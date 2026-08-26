Как много позволяет «средний класс»

Фото: пресс-служба Tecno.

Производители смартфонов сегодня активно экспериментируют с новыми «фишками», предлагая россиянам продукты с интереснейшими функциями, включая инновационные решения. Как это выглядит, рассмотрим на примере первой августовской новинки — POVA 8 5G от Tecno. Помимо базовых характеристик, у смартфона есть ряд особенностей, которые делают его продуктом, заслуживающим пристального внимания как энтузиастов, так и требовательных пользователей.

Особенности в «железе»

Модель, построенная на процессоре MediaTek Dimensity 7100 5G, получила 8 ГБ оперативной памяти (при необходимости её можно расширить ещё на 8 ГБ виртуальной) и постоянную память объёмом 128 или 256 ГБ в зависимости от модификации. У новинки роскошный, яркий и плоский экран диагональю 6,76 дюйма с разрешением FullHD+ (1080×2344), частота обновления которого достигает 144 Гц — это хорошо как для игр и просмотра спортивных трансляций, так и для повседневных задач. Основная камера оснащена сенсором на 50 Мп, фронтальная — на 13 Мп. Всё это упаковано в лёгкий (225 г) и тонкий (8,8 мм) корпус.

Фото: пресс-служба Tecno.

Пиксельный экран, помещенный на задней панели корпуса, интересная «фишка» новинки. Он может служить информером, что удобно, когда аппарат лежит дисплеем вниз: можно видеть показания таймера, сигнал о входящем вызове (с настраиваемыми вариантами для разных контактов) и прочее. Также этот экран хорош как элемент персонификации аппарата, ведь на него можно выводить любые изображения, заданные абонентом: выбранные из библиотеки готовых картинок или отрисованные пользователем самостоятельно. Подчеркивание индивидуальности сейчас в тренде, а такой элемент кастомизации, как реализованный Tecno в POVA 8 5G, редкость.

Корпус усиленный: он получил защиту от внешних воздействий по стандарту MIL-STD-810H, а это значит, что выдержит падения и вибрации, жару и холод, высокогорный ультрафиолет и другое. Пылевлагозащищённость соответствует сертификату IP64: от пыли смартфон защищён полностью, равно как и от брызг, но погружать его в воду не рекомендуется.

Инженеры Tecno переработали модуль связи: два фирменных чипа — G1 для улучшения работы с сотовой сетью и SE1 для оптимизации Wi-Fi — делают связь более устойчивой, что в реальных условиях позволяет достичь более высоких эффективных скоростей. Интересно, что одна из двух SIM-карт может превращаться в eSIM, что удобно как для туристов и путешественников, так и для тех, кто отправляется в рабочие командировки или бизнес-туры.

Фото: пресс-служба Tecno.

Завершая разговор об аппаратных инновациях, реализованных в Tecno POVA 8 5G, отметим ёмкий аккумулятор на 8000 мА·ч, который поддерживает быструю зарядку (45 Вт), а также обратную проводную зарядку (от смартфона можно зарядить, например, наушники или фитнес-браслет). Удобна и поддержка обходной зарядки: если аппарат подключён к зарядному устройству, ресурс батареи не расходуется во время игровых сессий или просмотра медиаконтента. Ресурса аккумулятора хватит надолго: по заявлению производителя, после 6 лет активного использования его ёмкость снизится всего на 20%.

Преимущества в «софте»: от экосистемы до ИИ

Дополненный и расширенный набор программного обеспечения — мощная фирменная «фишка» Tecno. Смартфон работает на Android 16, поверх которого установлена фирменная оболочка HiOS 16.2, предоставляющая ряд дополнительных возможностей. Пример — «Островок действий», программно определяемая область, отображающая служебную информацию (о заряде, о входящих вызовах и т.п.). Штатные утилиты HiOS 16.2 переработаны и дополнены. Например, приложение для съёмки получило режимы «Захват движения», «Лучший кадр», «Двойное видео», «Суперночь» и другие, назначение которых понятно из названий.

Фото: пресс-служба Tecno.

В POVA 8 реализовано более восьми десятков AI-функций, — бесплатных! — которые помогают при съемке и обработке фото & видео, сделанных абонентом, разумеется, также доступна AI-генерация фото- и видеоконтента. Также встроенные AI-функции позволяют работать с информацией, упрощают онлайн-покупки и решение многих других повседневных задач.

Например, «Умные закладки» позволяют формировать собственную базу знаний, сохраняя ссылки, файлы и скриншоты, причём автоматически добавляя к ним аннотации — это упрощает последующий поиск нужного. Легко видеть, что это прекрасная альтернатива одновременно и «Избранному» в мессенджере, и коллекции разрозненных скриншотов в «Галерее».

Фото: пресс-служба Tecno.

Функция «Скан в документ» после фотографирования документа распознает его содержимое и сохраняет его в базе знаний уже в редактируемом формате – по выбору пользователя: Word, Excel или PDF. Интересны возможности смартфона для образования, например, можно сфотографировать уравнение и получить рекомендации по его решению, причем корректно выстроенные согласно педагогическим методикам: с пошаговым руководством, подробным раскрытием темы, дополнительными примерами и пр.

Важна интеграция «бортового» AI с российскими сервисами. Дополнительные возможности смартфона помогут, например, найти лучшие предложения на Ozon, упростят навигацию по «Яндекс.Картам», вызов такси и пр.

Tecno прилагает к смартфону и собственную экосистему — от фирменного голосового ассистента Ella (который тоже интегрирован с локальными сервисами, например, поможет быстро заказать блюдо или найти заведение в «Яндекс.Еда») до облачного хранилища. Все покупатели смартфона получают доступ к бесплатному фирменному облачному хранилищу объемом 256 Гб на три года, однако даже по истечении этого срока пользователь сможет скачать свои данные.

Фото: пресс-служба Tecno.

Вместо заключения

Tecno POVA 8, насыщенный инновационными решениями — от дополнительных AI-функций до пиксельного дисплея на «спинке», от выделенных чипов для беспроводной связи до интеграции с российскими сервисами, — один из наиболее интересных предложений на российском рынке. Tecno адаптировал новые возможности под местные реалии, что понравится всем российским пользователям: от бабушек до продвинутой молодёжи. Кроме того, смартфон просто красив: его дизайн стильный и узнаваемый, треугольный блок камер выглядит современно, а из четырёх доступных цветовых решений, на наш взгляд, наиболее интересны сине-зелёный и сливочно-персиковый.

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