Даешь еще каникулы! Треть россиян нехотя работают в перерыве между майскими праздниками

Майские праздники многие из нас ждут не меньше, чем новогодние. Самое время расслабиться: кто-то отпуск берет, кто-то – отгулы, а кто-то, мягко говоря, трудится спустя рукава. Нет, конечно, есть и сознательные граждане. Их, судя по результатам опроса KP.RU – 59% из 1,5 тысяч опрошенных на тему «Напрягаетесь ли вы на работе в перерыве между майскими праздниками?».

Каждый восьмой оформляет отпуск или отгулы, а каждый третий старается «не напрягаться». В этом году выходные ожидаются с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

И вновь хочется спросить – не пора ли учредить в стране майские каникулы?

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов отмечает: с точки зрения абстрактной экономической модели, праздники и выходные снижают объем производства товаров и услуг, но отдых никто не отменял.

- Праздники и выходные - результат тысячелетнего опыта человечества в организации трудовых отношений. Люди давно осознали пределы своих физических возможностей, - объясняет эксперт. - Причина проста: физическая усталость человека. Предоставь работодателю полную волю - он не давал бы ни отпусков, ни даже времени на сон. Однако в результате эволюции сложился оптимальный функциональный режим труда: пять рабочих дней по восемь часов с обязательным обеденным перерывом. К сожалению, в современной России и других странах многие, не удовлетворенные уровнем заработной платы, пытаются компенсировать недостаток денег переработками. Это чревато физическим истощением и профессиональным выгоранием, что снижает производительность не только в праздничные дни, но и на протяжении всей дальнейшей карьеры. В развитых странах около 30% инвалидов, покидающих рынок труда, люди, получившие профессиональное выгорание.

Александр Сафонов подчеркивает, при такой ситуации именно официальные праздничные дни служат важнейшим буфером, который отделяет профессиональное выгорание и преждевременный уход с рынка труда от более или менее нормального физического и психологического состояния человека.

- Рассуждать о вреде праздников – значит не понимать всей сложности организации труда с физиологической и психологической точки зрения, - уверен эксперт. – Но официальные майские каникулы устраивать точно не надо, т.к. это время посевных работ, когда помимо аграриев задействованы многие смежные отрасли. Кому нужны каникулы, берут отпуск. Что касается имитации трудовой деятельности в межпраздничные дни, то это вопрос не к работникам, а к работодателям. Если руководитель позволяет сотрудникам «прохлаждаться» - его все устраивает, и проблема кроется в организации труда, а не в календаре.

