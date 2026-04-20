"Мало не покажется": Александр Лукашенко об агрессии Запада, дружбе с Владимиром Путиным, переговорах с США и ошибках Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Накануне Александр Лукашенко дал эксклюзивном интервью журналисту RT Рику Санчесу. Приводим самые интересные цитаты из этой беседы

О ВРАНЬЕ ЗАПАДА

Говоря о шоке после распада СССР и выборе методов лечения от шока, Лукашенко сказал, что после распада Союза «начинали все одинаково»:

- Нам много советовали с Запада, как строить свою жизнь. А как вот сегодня оказалось— всё это было враньё, западное враньё. Я об этом много думаю и уже с некоторыми специалистами посоветовался, как жить дальше. Забегая вперёд, скажу, что нам надо серьёзно подумать над управлением страной.

О ДИКТАТОРСТВЕ И ИМПЕРАТОРСТВЕ

Белорусский лидер сообщил, что всегда был далёк от того, чтобы «настроиться на всеобщую любовь»:

- Я не император, как Трамп или Путин. Они могут себе позволить рассуждать над тем, чтобы их любили. Я руководитель средней страны, среднеевропейской. Когда меня начали называть последним диктатором Европы, я отреагировал: «Ну, тогда спешите, потому что я последний диктатор Европы». Отшутился. У меня нет ресурса такого, чтобы диктовать. Вот у Трампа есть этот ресурс, и он диктует.

О ДРУЖБЕ С ПУТИНЫМ

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с президентом России, его белорусский коллега ответил так:

- С Путиным мы больше, чем дружим. Мы с ним общаемся как братья. Он хочет видеть меня и дружить со мной. Я с удовольствием дружу с Путиным.

О ДРУЖБЕ С СИ

Говоря об отношениях с Си Цзиньпином, президент Беларуси сообщил о практике каждый год «проводить семейные встречи»:

- В ближайшее время мы с ним встретимся в семейной обстановке. Я со своим младшим сыном, который окончил Пекинский университет, приезжаю к нему в семью. Мы дружим, общаемся.

О ДРУЖБЕ С КИМОМ

Северокорейского лидера Ким Чен Ына, считает глава белорусского государства, Запад демонизировал:

- Прекрасный, умный, образованный человек. Он борется за интересы своей страны, никому не мешает жить. Это вы его пытаетесь уничтожить. Он крепкий мужик, пытается защититься, как он это понимает. Он готов со мной иметь добрые отношения. Я не против.

О ТРАМПЕ И ВСЕМОГУЩЕСТВЕ

Характеризуя особенности поведение президента США как «импульсивность некоторую», Лукашенко дал такую оценку его действиям:

- Трамп показал всему миру, что ваши Соединённые Штаты Америки не всемогущи. Он в Иране показал, что они не всемогущи. Я не думаю, что он настолько глуп, чтобы это не понимать. Но у Трампа нет людей, которые ему скажут: ты неправ.

О СДЕЛКЕ СО ШТАТАМИ

Президент Беларуси признал, что «речь о большой сделке» с американцами идёт давно:

- Мы готовы к сделке. Но её нужно подготовить, чтобы там были интересы и Соединённых Штатов Америки, и Беларуси. Не должно быть так, как у вас сложилось мнение, что у американцев только один интерес: освободить, как они говорят, политзаключённых в Беларуси. А взамен — снять санкции.

О ДОГОВОРЕННОСТЯХ РОССИЯ-США

Лукашенко пояснил, что именно должен четко понимать Вашингтон в отношениях с Москвой:

- Американцы не решат никаких вопросов в Евразии без России. И вы можете договориться. Особенно в президентство Путина. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но надо чётко понимать: пообещал — надо сделать. Дональд может как миротворец прийти через Беларусь в Россию.

ОБ УКРАИНСКОМ ВЫБОРЕ

На вопросы об Украине лидер ее северного соседа отвечал особенно обстоятельно:

- Я по своему прошлому дальнему — где-то мои предки родились на Украине. И мне жалко украинский народ. Я прихожу к выводу, что украинцы платят за своё решение. Ведь они избрали Зеленского президентом? Они знали, что он неопытный человек? Знали его недостатки? И сейчас за это очень дорого платят. Я не имею права упрекать украинский народ, но они ведь тоже в этом виноваты.

О КОРРУПЦИИ НА УКРАИНЕ

Лукашенко полагает, что вся жизнь южного соседа пронизана коррупцией:

- На Украине боролись за власть, так сложилось, все богатые. А в итоге вышло — Зеленский и Порошенко. Все завязаны на большие деньги. А мы знаем, что эти деньги не все ими заработаны. Все богатые завязаны на Запад. И у Запада есть рычаги — управлять этими людьми.

ОБ УГАРЕ НАЦИОНАЛИЗМА

Президент Беларуси сказал, что «неплохо знает Володю Зеленского» и ему «во многом сочувствует»:

- Украину он получил в готовом варианте. Должен был изменить эту политику, но он её не изменил. Национальный угар, которому был подвержен украинский народ, не переломил. Он многими процессами не управлял, и националисты взяли верх. А он с этим не справился.

О ПОТЕРЕ УКРАИНЫ

Белорусский лидер считает, что платится слишком большая цену за ту войну, которая сегодня идёт:

- Зеленский должен понять, что, если не остановится — потеряет Украину. Ну такая наша подлая жизнь, когда мы должны взвешивать и делать выводы. Он опять встал на путь милитаризации. Опять пошёл на поводу у Запада, который якобы даст ему деньги и даст оружие.

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ СОСЕДЕЙ

Лукашенко сказал, что его задача — предупредить соседей от необдуманных действий:

- Эстония, Латвия, Литва, Польша, может быть, в какой-то степени Украина, — упаси их Господь совершить агрессию против Беларуси. Мы не собираемся с ними воевать. Никакие войны с территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны. Если нас не будут втягивать в эту войну — и нам не придётся отвечать. Если вы этого захотите, то мы будем защищаться всеми доступными для нас средствами.

ОБ УГРОЗЕ СУЩЕСТВОВАНИЮ

Глава белорусского государства объяснил что будет, если возникнет угроза существованию его страны:

- Не только мы, но и, согласно нашему договору с Российской Федерацией, мало не покажется. Мы применим всё, что у нас есть. Зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и кого-то пугать? Это фактор нашей защиты, нашей безопасности. И добавьте к тому всё, что есть у Российской Федерации.

О НЕЖЕЛАНИИ ВОЙНЫ

Лукашенко заявил, что «потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо»:

- Столкновение с Белоруссией — это столкновение с Белоруссией и Россией. И Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. И создана соответствующая группировка на западе России, которая поддержит белорусскую армию мгновенно. Ну а какое оружие у них, вы знаете. Поэтому мы не хотим войны.

