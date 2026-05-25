Каково это — жить в новом районе Москвы: честный тест-драйв жилья и инфраструктуры

Отправляемся тестировать новостройку в Солнцево. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мы в редакции очень любим все тестировать. Особенно когда речь идет о темах, волнующих и нас, и наших читателей. Одна из них — качество нового жилья и надежность застройщиков. Строят сейчас много — и не так, как в «нулевые», «десятые» и уж тем более в прошлом веке. Но, как говорится, пока сам не увидишь и не попробуешь — все равно не узнаешь, как оно там все на самом деле. Эта тема такая обширная, что мы затеяли целую серию испытаний: недавно изучали современный завод стройматериалов, потом делали репортаж со стройплощадки.

Логичный следующий шаг — тест-драйв готовой квартиры в новостройке. И тут очень кстати пришлась популярность городского свопинга. Это новое развлечение жителей мегаполисов: человек или семья снимает на небольшой срок квартиру в новом для себя доме или районе. Одни так скрашивают будни, меняют обстановку. Другие — изучают квартал, в котором подумывают приобрести жилье.

Хобби решил опробовать и корреспондент «КП», 30 с небольшим лет живший в хрущевках. На сайтах с объявлениями о краткосрочной аренде я подобрал квартиру в семейном квартале «Лучи» — это Солнцево (оцените «рифму» названий!).

Первая очередь квартала «Лучи»: а вот хрущевки в такие солнечные цвета не красят… Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жилой комплекс «Лучи» «Группа ЛСР» — один из ведущих строительных холдингов России — начала возводить около десяти лет назад. Проект масштабный, территория большая, поэтому осваивается по сей день. Первая очередь давно заселена и обжита, вторую — заканчивают, за третью — вот-вот примутся. За это время некогда пустынный, а теперь жилой и живой район, дорос от «Солнцево» до следующей станции желтой ветки — «Боровское шоссе».

Ну что ж, пора посмотреть, а главное протестировать, каково это — жить в новом квартале столицы.

ПУТЬ ДОМОЙ

Выхожу из подземки и оказываюсь в тихом сквере. Для меня даже необычно: привык, что у метро жизнь бурлит: кругом торговля, магазины, шаурму крутят. А тут буквально ветерок молодые деревца колышет, да колокольный благовест со стороны храма в византийском стиле доносится. Чувствуется, что квартал борется за звание места высокой культуры быта.

Путь домой вдвойне милей, если из метро — выходишь прямо в парк. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

От метро до самого квартала дошел за три минуты. На подходе к «Лучам» сразу отмечаю вынесенную за «околицу» новостроек парковку — бесплатную. И таких в районе несколько. Оценил этот факт и как пешеход… и как потенциальный автовладелец.

Одна из внешних парковок комплекса. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Внутри жилого квартала действует популярная нынче концепция двора без машин. Но не радикально: где-то есть междворовые проезды, а где-то двор — полностью прогулочная зона. Выход из большинства домов, насколько могу судить, — на две стороны.

Один из дворов квартала «Лучи». Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

То есть, если хочется выйти подышать, погулять с ребенком, сделать пару подходов в тренажерам — один маршрут. Но если привезли крупную доставку — условный холодильник, — то у грузового авто не будет проблем встать с другой стороны, а у курьеров — занести товар.

Вижу узнаваемый элемент «ландшафта»: на территории есть и подземный паркинг. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пока ищу нужный подъезд, замечаю, как много здесь бизнеса на первых этажах. И это не просто продуктовые и маркетплейсы. Есть добротные кафе и пара ресторанов, школа художественной гимнастики и кружок юных айтишников, косметологии, фитнес. Обилие бизнеса — говорящий маркер. Значит район живет, люди активно пользуются услугами, население относительно молодое.

На первых этажах полезная коммерция. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще удивило, насколько органично торговые площади «вплетены» в архитектуру корпусов: вот вход в подъезд, а рядом — в булочную. Появляется какое-то «теплое» ощущение — это наше, работает для нас. Плюс чувство безопасности. Сразу представляешь, как вечерами идешь домой не по темному двору, где не видно ни души и только в кустах кто-то в черном с собакой гуляет, а по наполненному жизнью пространству, где уютно светятся витрины, а за ними отдыхают, пьют кофе или ждут детей с занятий люди… Сразу как-то спокойнее и за себя, и за близких.

Все нужное — всегда под рукой. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прежде чем идти заселяться — погулял по кварталу. В каждом из дворов — свои площадки. Горки, качели и карусели — разные. Нельзя сказать, что где-то они интереснее и лучше. Наполнение одинаково обильное. Но с точки зрения разнообразия досуга для ребятни возможность менять площадки — большой плюс. Для взрослых в избытке лавочки, беседки (можно и пикник организовать), много уличных тренажеров для воркаута.

Одна из детских площадок. Рядом — поле для игровых видов спорта и тренажеры. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Захожу в подъезд, где снял квартиру. Первое, что замечаю, — отдельный «карман», где жители хранят велосипеды, самокаты и коляски. Дверь на ключе: у каждого собственника, кто поставил сюда свое имущество, он есть.

Место для хранения колясок, великов и самокатов. Судя по всему, люди в «Лучах» живут достаточно молодые и активные — это хорошо. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Холл просторный, светлый. Оглядевшись, замечаю разные удобные мелочи. Например, на одной из стен висит большое зеркало. Простая деталь, но в ней чувствуется забота о людях.

Я тоже решил «отразиться». Зеркало на первом этаже. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Или вот, например: указатели у лифтов, на каком этаже какие квартиры. Хозяевам, может быть, эта информация и не нужна — они свой этаж и так знают, а гостям и доставщикам очень пригодится. Да и выглядит симпатично, практически как декор. Лифтов, к слову, по современным стандартам два: грузовой и пассажирский.

Больше никаких звонков «Напомните, на какой этаж ехать...» Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поднимаюсь на свой этаж. У меня однокомнатная квартира. Навскидку — чуть меньше 40 «квадратов». То есть достаточно просторно для такой комнатности.

Какой простор для испытаний. Отделка, кстати, здесь от застройщика — при этом никаких вопросов к ее виду у меня не возникло. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жилая комната большая, правильной формы, кухня — с балконом и тоже просторная: ее вполне можно совместить с гостиной.

От обеденного стола до рабочей зоны, по ощущениям, около 3 метров. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конкретно этот корпус ЖК «Лучи» сдали в 2021 году. Ремонт в «моей» квартире — от застройщика (напомню, это «Группа ЛСР»). Даже спустя пять лет эксплуатации он выглядит весьма достойно. Традиционные спокойные тона — обои под покраску, нейтральный ламинат под дуб, светлые плинтуса. Как база для собственных дизайн-фантазий — очень даже.

Я сам не так давно делал капитальный ремонт в квартире. Сколько времени, сил и денег отняла черновая стадия! Удалось вывести ровную стяжку пола и стены, но на потолок сил уже не хватило. Сейчас живу, а перфекционист внутри меня подвывает: надо было все же выровнять потолок, не сдаваться. Это я к тому, что на глаз неровную поверхность от ровной отличить могу — без уровня и правила. А тут потолок дразнит своей идеальной плоскостью.

В квартире выравнивание было сделано как по учебнику. Думаю, сколько бы энергии у меня осталось на чистовую отделку, если бы моя квартира была в таком состоянии в момент покупки...

Иду простукивать стены. Между комнатой и кухней перегородка звонкая. То есть стена легкая. Наверное, внутри газоблоки или пазогребень. Но часть стены — глухая. Это уже монолит. Стал стучать через стену к соседям и ушиб костяшки пальцев — еще одна прочнейшая стена. Скорее всего, выложена кирпичом.

В квартире тихо, только из открытых окон иногда доносится смех и озорный визг с детской площадки. Но если закрыть, будешь в полной тишине. Сначала я думал, что соседей не слышно, потому что все на работе. Позже пошел в магазин, выхожу в коридор на этаже и вижу: жилец смежной квартиры в поте лица таскает инструмент и зимнюю, летнюю резины. Кряхтит, пыхтит, вечно что-то роняет. Но в квартире я этого не слышал.

Коридор подъезда. Всё аккуратно — и тихо. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда уже стемнело, двор опустел. Обычно в это время «звукопроницаемость» в квартирах обостряется. Можно расслышать (или даже хорошо слышать!) соседский телевизор, журчание воды по трубам. Но тут посторонних звуков не было.

Наутро отправился на завтрак в кафе — выбрал «дальнее», за 50 метров от подъезда. Понравилось, что бариста за стойкой понимал реплики других клиентов — видимо, моих соседей — из серии «мне как обычно», и складывал в пакет круассаны без дополнительных пояснений. Такие вещи и создают ощущение «Я дома».

После завтрака я направился в офис продаж ЛСР — чтобы показали и другие квартиры. На этот раз — во второй очереди «Лучей».

Офис продаж находится прямо в квартале. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если первая очередь ЖК «Лучи» радует глаз теплым разноцветьем фасадов, то следующие корпуса оформили в более деловом, спокойном стиле: коричневые, бежевые оттенки, кирпичный клинкер. Вроде прошло не так много времени, но мода в недвижимости, как и в прочих сферах, не стоит на месте.

Дома второй очереди квартала «Лучи». Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

— При этом сохранили лучшие черты, уже проверенные решения. Большие дворы, укомплектованные и для детей, и для взрослых, озеленение — его даже усилили. У нас задача не строить дома, а создавать среду для комфортной жизни. Вы обратили внимание, что корпуса разноэтажные? Это и визуально интересно смотрится, и ощущение простора создает, а также больше света, — рассказывает руководитель офиса Павел.

Босс объясняет, что концепция квартир также не изменилась. Но поменялась технология строительства. Добавили отдельный слой шумоизоляции между квартирами. Хотя у меня и так жалоб на это не было, но, может, с соседями повезло! Окна стали еще больше — практически панорамные.

Очень большой двор, а ведь могли и еще высотку построить… Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Квартиры во второй очереди есть как с отделкой, так и с черновым ремонтом. У домов высочайшие и очень высокие классы энергосбережения (А+ и A). То есть расходы на общедомовые нужды — условный свет в подъезде — меньше.

— Нашего обычного покупателя я бы описал так: человек среднего возраста, часто семейные пары, с детьми. У нас нет проблем с детскими садами, школами и прочей инфраструктурой для развития ребенка. Рядом пять парков плюс прогулочные аллеи внутри кварталов.

Иду смотреть квартиру в новеньком корпусе. Обращаю внимание на тот самый деловой стиль во всем. Глазу приятно и нет ощущения серости и однотипности.

Одноподъездная высотка, где я смотрел квартиру. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отделка общих пространств — под стать внешнему оформлению дома. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Квартиру мне показывают формата «евродвушка»: большая кухня-гостиная и две жилых комнаты. Санузел раздельный: в одном раковина и ванна, во втором раковина с унитазом. Сразу есть выводы под стиральную машинку.

Ну как без селфи! Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В кухне-гостинной сразу обращаю внимание на россыпь розеток вдоль стен — сам намучился с удлинителями, пока не добавил во время ремонта. А тут — розетки под холодильник, варочную поверхность, духовку, над рабочей зоной, для посудомойки, кабель под вытяжку. Сделано по уму.

Увидел розетку даже в верхней части стены. Долго думал — для чего? Выводы под кондиционер в другой комнате, телевизор так высоко не повесишь. Оказалось — это для востребованных сегодня штор-гирлянд, которые открываются с пульта или смартфона.

Рядом с обеденной зоной, ближе к окну, можно поставить диван или кресла, а напротив повесить телевизор.

Противоположный конец кухни-гостиной. Та самая загадочная розетка видна справа вверху. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во всех комнатах — большие окна. Я бы даже сказал БОЛЬШИЕ. В одной, которая мыслится как главная спальня, — сразу три: потому что квартира расположена в торце дома.

Фанаты без ума от этой планировки: так и хочется «бегать» от вида к виду.... Если без шуток, то света много, и это плюс. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что касается звукоизоляции, то она также на уровне. Во всем доме сейчас делают ремонты: в лифте ехал с бригадой рабочих, и когда останавливались на этажах, другие парни в касках с дрелями наголо сновали по коридорам туда-сюда. Но стоит закрыть входную дверь — и ничего не слышно.

Электрощиток с аварийной розеткой. Внутри на дверце также напечатана схема подключения. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Над входной дверью сразу три розетки (под роутер, беспроводной звонок и еще место есть), а также телефонная линия.

Несколько розеток аккуратно выведены над входной дверью. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уезжать не хотелось. А у городских своперов — это верный признак того, что тест-драйв удался. Теперь надо осмыслить свои впечатления и, может, задуматься о переезде?

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