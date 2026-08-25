Российские ученые создали гель-конструктор для лечения остеоартрита: один укол заменяет двухнедельный курс лечения

Ученые МИСИС придумали гидрогель для лечения суставов. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

1. ЧЕМ ОПАСЕН ОСТЕОАРТРИТ?

Остеоартрит — это самое распространенное заболевание суставов в мире. В той или иной степени им страдает каждый человек, достигший пожилого возраста. Сейчас с этим диагнозом на планете живут 600 миллионов человек. По прогнозам ученых к 2050 году эта цифра увеличится до 1 миллиарда - свой вклад внесут глобальное старение человечества и проблема лишнего веса.

При остеоартрите самым уязвимым местом является коленный сустав. Полностью вылечить заболевание современными методами невозможно. Ученые в разных странах мира ищут способы эффективной терапии, активные разработки ведут и российские ученые.

При остеоартрите самым уязвимым местом является коленный сустав. Фото: Kmpzzz/Shutterstock/Fotodom

2. ЧТО ПРИДУМАЛИ РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ

- В Университете МИСИС создан прототип гидрогеля пролонгированного действия для лечения остеоартрита, – рассказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова. - Инновационная разработка позволяет доставлять противовоспалительный препарат непосредственно в пораженную область сустава и постепенно высвобождать его в течение двух недель. Метод не требует повторных процедур и ускоряет терапию.

Большинство препаратов (мази, таблетки) действуют не всегда эффективно или способны вызывать побочные эффекты. Применяются инъекции в сустав - это позволяет доставить лекарство непосредственно к очагу воспаления. Но длительность действия в этом случае тоже ограничена.

Исследователи Университета МИСИС предложили альтернативный вариант — инъекционную систему, при которой компоненты гидрогеля вводятся непосредственно в сустав, и уже там смешиваются и образуют гелевую матрицу.

3. КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Основой для материала стали два природных полимера — альгинат и гиалуронат натрия. Первый формирует прочную гелевую структуру, а второй является естественным компонентом суставной жидкости и помогает сохранять ее амортизирующие свойства. Исследователи разработали двухкомпонентную систему введения.

- Перед инъекцией ее составляющие находятся в отдельных шприцах, а при введении смешиваются непосредственно в суставе, - объяснил соавтор исследования Дмитрий Войцеховский. - В результате образуется гидрогель, который заполняет область введения, удерживает лекарственный препарат (в этом качестве используется ибупрофен) и постепенно высвобождает его.

Такой метод позволяет поддерживать терапевтическую концентрацию противовоспалительного соединения в области сустава без частых повторных инъекций.

Один укол препарата заменяет двухнедельный курс лечения Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

4. КОГДА НОВЫЙ ПРЕПАРАТ СМОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАЦИЕНТЫ

Сейчас проводится доклиническая стадия исследования безопасности и эффективности препарата.

По словам кандидата биологических наук Екатерины Кувшиновой, ведущего эксперта научно-образовательной лаборатории тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС, проверка безопасности нового материала проводится на культурах клеток человека

Выяснилось, что гидрогель не оказывает токсического действия на клетки соединительной и хрящевой тканей. Кроме того, вместе с ибупрофеном он способствует переходу иммунных клеток — макрофагов — в состояние, связанное с подавлением воспаления и восстановлением тканей. По сравнению с контрольной группой клеток выраженность этого противовоспалительного эффекта увеличилась более чем в десять раз.

В перспективе новая технология позволит сделать лечение остеоартрита более эффективным.

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