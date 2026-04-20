Политика20 апреля 2026 12:20

"Им придется уехать": Украинцев выдворяют обратно домой - европейцы готовы даже доплачивать за это

Ирландцы заплатят украинским беженцам компенсацию, лишь бы покинули их страну
Александр ГРИШИН
С февраля 2022 года более 125 тысяч человек, бежавших с Украины, получили временную защиту в Ирландии

- Уважаемые гости, а не надоели ли вам хозяева? – такой вопрос в Европе стали все чаще задавать украинским беженцам, прочно освоившим средства и механизмы европейской социальной помощи и поддержки. Причем, ответ гостей хозяев интересует с каждым днем все меньше и меньше. Ирландия, которая достаточно редко попадает в информационные сводки и новостные сюжеты в связи с Украиной и украинцами, вдруг оказалась в эпицентре событий.

Ирландия планирует отправить домой тысячи украинцев

Правительство Ирландии (не путать с Северной Ирландией, что пока еще остается в составе Соединенного королевства) планирует в течение ближайшего года помахать рукой с высокого ирландского берега 16 тысячам украинских беженцев и даже готово выплатить им щедрые компенсации. Министры правительства Ирландии сейчас обсуждают, какой вариант выбрать - либо полностью прекратить действие Директивы о временной защите, либо выбрать альтернативный вариант, который оставит государственную поддержку только жителям наиболее пострадавших районов Украины.

- Мы хотим положить конец ситуации, когда 16 тысяч человек, прибывших в самом начале и с тех пор живущих за государственный счет, перестанут быть на гособеспечении. Потому что ни одно другое государство ЕС не предоставляет таких условий, - заявил министр по вопросам миграции Колм Брофи. - Им придется уехать, потому что мы расторгнем контракты. И здесь ключевое значение имеют сроки. У нас есть четкий план. Я хочу, чтобы этот процесс был завершен в ближайшие 12 месяцев. Нам предстоит принять это решение на уровне правительства.

Сколько Ирландия тратит на беженцев

С февраля 2022 года более 125 тысяч человек, бежавших с Украины, получили временную защиту в Ирландии. С июля 2022 года по март текущего года правительство выплатило 28 тысячам принимающих ирландских семей за размещение 64 тысяч украинских беженцев в домах по всей стране в рамках программы компенсации более 438 миллионов евро. Другая часть беженцев проживает в предоставленном им государственном жилье и получают небольшое пособие – около 40 евро в неделю на человека.

- Очень важно, чтобы в ближайшие месяцы мы достигли двух целей: снижения выплат по программе компенсации за размещение до 400 евро с последующим полным прекращением этих выплат, а также отказ от предоставления жилья напрямую государством, — подтвердил серьезность намерений Брофи и объяснил причины, по которым правительство решилось на такие шаги. - Поскольку все это финансируется за счет денег налогоплательщиков, я хочу видеть, что средства используются эффективно. Если община или человек могут обеспечить себя самостоятельно, то я не вижу причин, почему мы, налогоплательщики, должны выплачивать миллионы и миллионы. В других европейских странах этого не делается.

Никаких денег не жалко - лишь бы уехали!

Для того, чтобы сэкономить на выплатах компенсаций и пособий беженцам, Брофи готов даже поначалу расщедриться для убывающих из страны украинцев. Правительство готово выплачивать каждому из таких беженцев по 2500 евро, а если речь идет о семье, то на семью выдать и все 10 тысяч евро для возвращения домой, хотя авиабилет из Дублина до польских городов стоит какие-то жалкие 30-50 евро. По минимуму, программа «компенсаций на возвращение» для 16 тысяч человек встанет ирландской казне в 40 миллионов евро, но ирландского министра это не смущает.

- Будет разумно, если щедрость при возвращении людей будет соответствовать той щедрости, которую мы проявили в самом начале, чтобы они могли приехать к нам, - заявил Брофи.

Проще говоря, ему уже никаких денег не жалко, лишь бы избавиться от, как выразился в свое время один украинский пропагандист, говоря о беженцах с Украины, «богов, спустившихся с небес». По здравому размышлению ирландцы выяснили, что этим богам лучше обитать на Олимпе или на тех «небесах», которые им обеспечит по возвращении украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский.

Правда, зная, что украинцы оставляют после себя при таких отъездах, ирландцам впору бы принять в качестве непреложного правила, вручать чек с обозначенной суммой только после того, как эти «укробоги» сдадут места своего проживания хозяевам в полном порядке, без украденной утвари, поломанной в комнатах мебели, разбитой сантехники, а также обмазанных не пойми чем стен и потолков.

Страшно представить, что останется от Ирландии, если остальные 110 тысяч украинских беженцев будут выселять из маленькой республики на таких же условиях. Впрочем, это их личные ирландские трудности.

