Белые списки для умного дома: как сегодня выбрать и настраивать систему

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Спрос на умные гаджеты для дома продолжает расти — по итогам прошлого года он увеличился на 10% к показателям 2024-го. При этом на маркетплейсах обороты увеличиваются активнее. Только на Wildberries ежедневно россияне заказывают сейчас несколько тысяч разных устройств. А по сравнению с прошлым годом спрос на гаджеты на платформе увеличился почти на треть. О том, как выбрать и безопасно настроить такие девайсы, грозят ли их работоспособности отключения интернета и введение белых списков приложений, рассказывает руководитель категории “умный дом и безопасность” Wildberries Алексей Тимофеев.

Наверняка, у вас дома уже есть умная колонка с голосовым помощником. И если так, то это отличное начало, чтобы расширить границы ее работы. Если колонка обычная, то для сценариев функционирования умного дома понадобится хаб. Это устройство, которое объединяет различные девайсы в единую сеть, обеспечивая их взаимодействие и подключение через протоколы. Он действует как «мозг» системы, снижая нагрузку на Wi-Fi и позволяя датчикам работать дольше от батареек.

Если же колонка со встроенными функциями хаба, то остается только понять, какие сценарии работы умного дома нужны и как выбрать подходящие гаджеты.

Автоматическое освещение

Один из самых востребованных сценариев работы умного дома прост: свет загорается, когда ты входишь в комнату, и гаснет, когда уходишь. Можно настроить яркость и цвет в зависимости от времени суток или настроения.

Помимо перечисленного выше — то есть колонки и хаба —, для автоматического освещения нужно докупить датчики движения или присутствия, а также умные лампочки или светильник.

Сделать погоду в доме

Умные термостаты могут автоматически регулировать температуру и уровень влажности в зависимости от времени или наличия человека в помещении. Чтобы реализовать такой сценарий, помимо самого увлажнителя и термостата понадобится умный терморегулятор.

В ритм дня — с технологиями

Существуют и более сложные сценарии. Например, можно настроить гаджеты так, что в заданное время свет будет мягко загораться, открываться шторы, включаться любимая музыка. И даже кофемашину можно синхронизировать с временем подъема, и она включится автоматически. Можно настроить работу системы, например, так, чтобы за 30 минут до выхода из дома она передавала прогноз погоды и включила новости.

Для реализации понадобятся соответствующие умные девайсы: лампа, кофемашина и карниз для штор.

Уменьшить счета за коммуналку

Для экономии энергии умный дом можно настроить так, чтобы свет и электроприборы выключались, когда дома никого нет или, например, когда открываются окна. В этом случае понадобятся датчики открытия окон или дверей, умные розетки, выключатели или реле, а также датчики присутствия.

Как за умной каменной стеной

С помощью камеры видеонаблюдения, датчиков движения и специального приложения можно настроить систему безопасности. Камеры и датчики движения активируются, когда никого нет дома. И в случае проникновения пользователю приходит уведомление.

Если добавить умные выключатели и сирены, то в момент срабатывания датчика в доме включится свет и звуковая сигнализация — это может отпугнуть незваного гостя.

Отдыхать спокойно

Умные гаджеты особенно полезны в контексте экономии и безопасности во время длительного отсутствия людей в квартире или доме. Они позволяют активировать протокол “Отпуск” — все системы автоматически отключаются или переводятся в режим экономии энергии. Камеры и датчики будут следить за домом, а в случае происшествий система пришлет уведомление.

В комплекте для реализации такого сценария должны быть камеры видеонаблюдения, датчики движения и протечки воды, умный привод для шарового крана, а также розетки, выключатели или реле.

Экосистемы, протоколы и отключения интернета — как разобраться самому

После того как мы определились с необходимыми сценариями, встает вопрос: как выбирать нужные гаджеты из сотен предложений. Тут есть два основных технических параметра. Первый — совместимость устройств с голосовым помощником, будь то “Алиса”, “Салют”, “Маруся”, Siri или какой-то другой.

Например, на WB можно отфильтровать все гаджеты не только по категории, но и по желаемым экосистемам, что сильно упрощает поиск.

Второй параметр — протокол подключения. Wi-Fi — универсальный. Подходит для большинства устройств, славится легкостью подключения. Правда, девайсы будут работать только в зоне покрытия роутера. Современные устройства для умного дома используют и другие защищённые протоколы связи, такие как Zigbee, Z-Wave, Matter и другие. Они более безопасны, чем Wi-Fi, и отлично проявляют себя в "многоустройственных" системах.

В любом случае стоит выбирать товары из одной экосистемы, например только Zigbee или Wi-Fi.

Современные протоколы подключения проходят через множество тестов, чтобы не допустить утечки данных. Однако важно не забывать обновлять прошивки устройств и менять установленные по умолчанию пароли. Также эксперты советуют периодически — хотя бы раз в несколько месяцев — проводить аудит безопасности систем: проверять, кто имеет к ним доступ.

Еще один актуальный вопрос — ограничения работы интернета, введение белых списков сайтов и платформ. Это не коснется умного дома, если устройства работают на Matter, Zigbee, Thread.

Однако в случае использования устройств на Wi-Fi без протоколов стоит учитывать, что они не будут функционировать при перебоях интернет-соединения. Таких товаров на рынке — около 10%. Но в текущих условиях, выбирая умный гаджет, рекомендуется обращать внимание на соответствующие характеристики товара в описании и убедиться, что устройство поддерживает протоколы связи.

Как выбрать бренд и определиться с ценой

Бюджетный старт — приобретение умных ламп, розеток и датчиков. Например, хорошая лампочка стоит от 800 рублей, датчик протечки — от 1500 рублей, а надежный терморегулятор обойдется примерно в 2200 рублей. Отдельный хаб хорошего качества стоит от 3000 рублей и выше.

Так как в системе умного дома важна надежность — рекомендуем в первую очередь обращать внимание на товары крупных брендов, например “Яндекс", “СалютДевайс", Xiaomi, Aqara и других. Их товары проходят многочисленные проверки, тестирования на безопасность и устойчивость к кибератакам и своевременно обновляются для устранения уязвимостей.