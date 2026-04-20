Ольга Бузова сыграет в спектакле под началом Надежды Бабкиной: какая роль досталась певице

Ольга Бузова сыграет в спектакле под началом Надежды Бабкиной.

Ольга Бузова присоединилась к актерскому составу спектакля по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота» (12+), который идет в театре под руководством Надежды Бабкиной с декабря 2024 года. Надежда Георгиевна играет в этой постановке Маргариту Павловну Хоботову. Людочку в разных составах играют Александра Никифорова и Кристина Неяскина. Теперь ещё и Ольга Бузова.

Год назад заместитель художественного руководителя театра «Русская песня» Сергей Рябов предложил Ольгу Бузову в качестве ведущей концерта Надежды Бабкиной к 75-летию народной артистки. Это было в марте 2025 года. На том концерте прозвучала совместная песня Бабкиной и Бузовой. Тогда же решили продолжить сотрудничество.

- Ольга Бузова выйдет на сцену 25 апреля. Год назад мы запланировали её ввод в спектакль «Покровские ворота», - подтвердила нам руководитель пресс-службы театра «Русская песня» Кристина Кибизова.

Она сообщила, что спектакль пользуется любовью у зрителей. Многие знают сюжет по замечательному, атмосферному телефильму Михаила Козакова, где Людочку сыграла Елена Коренева, а главного героя Костика Ромина - Олег Меньшиков.

В спектакле театра «Русская песня» действие происходит в Москве 50-х, в коммунальной квартире, где кипят страсти и переплетаются судьбы, где люди живут одной семьей и подпевают одним и тем же песням, доносящимся из граммофона или с летней эстрады в городском парке. В такую квартиру драматург Леонид Зорин поместил героев своей ностальгической комедии «Покровские ворота» — Льва Евгеньевича Хоботова, Костика, Маргариту Павловну, Савву Игнатьевича, Аркадия Велюрова...

Как сказали нам в театре, участие в спектакле Бузовой на цену на билеты не повлияло. Билеты в продаже есть, стоят 900 – 6000 руб.

Напомним, что это не первое появление Ольги Бузовой на сцене театра. Несколько лет назад она вышла на сцену МХАТ им.Горького в спектакле «Чудесный грузин» о молодости Сталина. И это был скандал, пощечина общественному вкусу. Тем не менее интерес к «Грузину» был большой, билеты разлетелись как горячие пирожки. Удастся ли повторить этот трюк в Театре Надежды Бабкиной, скоро узнаем.

