В парке Чаир ожидаются грозы: Какие сериалы посмотреть на этой неделе

Героиням сериала пришлось немало пережить. Фото: Пресс-служба Первого канала

«В парке Чаир»

Историческая драма. 16+

Сериал уже выходил в «цифре» и собрал море восторженных отзывов. Теперь его предстоит оценить телезрителям.

Четырем подругам по 17 лет, их переполняют мечты и надежды. Люба (Любовь Константинова) больше всего на свете хочет стать актрисой и выйти замуж за одноклассника, поэта Сережу (Федор Федотов). Алина (Александра Лупашко) собирается замуж за Вильку (Илья Васильев). А Соня (Дарья Жовнер) еще ищет того самого, игнорируя влюбленного в нее Осю (Александр Югов). А вот Аня (Софья Синицына) хранит свои мечты при себе и не спешит ими делиться.

А за окном лето 1940-го. Грядет война, которую предчувствует разве что 30-летний журналист Андрей (Антон Хабаров). Героям предстоит пройти через жернова истории, и только любовь способна им помочь не сломаться и выжить.

«В нашем фильме три акта - довоенное время, оккупация и послевоенное время, - рассказывает режиссер Сергей Коротаев. - В конце фильма в 1947 году герои - уже зрелые люди. За эти семь лет они взрослеют и приобретают опыт, который во многом меняет их представление о мире. Действие происходит в вымышленном городе, который находится близко к западной границе и попадает под оккупацию».

Первый канал.

Пн. - чт., 22.00.

«Теплый ветер с севера»

Татьяне Ратниковой предстоит найти свою любовь. Фото: Пресс-служба «Россия»

Мелодрама. 16+

Беда не приходит одна: врач от Бога Марта Васильева (Татьяна Ратникова) теряет мать, застает мужа с лучшей подругой, а вдобавок обстоятельства вынуждают ее уйти с работы, которую она обожает. Марта уезжает из Москвы в северное захолустье - городок Новые Ветры, где становится главврачом. Больница - одно название: здание в плачевном состоянии, врачей не хватает. Ее вообще хотят закрыть, чтобы построить на этом месте санаторий. Марта выступает против, ведь в таком случае люди останутся без медицинской помощи. Ей помогает местный эмчеэсовец Вася (Алексей Коряков), который явно положил на нее глаз. Но тут выясняется, что Марту и Василия связывает старая трагедия.

Также в ролях: Лариса Домаскина, Василиса Червова, Сергей Колесников, Сергей Чикин, Сергей Иванюк.

Россия - 1.

Пн. - чт., 21.30.

«Радар»

Старинная тайна не дает покоя Виктории Исаковой. Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Окко

Фантастика. 16+

В 1988 году в окрестностях советского городка падает метеорит. Трое шестиклассников немедленно отправляются на место падения. В лесу один из мальчиков пропадает. Милиция организует поиски, в ходе которых один из местных жителей натыкается на нечто очень загадочное.

Тем временем в городе творится неладное. Местные жители внезапно творят странные поступки. Уж не диверсанты ли? Или это связано с тем, что в городе расположена система ПРО?

В ролях: Виктория Исакова, Матвей Кулагин, Георгий Пытьев, Ростислав Харин, Илья Лыков.

Онлайн-кинотеатр Okko, с 24 апреля.

