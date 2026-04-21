Начинка выделки стоит: Запекаем в духовке свиную шейку с начинкой

Мне недавно одна домохозяйка говорит: «Будь моя воля, я бы все в духовке запекала, оно ведь вроде и полезнее. Но как подумаю, что потом противень от жира отмывать, руки опускаются».

Я посмотрел на девушку с искренним сочувствием, погладил ее по голове и негромким проникновенным баритоном сказал: «Горю твоему легко помочь, милая. На то нам и даны одноразовые формы для запекания из толстой алюминиевой фольги».

Штука действительно полезная. Запек мясо или овощи, переложил на блюдо, а форму - на выброс. Верю, в скором светлом будущем еще и специальные контейнеры для их утилизации в каждом дворе установят.

Вот мы, например, сегодня возьмем приличного размера кусок свиной шеи и запечем его. Процесс, я уверен, вам знаком до мельчайших деталей. Но есть нюансы.

Вы, когда мясо запекаете, шпигуете его чем-нибудь? Обычно это морковка, чеснок, иногда (если кусок очень уж постный) кусочки сала. Но мы попробуем пойти дальше.

Сегодня шпиговать будем сухофруктами и орехами (ладно, чеснок тоже оставим. В роли сухофруктов - курага и чернослив (их нарежем толстыми полосками), в роли орехов - фисташки и миндаль.

Теперь вопрос: как наполнить кусок мяса этим богатым внутренним содержанием? Во-первых, свиная шея полна складок, куда можно много чего затолкать. Но этого мало, нужно наделать еще отверстий в мякоти. Чаще всего для этого используют нож. Но есть метод получше. Мы возьмем мусат - брусок, на котором мы правим лезвия ножей, от него отверстия получаются большего диаметра, в них удобнее заталкивать сухофрукты и орехи.

Процесс увлекательный, обладает успокаивающим эффектом.

Дальше все как обычно. Натираем мясо смесью специй, которые истолкли в ступке (соль, перец, зира, зерна кинзы, кардамон, тимьян), даем постоять минут 20. Запекаем сначала полчаса на высоких температурах, потом еще час-полтора (от размера куска зависит), с фольгой или без фольги - это уж кто как любит.

А мясо в итоге получается более приятное на вкус и более эффектное на вид.

И ни один противень не пострадал.

И КОЕ-ЧТО ЕЩЕ

Счастье ты мое луковое

Про то, что из самого горького лука можно делать сладкий джем, давно известно. Вот вам итальянская версия - с апельсинами.

Две средние красные луковицы полукольцами + 4 ст. ложки сахара + щепотка соли. Разминаем руками, даем минут 5 постоять, пусть лук даст сок.

Добавляем сок двух апельсинов, сладкий вермут (40 - 50 мл), немного апельсиновой цедры. Еще минут 15 постоять. Потом на слабый огонь минут на 40. Периодически помешивайте, в процессе можно немного корицы добавить. Пару лаврушек положите ненадолго - минут на 10, тут главное - вкус апельсина не перебить. Степень готовности сами поймете: красиво = готово.

Потребляется с хлебом, сыром и превеликим удовольствием.