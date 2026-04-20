В парке Чаир ожидаются грозы: Какие сериалы посмотреть на этой неделе

Историческая драма. 16+
Сериал уже выходил в «цифре» и собрал море восторженных отзывов. Теперь его предстоит оценить телезрителям.
Четырем подругам по 17 лет, их переполняют мечты и надежды. Люба (Любовь Константинова) больше всего на свете хочет стать актрисой и выйти замуж за одноклассника, поэта Сережу (Федор Федотов). Алина (Александра Лупашко) собирается замуж за Вильку (Илья Васильев). А Соня (Дарья Жовнер) еще ищет того самого, игнорируя влюбленного в нее Осю (Александр Югов). А вот Аня (Софья Синицына) хранит свои мечты при себе и не спешит ими делиться.
А за окном лето 1940-го. Грядет война, которую предчувствует разве что 30-летний журналист Андрей (Антон Хабаров). Героям предстоит пройти через жернова истории, и только любовь способна им помочь не сломаться и выжить.
«В нашем фильме три акта - довоенное время, оккупация и послевоенное время, - рассказывает режиссер Сергей Коротаев. - В конце фильма в 1947 году герои - уже зрелые люди. За эти семь лет они взрослеют и приобретают опыт, который во многом меняет их представление о мире. Действие происходит в вымышленном городе, который находится близко к западной границе и попадает под оккупацию».
Первый канал.
Пн. - чт., 22.00.
Мелодрама. 16+
Беда не приходит одна: врач от Бога Марта Васильева (Татьяна Ратникова) теряет мать, застает мужа с лучшей подругой, а вдобавок обстоятельства вынуждают ее уйти с работы, которую она обожает. Марта уезжает из Москвы в северное захолустье - городок Новые Ветры, где становится главврачом. Больница - одно название: здание в плачевном состоянии, врачей не хватает. Ее вообще хотят закрыть, чтобы построить на этом месте санаторий. Марта выступает против, ведь в таком случае люди останутся без медицинской помощи. Ей помогает местный эмчеэсовец Вася (Алексей Коряков), который явно положил на нее глаз. Но тут выясняется, что Марту и Василия связывает старая трагедия.
Также в ролях: Лариса Домаскина, Василиса Червова, Сергей Колесников, Сергей Чикин, Сергей Иванюк.
Россия - 1.
Пн. - чт., 21.30.
Фантастика. 16+
В 1988 году в окрестностях советского городка падает метеорит. Трое шестиклассников немедленно отправляются на место падения. В лесу один из мальчиков пропадает. Милиция организует поиски, в ходе которых один из местных жителей натыкается на нечто очень загадочное.
Тем временем в городе творится неладное. Местные жители внезапно творят странные поступки. Уж не диверсанты ли? Или это связано с тем, что в городе расположена система ПРО?
В ролях: Виктория Исакова, Матвей Кулагин, Георгий Пытьев, Ростислав Харин, Илья Лыков.
Онлайн-кинотеатр Okko, с 24 апреля.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Хит 90-х Татьяны Булановой «Мой ненаглядный» превратили в рок-боевик