на основании судебного решения — об этом говорится в той же статье 23.

Вот как это происходит на практике.

- Сотрудники пограничной службы могут попросить гражданина включить электронное устройство — смартфон или ноутбук, - рассказала KP.RU адвокат Мария Ярмуш, специализирующаяся в области международного права. - Это делается для проверки, нет ли в нем каких-либо опасных компонентов, например, взрывчатых веществ. Если телефон или ноутбук разряжен, то предлагают подзарядить. Если нет такой возможности или устройство находится в нерабочем состоянии, то могут подключиться технические эксперты — они есть в составе дежурной смены. Такое требование не нарушает никаких правовых норм. И если гражданин отказывается выполнить такую просьбу сотрудника погранслужбы, он может быть привлечен к административной ответственности.

ИНОСТРАНЦА МОГУТ НЕ ВПУСТИТЬ...

- Но иногда пограничники не ограничиваются просьбой включить устройство, а действительно начинают у тех, кто вызывает подозрение, смотреть контакты, переписку, фотографии в мобильных устройствах, - продолжила адвокат. - Такая проверка может затянуться на несколько часов. По ее результатам иностранного гражданина могут вообще не впустить в Россию. Вот случай из моей практики. Гражданина одной европейской страны не впустили в Россию на автомобильном пункте пропуска. Он потом обращался ко мне с вопросом, законны ли действия российских пограничников. Его попросили показать телефон, он показал и пограничник увидел информацию, которая его насторожила. В частности, перевод на Украину небольшой суммы — порядка 50 долларов. В результате его не впустили в Россию. «Сегодня вы в Россию не въедете», сказал пограничник. Делать повторную попытку он не стал.

По мнению адвоката, пограничник в этой ситуации закон не нарушил.

На границе могут не только просматривать контакты, но и задавать уточняющие вопросы.

- Вот история с другим моим клиентом, - продолжила Мария Ярмуш. - Его попросили показать список контактов — он показал. Была там и я с указанием профессии. Это вызвало у пограничника дополнительный вопрос: «Зачем с адвокатом переписывался?» Он ответил, что у него судебное дело в России. Это действительно так, дело о разводе. Въехав в Россию, он поинтересовался у меня, законны ли действия пограничников — на мой взгляд, законны.

По мнению адвоката, пограничник и в этой ситуации закона не нарушил: не стал отбирать телефон и просматривать содержимое без разрешения владельца. Человек сам разрешил.

А мог ли человек отказаться показать переписку?

- Конечно, мог — это его конституционное право, - говорит адвокат. - Но в ответ на это и у пограничника есть свое право: отказать такому иностранному гражданину во въезде. Потому что посчитает, что он может поставить под угрозу безопасность Российской Федерации.

А РОССИЯНИНА - ЗАДЕРЖАТЬ

С иностранцем понятно: отказался выполнять требования пограничника — не пустим в страну. А если подозрение вызывает российский гражданин? Неужели его тоже не пустят, если он возвращается в Россию из-за рубежа?

- А вот тут сложнее, - говорит Мария Ярмуш. - Российского гражданина пограничники не имеют права не впустить. И при этом не могут заставить показать переписку. Попросить могут. Заставить — нет. Это охраняемая Конституцией тайна.

Но значит ли это, что непокорный гражданин, ловко прикрывшись Конституцией, может считать, что обвел пограничников вокруг пальца и спокойно заказывать такси? Вовсе нет.

- Его имеют право задержать на 48 часов по статье 14 закона «О полиции», - продолжает адвокат. - Основание — подозрение в совершении преступления. За это время можно подготовить судебное решение, а гражданин может обратиться за помощью к адвокату.

Добавим: а самолет — улететь.

Более того, погранслужба имеет право не только на осмотр и исследование, но и на досмотр находящихся при гражданине вещей — это более серьезная юридическая процедура, для которой не требуется добровольного согласия гражданина.

- Помимо закона «О государственной границе Российской Федерации» есть еще статья 13 закона «О федеральной службе безопасности» - она дает право сотрудникам ведомства (а пограничная служба входит в структуру ФСБ) проводить личный досмотр и досмотр вещей при наличии подозрений в правонарушении или в целях противодействия экстремизму, - сказал KP.RU адвокат Антон Пуляев.

МОЖНО ЛИ ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ПОГРАНИЧНИКОВ

- Действия погранслужбы можно обжаловать, - говорит Мария Ярмуш. - Но она обоснует свое решение вопросами национальной безопасности, и, уверяю вас, суд примет ее сторону, потому что безопасность страны ставится сейчас на первое место.

В статье 11 закона о госгранице прямо говорится: «При проведении пограничного контроля применяется оценка рисков возможных нарушений режима Государственной границы или создания угрозы безопасности государства».

А если человек, чтобы не оказаться за бортом улетевшего самолета, дал пограничникам полистать свой смартфон, а потом подал на них в суд, что, мол, вынудили? По мнению адвоката, перспектив у такой жалобы тоже нет: человек сам показал то, что просил сотрудник погранслужбы.

КАК ПРОВЕРЯЮТ ГАДЖЕТЫ

В чем конкретно заключается проверка, пояснил KP.RU адвокат Антон Пуляев.

! Включение устройства: проверка работоспособности и отсутствия скрытых вложений;

! Проверка содержимого памяти: фотографии, видео, аудиофайлы и документы;

! Проверка коммуникаций: переписки в мессенджерах (Telegram, WhatsApp*), социальные сети, списки контактов и журналы звонков.

- Целью проверки заявляется поиск материалов, содержащих призывы к экстремизму, терроризму, пропаганду запрещенных организаций или сведения, угрожающие безопасности РФ, - пояснил Пуляев.

На практике исследование может охватывать любую информацию, хранящуюся на устройстве или доступную через него в момент пересечения границы.

- Отдельный вопрос — облачные данные, - обратил внимание KP.RU ассистент кафедры гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов. - Если на телефоне открыт доступ к облачному хранилищу, проверяющий технически получает доступ и к тому, что хранится там, а не только в памяти самого устройства.

А ЕСЛИ ТАМ КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА?

Ряд экспертов считают, что расширение полномочий погранслужбы не должно предусматривать ознакомления с содержащейся в гаджете информацией.

- Содержащиеся в телефонах и ноутбуках сведения могут относиться к частной жизни, коммерческой либо адвокатской тайне, - пояснила KP.RU адвокат Мадина Ворукова. - Сотрудники пограничных служб не вправе требовать предоставления доступа к этим сферам.

Ключевой вопрос – в границах полномочий пограничников.

- Ограничивается ли право производить осмотр и исследование только проверкой того, что перед нами действительно смартфон, а не муляж, под который замаскировано взрывное устройство, или же пограничники имеют право на проверку ваших звонков, переписок, контактов или файлов? - задается вопросом в беседе с KP.RU кандидат юридических наук доцент Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов. - Недостаточно четкие формулировки создают пространство для интерпретаций и злоупотреблений. Для внесения ясности было бы разумно принять подзаконный акт, разъясняющий порядок проведения такого осмотра.

«У НАС ПОВЫШЕННАЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА»

- Такая практика пограничного контроля действует не только в России, но и в Израиле, например, и других странах, - рассказал KP.RU председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. - Дополнительные права, предоставленные пограничникам, направлены, прежде всего, на противодействие проникновению в Россию русофобов и радикалов. А они толпами едут к нам из республик Средней Азии, в том числе и боевики, воевавшие в Сирии. Проникают они и через Турцию. На втором месте — сторонники антироссийских и националистических украинских течений. Необходимо затормозить эти потоки, представляющие угрозу национальной безопасности. Это главная задача расширения полномочий пограничников. Эта мера уже действует, и благодаря ей удается отсекать участников и сторонников радикальных течений и международных террористических организаций, закрыть им въезд в страну.

- Юристы спорят, что имеется в виду под правом на «осмотр и исследование» электронных устройств — внешний осмотр или изучение переписки...

- А тут и спорить не о чем. Чтобы убедиться, что это смартфон, а не муляж, достаточно просто включить его. Нет, здесь речь именно о переписке, чатах, круге интересов. Мы должны понимать, что у нас повышенная угроза терроризма, поэтому должны работать механизмы выявления такой угрозы.

- Еще люди опасаются просмотра личных фотографий, утечки коммерческой информации…

- Личные фотографии бывают разные. Вот приехал человек из Турции. В личных фотографиях — позирует с отрезанными головами. Оказалось, воевал в Сирии, террорист. А чьи-то фото в сауне вряд ли пограничникам интересны. Как и переговоры менеджера с руководством, какой товар по какой цене продавать. Вы постойте рядом с этим пограничником. Он даже смотреть не будет на все эти коммерческие тайны, приватные фото и так далее. Они ловят глазами только то, что нужно с точки зрения безопасности, на остальное просто нет времени, идет поток пассажиров. А если чьи-то личные данные, не имеющие отношения к угрозе безопасности, станут общественным достоянием, то это уголовная ответственность — такая же, как и за разглашение служебной информации.

*принадлежит Meta, запрещенной в России как экстремистская.

