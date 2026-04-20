Просят назвать сумму на карте и грозят блокировкой: Как работает новое мошенничество и в чем опасность

Мошенники обнаглели окончательно. Им надоело угадывать, богатый вы или бедный. Теперь они спрашивают напрямую: «Сколько у вас денег на карте? Назовите точную сумму». И ведь находятся те, кто называет. Новая схема мошенничества дошла до такого уровня абсурда, что даже эксперты сначала не поверили. Но схема работает. Как именно и почему? Разбираемся вместе с генеральным директором Zecurion, экспертом по кибербезопасности Алексеем Раевским.

В МВД рассказали, что развод начинается с письма на электронную почту, SMS или сообщения в мессенджеры (Telegram, WhatsApp и др.), а также социальные сети. Пользователя сначала «уведомляют» о том, что банк проводит якобы возврат какой-то суммы, обрабатывает его данные, и просят подождать. Затем сообщается, что данные карты «подтверждены», и для завершения «возврата средств» необходимо указать «актуальный баланс карты». А в конце угроза: «Указание заведомо ложного баланса повлечет за собой блокировку банковской карты».

- Это не новая схема. Раньше были истории про «списание крупной суммы», когда мошенники давили на страх. Сейчас модифицировали: жертву вынуждают самой связаться с мошенником, а перед этим просят вбить баланс, - объясняет KP.RU Алексей Раевский.

Кажется, в чем опасность? Это же не код из СМС! И правда, баланс сам по себе денег не спишет. Но жуликам лень тратить время на студента с парой тысяч стипендии на карте. Им нужен перспективный клиент с солидным счетом и готовностью идти на контакт.

- Это оценка доверчивости, - продолжает киберэксперт. - Я, например, не помню точный баланс. У меня постоянно идут списания, пополнения. Чтобы ввести цифры до копейки, мне надо зайти в приложение банка и посмотреть. А приложение показывает информацию из банка. Получается бред: якобы банк просит меня ввести на его сайте информацию, которую я только что подсмотрел в приложении того же самого банка? У банка и так есть эти данные! По логике мошенников, если человек послушно ввел баланс карты и на счетах весомая сумма, с ним можно «работать» дальше.

И затем уже по схеме: «перспективной» жертве отправляют фишинговую ссылку, после чего на устройство загружается вирус, ворующий данные. Либо у человека эти данные угрозами и хитростью выманивают.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ОБМАНА

Советы Алексея Раевского — простые правила, соблюдение которых не позволят вас обмануть :

1. Включаем голову. Это главный антивирус. Банк никогда не попросит баланс под угрозой блокировки. У него и так есть данные о вашем счете.

2. Не переходим по ссылкам. Если вам пишет «служба безопасности» с требованием перейти по ссылке - это стопроцентно мошенники.

3. Перезваниваем сами. Не звоните по номеру из подозрительного письма. Найдите телефон на обороте своей банковской карты или на официальном сайте банка. Позвоните и спросите: «Все ли нормально с моим счетом?».

4. Помним про операции. Настоящий сотрудник банка может позвонить только тогда, когда вы сами только что пытались что-то оплатить. Он знает сумму и получателя. Мошенник такой конкретикой не владеет, он несет общую чушь про «подозрительную активность».

