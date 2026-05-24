На свадьбе Нины Дорошиной и Олега Даля Ефремов посадил невесту к себе на колени и сказал: «А любишь ты все-таки меня, лапуля»

Олег Даль в фильме «Женя, Женечка и «катюша». Блондинку Женечку Земляникину, в которую влюблен главный герой, сыграла актриса Галина Фигловская. Фото: Кадр из фильма

25 мая актеру Олегу Далю исполнилось бы 85 лет.

Он родился в подмосковном Люблине в семье инженера-железнодорожника и учительницы. В детстве мечтал стать летчиком. Но больное сердце закрыло путь в небо. Олег решил пойти в артисты - под впечатлением лермонтовского «Героя нашего времени». Хотел сыграть Печорина. Родители убеждали, что актером ему не бывать. Сын не выговаривал букву «р». Но Олег проявил характер - сам, без помощи логопеда исправил дефект речи. В Щепкинском театральном училище вся приемная комиссия помирала со смеху, когда нескладный длинный подросток (185 см) читал монолог Ноздрева из «Мертвых душ» Гоголя. И все замерли, слушая его отрывок из лермонтовского «Мцыри».

Студентом Даль получил главную роль в картине «Мой младший брат» по повести Василия Аксенова «Звездный билет». После окончания Щепки талантливого парня взяли в суперпопулярный театр Олега Ефремова «Современник».

«Алкогений»

И тут полоса удач закончилась. В «Современнике» ему не давали главных ролей. Начались проблемы и с кино. Худсовет «Ленфильма» долго не утверждал Олега на главную роль в картину «Женя, Женечка и «катюша» (12+), хотя Булат Окуджава писал сценарий именно под Даля. Говорили, что у него нет личного обаяния, «русского национального начала». Утвердили лишь с третьей попытки: настоял режиссер Владимир Мотыль. Другие картины отправляли на полку. Один из лучших его фильмов «Отпуск в сентябре» (18+) по пьесе Вампилова «Утиная охота» и вовсе увидел свет лишь после кончины актера. В 1987 году за роль Зилова Даль был посмертно удостоен специального приза Союза кинематографистов СССР. Запоздалое признание!

Многие творческие люди в ту пору заглядывали в бутылку. Но Даль не знал меры, уходил в запои.

«Даль и Бурков исчезали в гримерке и выходили из нее в совершенно непотребном виде, - вспоминал Валентин Гафт. - Даль появлялся на сцене, говорил десять слов трезво, а потом валился и начинал хохотать».

На съемках «Жени, Женечки и «катюши» за пьяный дебош в гостинице Олег загремел в милицию на 15 суток. Актера ежедневно под конвоем доставляли на съемочную площадку, а вечером отправляли назад в камеру. На съемках «Земли Санникова» (6+) его героя Евгения Крестовского пришлось «убить» гораздо раньше, чем было прописано в сценарии.

«Пил безбожно, - жаловался режиссер Альберт Мкртчян. - Назначаю режимные съемки в пять утра, а Даль уже «готов». Спрашиваю: «Когда успел?» А мне отвечают: «Он даже не ложился!»

Когда Даль не пил, он был тонкий, чувствующий, а когда пил, становился невменяемым. Говорил о режиссерах, коллегах все, что думает. Менял театры. Отказывался от ролей, если считал их халтурой. Но играл божественно. Недаром в кинотеатральной среде его называли «наш алкогений».

Скандальная свадьба

В «Современнике», чтобы не путать с Олегом Большим (Ефремовым), Даля прозвали Олежеком. Актрисе Нине Дорошиной поручили шефство над новичком. Даль сразу влюбился в «шефиню» на 7 лет старше. Но она не отвечала на его чувства, поскольку имела давний роман с Ефремовым.

С Ниной Дорошиной Даль снимался в фильме «Первый троллейбус». Фото: Кадр из фильма

В 1963-м Нину и Олега пригласили на главные роли в картину «Первый троллейбус» (0+). Съемки шли в Одессе. Ефремов обещал навестить Нину. Но в последний момент прислал телеграмму, что не приедет. Расстроенная Дорошина, выпив вина, пришла ночью на берег моря, разделась догола и поплыла. Поднялась волна, актриса стала тонуть, закричала...

К счастью, на берегу отдыхала компания актеров. Даль, услышав крики Нины, бросился в море, вытащил ее, привел в гостиничный номер. И остался. Наутро спаситель предложил ей руку и сердце. Дорошина ответила отказом. Мол, это так, минутная слабость... С горя Даль улетел в Москву. Съемки оказались на грани срыва. Рассерженный режиссер Исидор Аннинский потребовал от Дорошиной любой ценой вернуть актера. Та стала названивать в столицу в его поисках, представляясь женой из Одессы. Обрадованный Олежек вернулся.

Вскоре Дорошина узнала, почему Ефремов ее не навестил. Актриса «Современника» Алла Покровская, дочь директора Большого театра, ждала от него ребенка. Тогда-то Нина и сказала Далю «да». Назло Ефремову. Свадьбу сыграли в Москве в октябре 1963-го.

«Даль, конечно, был в Нину влюблен, но то, что она согласится выйти за него замуж, было неожиданностью, - рассказывала актриса Людмила Иванова. - Ведь все знали, что у Нины роман с Ефремовым. Платье себе она сшила умопомрачительное. Весь театр был приглашен. Гости кричали: «Горько!» Только Ефремов, который пришел позже всех, сидел и молчал. Потом он пригласил Нину танцевать, и она так раскраснелась, так похорошела! И хотя они только танцевали, все это выглядело очень выразительно».

«Обстановка возникла нервозная, - вспоминал актер Михаил Козаков. - И вдруг Олег Большой ласково говорит невесте: «Иди сюда, лапуля моя». «Лапуля» идет и садится на колени к тому, кого мы все отчаянно любим, обожаем, боготворим. «А любишь ты все-таки меня, правда, лапуля?» Нет, никто никому не дал в морду, не стрелялись, не дрались на саблях... Шок. Неловкие шутки. Ничего не понимающие родственники жениха. Олежек, как в сомнамбулическом сне, слоняющийся на собственной свадьбе».

«Даль не выдержал, хлопнул дверью, - вспоминала Людмила Иванова. - Все притихли. Потом кто-то сказал актрисе Тане Лавровой: «Уведи ты, ради бога, Ефремова отсюда!» И она увела, да так, что в тот же вечер у них завязался роман. А Нина рыдала, лежа на полу. Вот как закончилась эта свадьба».

Вместо медового месяца - запой

Через три недели после скандальной свадьбы Алла Покровская родила сына - Михаила Ефремова, будущего популярного актера (недавно он отбыл срок за пьяную автоаварию со смертельным исходом).

Даль пропадал несколько дней. Запой. Вскоре они с Ниной развелись. Интрижка Ефремова с Лавровой тоже длилась недолго. Он вернулся к Нине. Теперь уже Даль решил назло Дорошиной жениться на самой красивой актрисе театра - Лавровой. Но их брак продлился всего полгода.

Брак артиста с Татьяной Лавровой длился полгода. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

«Я не могла одолеть страшного алкоголизма Даля, - признавалась Лаврова. - Выпивала с Олегом, чтобы ему меньше досталось. Рискуя спиться! В итоге решила уйти. Иначе надо было бросать все и заниматься пьянством мужа, что было безнадежно!»

В 1970-м на съемках «Короля Лира» Даль познакомился с монтажером «Ленфильма» Лизой Апраксиной, внучкой ученого-литературоведа Бориса Эйхенбаума. После съемок «Лира» актер вернулся в Москву. А вскоре неожиданно нагрянул в ленинградскую квартиру Лизы. Там был ее новый кавалер Сергей Довлатов. В тот вечер Даль отбил девушку у будущего знаменитого писателя. В 6 утра влюбленные разбудили мать Лизы и объявили, что решили пожениться. В загсе актер, к ужасу сотрудниц, «испортил» выданное молодоженам свидетельство о браке. Размашисто написал на нем: «Олег + Лиза = ЛЮБОВЬ». Зашли в кафе-мороженое, выпили шампанского вместе с тещей. Свадьбы не было.

Елизавета Апраксина как могла боролась с пьянством мужа. Фото: Личный архив семьи Олега Даля

«Первые три года были очень трудные, он пил, - признавалась Елизавета Даль «Комсомолке». - И пил очень страшно. Продолжалось это до 1 апреля 1973 года: тогда он в первый раз зашился с Володей Высоцким. Марина Влади привезла из Франции ампулы, так называемые торпеды. Мы все думали, что они действуют два года. Но какой-то «друг» сказал Олегу, что это ерунда, действие прекращается через полгода. И опять понеслось...

Ему было безумно тяжело из-за проблем в театре, в кино, обид, компромиссов - на них он не шел. Бросив пить, мог на меня накричать. Я первое время огорчалась. И вдруг поняла, что на людях он не скандалит, редко бывало, все в себе держит, а сбросить груз на кого-то надо. Он бывал в гневе несдержан, распускал себя. Но когда я поняла, что Олегу это нужно - или напиться, он в этом топил обиду, или скинуть на кого-то груз, - все стало просто. Я по-хитрому стала «подставляться», даже провоцировать его. И он это тоже понял, потому что после совершенно незаслуженной взбучки я чувствовала с его стороны такую благодарность за то, что я ему это прощаю и даже предоставляю возможность».

Десять трудных, но счастливых лет они прожили вместе. До самой смерти Даля.

Ушел вслед за другом

Это мистическая история дружбы и смерти двух замечательных актеров.

- Они не были закадычными друзьями в привычном смысле, которые каждый вечер ходят друг к другу в гости, - говорит режиссер Никита Высоцкий, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке». - И люди, казалось бы, разные. Даль - закрытый, подвержен депрессиям. Отец - общительный, жизнерадостный. Даль больше реализовался как актер, отец - как поэт, певец. И вместе-то снялись лишь в одном фильме Иосифа Хейфица «Плохой хороший человек» по повести Чехова «Дуэль». Но духовно оказались очень близки. Их объединяло невероятное ощущение жизни, театра, искусства вообще. И обреченность. Такие люди долго не живут, к сожалению.

Режиссер Анатолий Эфрос, работавший с обоими, отмечал: «Есть люди, которые олицетворяют собой понятие «современный актер». Олег Даль был олицетворением этого понятия. Так же как и Высоцкий. Их сравнить не с кем. Оба были пропитаны жизнью. Они сами ее сильно испытали. Даль так часто опускался, а потом так сильно возвышался. А ведь вся эта амплитуда остается в душе. То же самое и у Высоцкого».

- Последний раз Даль был в гостях у отца 1 мая 1980 года. Тот читал другу новые стихи. А 25 июля отца не стало. Ему было 42. На похоронах Даль печально сказал: «А теперь моя очередь». Режиссер Иосиф Хейфиц рассказывал мне, что Олег часто после похорон повторял: «Ну вот, скоро и моя очередь пойти к Володе».

Слова оказались пророческими.

Утром 25 января 1981 года, в день рождения Высоцкого, Даль сказал жене Елизавете: «Мне сегодня Володя приснился, он меня так зовет!» Та пыталась свести все к шутке: «Ну, он подождет, не спеши». Но Даль в тот же день записал в дневнике пронзительные стихи с посвящением «В. Высоцкому. Брату» (см. «Дословно»).

- Жить ему оставалось меньше двух месяцев, - продолжает Никита Высоцкий. - 2 марта актер прилетел в Киев. На студии Довженко ему предложили главную роль в картине «Яблоко на ладони». Говорят, в тот день он, зашитый, «развязал» с однокурсником по Щепкинскому училищу Миргородским. Вернувшись в гостиницу, выпил стопку с актером Леонидом Марковым. И отправился в номер со словами: «Пойду к себе умирать». Наутро не явился на съемки. Взломали дверь в номер. Актер лежал мертвый. Не выдержало сердце. Как в его последнем стихотворении, посвященном отцу. Олегу было всего 39. Похоронили его, как и отца, на Ваганьковском.

«Гибель таких художников, как Даль и Высоцкий, была трагически неизбежной, - утверждал режиссер Владимир Мотыль. - Мне всегда казалось, что, сохранись в нашем веке дуэли, Даль погиб бы в том же возрасте, и даже раньше, только иначе. От пули окружавших его ничтожеств. От ненависти к его укоряющему гению, к его худой и сутулой фигуре, которая не сгибалась ни перед кем».

ДОСЛОВНО

Стихи артиста, посвященные Высоцкому

Сейчас я вспоминаю...

Мы прощались... Навсегда.

Сейчас я понял... Понимаю...

Разорванность следа...

Начало мая...

Спотыкаюсь...

Слова, слова, слова.

Сорока бьет хвостом.

Снег опадает, обнажая

Нагую холодность ветвей.

И вот последняя глава

Пахнула розовым кустом,

Тоску и лживость обещая,

И умерла в груди моей.

Покой-покой...

И одиночество, и злоба,

И плачу я во сне, и просыпаюсь...

Обида - серебристый месяц.

Клейменность - горя проба.

И снова каюсь. Каюсь. Каюсь,

Держа в руках разорванное сердце...

Лучшие фильмы артиста

«Женя, Женечка и «катюша» (1967) 12+

«Старая, старая сказка» (1968) 12+

«Король Лир» (1970) 6+

«Тень» (1971) 0+

«Плохой хороший человек» (1973) 12+

«Земля Санникова» (1973) 0+

«Отпуск в сентябре» (1979) 16+

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Инородный!

«На одном из выступлений Даля по ошибке назвали народным артистом. А надо сказать, что у Олега, сделавшего потрясающие работы в театре, кино, на телевидении, не было звания вообще никакого. И он вышел на сцену и сказал: «Вы знаете, тут вышла ошибочка. Меня назвали народным артистом, а я скорее инородный». Точнее, пожалуй, и не скажешь. Он был как будто с другой планеты или из другой эпохи. Он так и не смог найти компромисса с жизнью или не захотел искать», - писал Леонид Якубович.

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