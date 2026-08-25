Актер Владимир Сычев порассуждал о возможном возвращении к роли Психа в «Физруке» (18+) и раскрыл, как наказывал своих первых хейтеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актер Владимир Сычев в студии Радио «Комсомольская правда» рассказал о необычном подарке на свое 55-летие, а также вспомнил 90-е и съемки в сериале «Малой» (16+ ТНТ). Артист порассуждал о возможном возвращении к роли Психа в «Физруке» (18+) и раскрыл, как наказывал своих первых хейтеров.

В новом интервью Владимир Сычев высказался о современных экранизациях сказок и психологах, а также рассказал о своих дочерях, которые пробуют себя в кино. Полную версию интервью смотрите на странице KP.RU в ВК Видео.

«Подарили ковры с моим портретом, ради них производство остановили на полдня»

– Совсем недавно у вас был юбилей, 55 лет. Как отметили?

– Хорошо отметил. Всех собрал, кого хотел. Было очень весело. В основном я отмечаю юбилеи: 45, 50, 55 лет. И всегда хочется собрать тех людей, которых ты только слышишь по телефону, и то редко. Есть друзья, которые еще со двора, со школы, даже с дошкольного возраста, из института, с района и откуда-то еще. Поэтому ко мне из других городов, из республик прилетели на день рождения.

Актер дал большое интервью в студии радио «Комсомольская правда». Слева от гостя - журналист Кирилл Мишин. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

И для меня всегда проблема, когда приходится делать рассадку, потому что все люди из разных сфер. Поэтому это для меня всегда такое тяжкое бремя: где кто, с кем, чтобы было всем комфортно. На самом деле на 50 лет я переживал, и было так замечательно. Знаешь, такое ощущение, что все мои друзья как будто друг друга знают, так же, как и я. Половина друг с другом знакомы не были. И вот так же сейчас, на 55 лет. Все замечательно получилось: с танцами, с плясками, с песнями, с поздравлениями, с пожеланиями, по-домашнему. Хотя было народу под 200 человек, но все равно получилось гармонично.

– Видел, что было немало подарков. А какой для вас оказался самым неожиданным, самым ярким?

– Самый трогательный подарок для меня был от моей младшей дочки Маши, которая на самом деле не готовила его. Я знаю, что, например, на 50 лет они готовили мне сюрпризы. Старшая дочка Аня и младшая Маша, и жена Алеся занимались с педагогом по вокалу, разучивали, репетировали песню, которую спели мне на день рождения. Это был сюрприз, это было неожиданно.

Актер отпраздновал свой юбилей 6 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас был экспромт. Но она замечательно спела с Сашей Ягья песню, и я был потрясен. Это было так приятно, душевно, трогательно. А подарком действительно было много разных. Привезли ковры из Узбекистана с моим портретом. Говорят, ради них производство даже остановили на полдня. Это было круто. Матрешка, где я – первая матрешка большая в костюме царя-батюшки и потом там супруга, дочки. Даже до собачки дошли.

«Меня кроме бабушек на рынке никто не узнавал»

– Скоро выходит сериал «Малой», где у вас яркая роль, хоть и небольшая. Как вы вообще оказались в этом проекте?

– Как и во всех остальных проектах: позвонили, пригласили. У меня было два параллельно больших проекта как раз в то время, когда был «Малой», но тем не менее там было несколько дней. Очень такой обаятельный генерал в сценарии. Подумал, почему бы мне сделать его смешным, ярким? И, я думаю, получилось.

Фото: кадр из трейлера сериала «Малой» (2026).

– Как вам по другую сторону закона? Вы обычно играете бандитов, а здесь вы генерал полиции?

– Не согласен, что чаще играю бандитов. Просто, может, бандиты – более яркие роли, более крупные проекты. На самом деле я всех, кого только можно, переиграл: и следователей, и гаишников, и Следственный комитет, и прокуратуру, и военных, и лейтенантов, и рядовых. И уже, видишь, до генералов добрался. Если есть что актерски сделать, если есть что-то интересное, что можно сыграть, пусть это будет даже небольшая роль, но она интересная, это все в копилочку. Бывает даже большая роль, но актерского раскрытия не видно.

Поэтому проще отказаться от проекта, если он только ради денег. Хочется же что-то показать зрителю, чего он не видел. Когда «Физрук» вышел, был всплеск. Говорю: «Давайте вот так сыграю». Мне отвечают: «Не-не, лучше, как в «Физруке». Чтобы в одной роли не остаться, я как раз выбирал все те образы, которых у меня еще не было. Не считал, но сейчас за 150 ролей перевалило. Это всегда интересно любому актеру.

– Легко соглашаетесь на небольшие роли, учитывая, что у вас часто бывают главные?

– Если интересная, я всегда соглашаюсь. Можно маленький эпизод сделать так круто, что больше заметят, чем в главной роли. Помню, у меня в «Бумере» было два съемочных дня. И была одна из главных ролей в проекте на «Дворики» на 250 серий. Меня после него, кроме бабушек на рынке, никто не узнавал. Я помню, приду, а мне: «Толик, а ты знаешь, что твой сын там один уроки прогулял, второй там подъезд разрисовал?» Это было так весело. Там бабушка одна, она зеленью торговала, все время меня называла по имени персонажа. Даже не стал спорить, что это не я. И рассказывала мне то, что она в сериях видела про моих детей. Говорит: «Ты-то не видел, ты на работе был».

В «Бумере» (2003) у актеры было только два съемочных дня. Фото: кадр из фильма.

– Как вам качество современных российских сериалов? Нет ли ощущения, что сейчас стало хуже?

– Нет, такого ощущения точно нет. Наоборот, стало лучше. Очень много интересных и качественных проектов в разных жанрах. И слава богу, что начали снимать сказки. Это уже не про сериалы, а про фильмы. Я уж не знаю, в таком ли количестве их надо снимать, но когда 10–15 лет назад я ко всем подходил, к режиссерам и продюсерам, и спрашивал: «Почему мы не снимаем сказки?» Мне говорили: «Дорого». Пока «Чебурашка» не собрал 7 ярдов. Помню, после этого мы разговариваем с Сариком Андреасяном, он говорит: «Сейчас 50 сказок параллельно в запуске». И главное, чтобы из этих 50 хотя бы половина была качественная, интересная.

Мне кажется, когда кто-то берется переснимать какую-то уже снятую историю, это как когда перепеваешь песню. Ты должен ее перепеть как минимум не хуже, а в идеале лучше. А когда берутся, делают, и получается не пойми что… Лучше бы не трогали!

«Хотел бы сняться в продолжении «Физрука»

– В последние годы едва ли не главным трендом стали сериалы про 90-е. Есть ли у вас понимание, почему зрители так любят ту эпоху?

– Уже с 90-х целое поколение подросло, которое не видело, не коснулось, не проживало. Может быть, это такая ностальгия, которая интересует и молодежь в том числе, и поэтому много проектов, связанных с 90-ми. Я-то их прошел с конца 80-х и до нулевых, поэтому мне-то там все понятно. Но тем не менее, когда это хороший, качественный проект, почему нет? Слава богу, тоже исторические начали снимать. Я всегда хотел сыграть в каком-то таком глобальном историческом проекте. Причем про эпоху ближе к Ивану Грозному и к «Слову о полку Игореве».

– Еще один тренд, который сейчас появился, это снимать продолжение старых сериалов. Вы бы хотели появиться в продолжении «Физрука»?

– Да, хотя и много прошло времени. На самом деле, мне кажется, все-таки была ошибка продюсеров в том, что они так взяли его и закрыли. Ко мне продюсер Антон Щукин подошел на третьем сезоне и говорит: «Для тебя есть две новости: одна хорошая, одна плохая. С какой начинать?» Я говорю: «Ну, давай с хорошей, начинай сразу». Он говорит: «Ну, Псих так зрителям зашел, что мы решили, мы будем делать отдельный проект». Про Алексея Алексеевича Психа. Я говорю: «Ну, круто, замечательно». Уверял: «Сейчас уже пишем несколько версий». Но плохая новость была в том, что поскольку будет отдельная история про Психа, дальше в «Физруке» его не будет. И в итоге из четвертого сезона убрали. И он такой, на мой взгляд, самый провальный из всех четырех сезонов. И в итоге несколько версий было, ни одну из них не утвердил канал и не стали снимать про Психа.

Вроде как бы я с этим уже смирился, но сейчас, если напишут хорошее... Я когда читал сценарий «Физрука», то смеялся в голос. Ко мне даже жена заходила и говорит: «Ты сейчас детей разбудишь», а я не мог, у меня слезы текли. Это тот случай, когда ты понимаешь, что проект не может быть провальным, если ты читаешь, и тебе уже весело.

Владимир Сычев сыграл роль Психа в сериале «Физрук» (2014-2017). Фото: кадр из фильма.

– Недавно появились слухи, что вы открыли собственный бизнес по продаже напитков. Так ли это?

– Это где такие слухи появились? В телеграм-каналах? Впервые слышу, честно. Тем более напитки. Где я и где напитки?

– А вообще, бизнесмен из вас хороший?

– Если честно, как-то все вложения, которые я делал, они все были неоправданные. И мне кажется, в любом случае, когда есть много очень работы, ты весь в ней, весь в профессии. И ни на что времени не остается. Только на семью, на детей и на какие-то любимые увлечения: с друзьями увидеться, в баню сходить, какое-то мероприятие посетить либо спортивное, либо театральное, музыкальное.

Любой бизнес надо контролировать, это уже по опыту говорю, по опыту человека, который неоднократно попал в плане бизнеса.

«Тысяч пять человек я заблокировал, чтобы за метлой следили»

– Как относитесь к психологам? Сегодня многие к ним ходят. Как вы считаете, это просто модный тренд или реально помогает?

– Не знаю, может, кому-то и помогает реально. Жили же все без психологов, и сейчас живут без психологов. В 100 километрах от Москвы уже нету психологов ни у кого. Хотя моя семья вся ходит к психологам, даже жена детей водит к психологам. Я не хожу. Но один раз пришел, мне хватило. Это не мое. Может, психолог такой попался. Мне за мои же деньги начинают говорить, какой плохой, что я где-то там не так что-то делаю. Я сам про себя все лучше, гораздо знаю, поэтому не мое. Но если кому-то помогают, то почему нет? Раньше психологом была улица и двор. Ты вышел, понимаешь, ты там научился и за свои слова отвечать.

А сейчас кто-то в интернете грязью облил, сидит где-то там, непонятно, прыщавый и пишет всем гадости. И спросить с него за это невозможно. А кто-то на самом деле переживает. Это я помню, когда только соцсети свои завел, у меня там еще, по-моему, подписчиков было мало. Писали какие-то гадости. И я все время как-то так подрывался: «Да, я тебя найду, я тебе говорю, разорву на мелкие части». Мне там один даже пишет: «Владимир Владимирович, вы не представляете, вот там, если сейчас их 150, а дальше больше будет, там в любом случае там 1% каких-то, вот понимаете, которые...»

Просто стал блокировать таких людей. Я помню, я первое время там в неделю по несколько сотен блокировал. Думаю, что тысяч пять человек я, наверное, заблокировал, чтобы за метлой следили.

Актер Владимир Сычев поделился своим мнением о психологах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Я никогда не тянул своих детей за шкирку»

– У вас две дочери. При таком количестве съемок удается уделять им столько времени, сколько хотелось бы?

– Стараюсь. И знаешь, как, с самого детства так получается: во всех проектах не снимешься, во всех не сыграешь, всех денег не заработаешь. И у меня есть табу. Например, летом беру две недели отпуска, прям в график ставлю, на Новый год с 20-х чисел декабря и до 20-х чисел января я беру отпуск для всех, и мы куда-то уезжаем. Иначе кто-то к подружкам, кто-то куда-то, кто-то чего-то, какие-то гости... А когда мы путешествуем, волей-неволей мы всегда вместе, всей семьей, с утра до вечера.

Когда работаешь сложно. За пять месяцев у меня был момент, было два выходных всего. Понятное дело, что я ухожу, они спят, я прихожу, они уже спят. А так быстро они растут, к сожалению, очень быстро.

– Они определились уже, кем хотят быть?

– У меня старшей 15 лет, в 10 класс поступила, потом еще 11 класс. Она хочет или журналистом, или актрисой, или врачом. Как-то мечется между разными профессиями, совершенно не близких друг к другу. У нее уже опыт работы в кино есть. И поэтому, знаешь, какая-то такая страсть к тому, что «я хочу актрисой быть», она немножко спала. Они понимают, что когда раньше приезжали на меня посмотреть, это же были премьеры. Когда у тебя интервью берут, фотографируют, красная дорожка, ты на сцену выходишь, все фотографируются. Все тебе какие-то слова добрые говорят… Это одна сторона медали, а другая сторона медали, когда ты встаешь, ни свет ни заря, там и грим, и еще что-то такое, и куча текста. И в любом случае это такая пахота. И отпало желание на какое-то время.

Актер Владимир Сычев с детьми и супругой. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Причем если у старшей небольшие роли были, но ей в один момент меньше повезло, она со мной в кадре была. А я понимаю, например, что я из нее могу выжать то, что она может, и я из нее это выжимал. Чуть ли не до слез. А младшая играла большую роль в спортивной драме и справилась. И на самом деле очень многие хвалили, и мне ее работа понравилась. Ей как раз повезло, я в этом фильме тоже играл небольшую роль, и получилось так, что у нас не было совместных сцен. Папа на нее не наезжал, не вытаскивал того, что еще можно было больше вытащить. И на самом деле, то, что касается кино и всего остального, я никогда не тянул своих детей за шкирку, не возил их по кастингам. И единственное, что я помогал, например, это там самопробы записывать или советы давал, профессиональные, актерские: здесь лучше так сделать, здесь лучше так.

Готов ли Владимир Сычев сниматься бесплатно? Что сам себе пожелал на юбилей? Какие приключения его ждали в Индии, куда он отправился с детьми? Ответы на этот и другие вопросы смотрите в полной версии интервью «Комсомольской правде» в ВК Видео.

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