Звезды, усыновившие детей: Симонова, Высоцкая, Суханкина спасли сирот и подарили им любовь и защиту

Народный артист РФ Григорий Лепс сообщил, что в ближайшее время собирается усыновить двух братьев-сирот четырех и шести лет. Многие поддержали автора и исполнителя, который решился на такой важный поступок.

Разрешат ли холостому Лепсу усыновить детей?

Могут ли возникнут сложности у неженатого официально артиста при усыновлении? К счастью, нет, но процесс этот долгий.

Адвокат Валерий Панасюк рассказывает сайту KP.RU о процессе усыновления:

«Преимущественное право на усыновление имеют близкие родственники ребенка. Если у ребенка есть братья или сестры, то усыновить можно всех вместе, за исключением — если дети не могут воспитываться вместе по медицинским показаниям или другим причинам. Усыновителями могут быть совершеннолетние граждане обоего пола. За исключением тех, кто:

признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

тех, кто лишен по суду родительских прав или ограниченных в родительских правах;

лиц отстраненных от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение обязанностей;

бывших усыновителей, если усыновления отменено судом по их вине;

лиц, которые не могут усыновить по состоянию здоровья (перечень заболеваний определен Правительством РФ), проводится медицинское освидетельствование;

лиц не имеющих постоянного места жительства или не имеющих дохода, обеспечивающего ребенку прожиточный минимум;

имеющих судимость.

Для усыновления необходимо заключение органов опеки и попечительства — об обоснованности усыновления, его соответствии интересам ребенка. Процедура непростая, потому что большая ответственность. Нужно пройти школу приемных родителей (обычно от 30 до 80 академических часов юридической и психологической подготовки — примечание). Усыновление производится судом по заявлению лица (лиц), желающих усыновить ребенка (детей). Что касается разницы в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком она должна быть не менее 16 лет. По причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена».

Истории звезд, усыновивших детей-сирот

Есть у нас артисты с уже положительным опытом усыновления детей. Истории у всех звезд, которые воспитали приемных детей очень разные — но все они о добре, семье, любви, самоотдаче и порядочности. Рассказываем про три разных пути приемных детей в свою новую семью.

ЕВГЕНИЯ СИМОНОВА

У народной артистки Евгении Симоновой есть две родные дочки и одна приемная. Естественно, что все уже взрослые. От брака с актером Александром Кайдановским — 50-летняя актриса Зоя Кайдановская, у нее двое своих детей. От брака с режиссером Андреем Эшпаем — 40-летняя пианистка Дарья Эшпай. Приемная дочь 44-летняя Дарья Коршакова.

Евгения Симонова была в дружеских отношениях с коллегой по театру Людмилой Коршаковой, которая умерла молодой в 42 года от неизлечимой болезни. Актриса воспитывала дочь одна, Даше в момент смерти мамы было всего 13 лет. Ребенка хотели удочерить родители Коршаковой, которые проживали в Туле, но пенсионерам ребенка не отдавали из-за их возраста.

Чтобы ребенка не отдали в детдом, выручила Симонова оформила опеку над Дашей, которая в итоге жила с бабушкой и дедушкой, они справлялись. Но и Евгения Павловна продолжала помогать, опекать, покупала вещи такие же, что дочери просто другого размера и привозила в Тулу. Теперь та самая Даша Коршакова трудится флористом и не устает благодарить свою «вторую маму»:

«Я очень люблю тетю Женю. Она моя вторая мама, меня не обидели. Никогда не забуду, что она сделала для меня».

ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ И АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ

52-летняя заслуженная артистка Юлия Высоцкая и 88-летний народный артист, режиссер Андрей Сергеевич Кончаловский пять лет назад удочерили девочку, которой было на тот момент 9 дней. Впервые об этом Высоцкая рассказала в прошлом году:

«Я всегда хотела пятерых детей. Мне кажется, это на Андрея Сергеевича тоже в свое время произвело впечатление. В момент нашего конфетно-букетного периода я заявила — у меня вообще будет пятеро детей, и потом появилась Маруся, потом Петя, но потом не появились… мы хотели, но не сложилось, но мы часто думали о том, чтобы усыновить или удочерить кого-то. И вот у нас появилось такое чудо Соня, Соне четыре года. Мы не прятались, но и не афишировали. Жизнь с социальными сетям стала бесконтрольная и не знаешь на что нарвешься, поэтому хочется оградить ребенка… Кому-то везет и дети рождаются, счастье какое! Кому-то удается стать родителями с помощью медицины, а кому-то вот такое счастье, как нам с Андреем Сергеевичем».

Сейчас у Высоцкой и Кончаловского трое детей — приемная 5-летняя Соня, а также 23-летний Петр, 27-летняя Мария, которая прикована к постели после страшной автоаварии.

МАРГАРИТА СУХАНКИНА

15 лет назад певица Маргарита Суханкина взяла из детского дома 4-летнего сына Сергея и 3-летнюю дочь Валерию. Суханкина не скрывала, что первое время ей пришлось нелегко — дети были из неблагополучной семьи. Их биологические родители уже умерли: мать замерзла в сугробе в пьяном виде, а отец погиб от удара током в момент ограбления дома. В начале дети постоянно болели бронхитами, проявились хронические болезни.

«Сережа с первого дня был непростым. А Лерок — она девочка, здесь попроще», — любовь и терпение Суханкиной отогрели сердца детей и все у них в семье отлично. С первого дня они называли Суханкину мамой.

Сейчас Сергей учится в колледже на автослесаря, Валерия тоже в колледже — на графического дизайнера. Суханкина с детьми лучшие друзья: «Я им говорю — ребят, вы как бы обеспечены на всю оставшуюся жизнь, но имейте в виду, что вы и сами должны твердо стоять на ногах. Учиться, уметь зарабатывать, потому что в жизни может быть всякое. Сережа водит машину, уже все умеет — и гвоздь забить, и пилить-строгать, чинить свой мотоцикл. Они с Лерой приспособлены к жизни, она умеет готовить, шить, вяжет. Дети знают, что мама может пойти и все купить. Учу, что сначала приучитесь беречь то, что у вас есть».

Как дети попали в семью к Маргарите Суханкиной — она увидела брата и сестру в программе «Пока все дома», в рубрике, где предлагается забрать в семью детей из детского дома.

