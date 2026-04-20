Что мы могли купить на среднюю зарплату в 2000 году и сейчас

Реальные доходы россиян все равно выросли на 7,4%.

Росстат отчитался: в 2025 году средняя зарплата в России впервые превысила сотню тысяч. И составила 100 360 рублей в месяц. Конечно же, средний доход - это как средняя температура по больнице. Финансисты и страховщики зарабатывают больше 200 тысяч, а вот в образовании, здравоохранении и социалке заработки не дотягивают до среднего.

К тому же начисленная зарплата - это не те деньги, которые можно положить в карман. Прежде нужно вычесть налоги и обязательные удержания, например, алименты. А еще и инфляция не дремлет, в прошлом году она обесценила наши зарплаты на 5,6%. Но даже при таком раскладе реальные доходы россиян все равно выросли на 7,4%, утверждает статистика.

При всех условностях и допущениях, средняя зарплата позволяет сравнить - стали ли мы жить богаче и лучше. Вот мы и сравнили, что произошло с зарплатами и ценами за первую четверть XXI века, сколько самых востребованных продуктов, товаров и услуг можно было купить на средний заработок тогда и теперь. Благо статистика фиксирует цены по более чем 500 позициям.

Сколько товаров можно было купить на зарплату в 2000 и 2025

Только цифры

Если судить по самым ходовым продуктам, наше благосостояние скакнуло аж в 10 раз. Так, на среднюю зарплату теперь можно купить 400 с лишним кило курятины, 1200 кг гречки и больше тысячи десятков яиц, а в начале века - только 42, 144 кг и 130 десятков соответственно.

На зимнюю куртку в 2000-м уходила почти вся месячная зарплата, теперь же при желании их можно купить аж 11 штук.

Раньше пришлось бы копить полгода и больше на холодильник и телевизор, при этом отказывая себе даже в еде. Теперь с одной зарплаты можно купить два холодильника или три телевизора.

Только цифры

25 лет назад в Турцию мотались в основном челноки. Отдых на средиземноморском курорте стоил пяти месячных зарплат! Сейчас же погреть бока на турецком берегу можно и за одну зарплату - деньги еще и останутся. А Росстат стал отслеживать цены на отдых в Таиланде, Арабских Эмиратах и, конечно же, на черноморском побережье России.

За ту же четверть века проезд в городском транспорте в среднем по стране подорожал более чем в 15 раз. Да, на одну среднюю зарплату поездок теперь можно купить больше, появились карты и абонементы, которые позволяют экономить. Однако даже при всем этом транспортные расходы - заметная часть наших затрат.

Только цифры

В нулевых стоимость новой отечественной легковушки - это зарплата среднего россиянина более чем за 4 года. Сейчас - за год и два месяца. Хотите новую иномарку - извольте копить на нее два года. А в начале века Росстат даже цены на новые иномарки не отслеживал - народ покупал исключительно секонд-хенд.

Стало ли доступнее жилье? С учетом ипотеки и материнского капитала - да. В 2000-м о таких возможностях мы даже не знали. Деньги приходилось долго и упорно складывать в кубышку, конвертировать в доллары, чтобы их не съела инфляция, а недостающую часть занимать у родных и друзей. Рабочим способом было откладывать с каждой зарплаты стоимость одного квадратного метра. Знаю коллег, которым удалось так накопить на квартиру за три года. Правда, их зарплата была выше средней. Сейчас же средней зарплаты хватит только на половину квадратного метра в новостройке.

ВАЖНО

Жить стало в четыре раза веселее

Конечно же, никто не тратит всю зарплату разом на покупку одной только курицы, гречки или даже телевизора. Поэтому Росстат, помимо прочего, считает стоимость «фиксированного набора товаров и услуг». Всего в нем 83 позиции: 30 видов продовольствия, 41 вид непродовольственных товаров и 12 основных услуг.

Четверть века назад цена такого набора в среднем по стране почти равнялась средней зарплате - 2254 рубля. А в конце 2025-го - 26 105,7 рубля. И если 25 лет назад на одну среднюю зарплату можно было купить 0,98 такого набора, то сейчас - 3,84. То есть жить мы, грубо говоря, стали почти в четыре раза богаче.

Конкретно

КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА

А ипотеки тогда не было

- Для расчетов правильнее все-таки брать не среднюю начисленную зарплату, ведь после начисления с нее еще удерживают налоги, - напомнил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Более реальную картину дает медианная зарплата (это «честная середина» между доходами высокооплачиваемых и низкооплачиваемых сотрудников. - Ред.).

По данным Сбериндекс, в декабре 2025 года медианная зарплата в России составила 70 919 рублей.

Кроме того, благосостояние все-таки измеряется не количеством куриц, которых можно купить на одну получку. Поэтому, по мнению экономиста, нужно смотреть на структуру потребления. Помимо покупки продуктов значительная часть затрат - это расходы на жилищные и коммунальные услуги. На их долю, как в начале «нулевых», так и сейчас у семей с разным уровнем достатка приходится от 8 до 14% ежемесячных трат.

- Если говорить о стоимости жилья и автомобилей, нужно иметь в виду, что в начале века не было ни ипотеки, ни автокредитов. Сейчас же большинство таких покупок совершается именно в кредит. И платежи по ипотеке и прочим займам - одна из самых больших статей расходов в семейном бюджете, - продолжает Александр Сафонов.

Буквально на днях Центробанк опубликовал данные о закредитованности населения на начало 2026 года: объем займов достиг 45 трлн рублей, это рекорд.

Поэтому, безусловно, жить мы стали богаче и лучше, чем в «нулевых», возможностей стало больше, вот только денег многим по-прежнему едва хватает от зарплаты до аванса...

