Андрей Громов, GR-Group: «Африка – это самый быстрорастущий рынок»

Фото: предоставлено пресс-службой GR-Group

Россия активно восстанавливает связи, заложенные еще в советское время, и готовится к третьему саммиту «Россия - Африка», который пройдет в октябре этого года в Москве. О том, какие возможности открываются перед отечественным бизнесом, с какими барьерами сталкиваются компании и почему африканцы до сих пор с теплотой вспоминают СССР, в интервью KP.RU рассказал Андрей Громов, учредитель консалтингового агентства GR-Group.

- Отношения с глобальным Югом налаживаются, Африка - не исключение. Многие называют этот континент самым перспективным. Вы как считаете?

- Взоры крупнейших корпораций обращены в Африку, развернулась борьба за континент. Если раньше там доминировали европейцы, то позже пришли китайские и арабские компании. К сожалению, Россия здесь не в числе лидеров - мы только восстанавливаем богатейшие связи советского времени. Приходится наверстывать, но сила фундамента, построенного СССР, не исчерпана. На его базе мы выстраиваем прагматичные отношения, в которых африканские страны так нуждаются. Сейчас они недостаточно представлены на международных площадках, даже в ООН. Им важно давать слово, наращивать контакты и диверсифицировать возможности - тогда возникнет реальный рынок, конкуренция, и сами африканцы получат пользу.

- Вы упомянули советское наследие. Наш имидж в Африке все еще позитивен? Это помогает бизнесу?

- СССР сделал очень много для альтернативного образа в противовес белым европейцам, которые приходили за ресурсами, зачастую с нарушением всех норм. Советский Союз способствовал деколонизации, и люди помнят другое отношение: общение с простыми людьми, порядок на улицах, высокие нормы морали, не все было за деньги. СССР строил другую цивилизационную модель, и это наследие живо до сих пор. Недавно Африканско-русская экономическая ассоциация подписала соглашение с Африканской энергетической ассоциацией, куда входят главы компаний и министры энергетики. Тридцать процентов ее членов - выпускники советских и российских вузов. Мы быстро находим общий язык, имея общие культурные корни. Порой общаешься с человеком больше часа, а потом он переходит на хороший русский - оказывается, учился в России.

- Африка большая. С какими государствами нам сближаться в первую очередь?

- Мы продолжаем курс СССР, но действуем с учетом глобальной турбулентности. Монополярный мир закончился, гегемонии США больше нет. Многие африканские страны сами начинают выбирать партнеров, а мы открыты для всех. Наше отличие - отсутствие циничного подхода, основанного только на выгоде. Есть страны с общим культурным прошлым, есть более экономически ориентированные, есть важные в военном плане. Все быстро меняется, страны переживают новое рождение - у них впервые появляется конкурентная среда и право выбора. Мы заинтересованы, чтобы этот выбор был сделан в нашу пользу, и здесь нет исключений.

- А по отраслям экономики какие приоритеты?

- Африка - большой рудник, но он был закрыт для местного населения, европейские эксплуататоры не давали развиваться. Сейчас Франция теряет позиции, США меняют подходы, Китай адаптируется. Ситуация динамична, это хороший момент для входа. Африка - самый быстрорастущий рынок: отставание в потреблении составляет 30 – 50 лет. С другой стороны, есть богатейшая минерально-ресурсная база. Например, колтановые руды промышленно добывают только в Демократической республике Конго

- Каким российским компаниям интересен африканский рынок?

- Активным компаниям. Нужны предприимчивые люди, готовые рисковать и вкладывать деньги. Надо прийти и сделать проект - ресурсы и рынок есть. Думаю, за ближайшие 10 лет Африка пройдет путь арабских стран: вырастут небоскребы. Даже за один год видно, как та или иная страна в разы улучшает благосостояние.

- Какие препятствия? Высокий уровень преступности, коррупция?

- Скорее психологические. Предприниматель должен исходить из прибыли - а там можно извлекать колоссальную прибыль. Это не мировые 10 – 15% годовых, а 100% годовых - реальный возврат инвестиций. Не надо бояться, надо приносить опыт развитых стран. В любой нише на континенте можно найти высокую прибыльность. К примеру, огромная проблема - отсутствие энергосетевого комплекса: сети строились локально, износ высок, потери более 50%. Требуется модернизация. Но законодательство везде разное, не оптимизированное для инвестиций. Государство помогает нам на высоких дипломатических встречах, африканцы готовы к сотрудничеству.

- Китай активно заходит в Африку с инфраструктурными проектами. Что можем предложить мы?

- У Китая большое финансовое плечо и мощная господдержка: инициатива бизнеса гарантируется государством. Нам сложнее, экономика не так адаптирована. Но у нас есть богатая научная база. Мы сильны в цифровых технологиях, энергетике, минеральных удобрениях. Поставляем зерно, кукурузу, подсолнечное масло - пока как гуманитарную помощь, но это может перерасти в коммерцию. Ключевое отличие: Россия предлагает комплексный подход. Китай придет, займется своим бизнесом, заработает деньги, а если что-то пойдет не так - уйдет. Россия не уходит в тяжелые моменты. Мы с пониманием относимся к поколенческой травме африканцев, к их особой деловой культуре и стараемся находить решения даже в сложных ситуациях. Люди в Африке ценят человеческие качества.

- Есть ли там потенциал для туризма?

- Безусловно. Туризм активно развивается, уникальная природа, животные, леса. Инфраструктуры не всегда достаточно, но за те же деньги можно получить гораздо больше, чем на престижных курортах. Курортные зоны тоже развиваются: океаническое побережье, прекраснейшие водопады. Обязательно надо побывать в Африке.

Фото: Дмитрий Коротаев, МИЦ «Известия»

Громов Андрей Сергеевич, учредитель консалтингового агентства «GR Group»

Родился в 1987 г. Имеет 2 высших образования: математическое и рекламный менеджмент.

В 2009–2015 гг. руководил компаниями в сфере ИТ и медиапроизводства.

С 2016 г. член Экспертного Совета партии «Единая Россия».

С 2020 г. ответственный секретарь Африканско-Русской Энергетической Ассоциации.

В 2020 г. основал и возглавил «GR Group» по сопровождению политических и социально-экономических проектов.

С 2022 г. заместитель руководителя исполкома общественного движения «Донецкая Республика», учредитель фонда «Возрождение».

С 2024 г. член Экспертного Совета по взаимодействию со странами Африки Государственной Думы ФС РФ.

Отмечен партийными и ведомственными почетными грамотами и благодарностями за вклад в общественно-политическую деятельность.