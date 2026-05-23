Сила в зернах: Выпьем! Где же кружка?!

24 мая газете «Комсомольской правде» исполнился 101 год. Тысячи тонн словесной руды изведено за этот век с хвостиком! Меняются технологии, но главное остается неизменным: найти подходящие слова порой бывает ой как непросто... Особенно, когда все дедлайны просрочены и редактор с недоброй гримасой на лице навис над душой.
Когда-то журналисты изнывали над белым листом бумаги, а теперь сверлят глазами монитор. Что бы мы делали, если бы не кофе... Выпил кружечку — и вроде пошло дело! Особенно сейчас, когда, как вы уже знаете, повсеместно продается наш фирменный кофе «Вкус Африки», поставляемые в российские жаровни напрямую из Уганды.
Друзья, нам кофе творить и жить помогает! Эти фотографии — вольная фантазия на тему.
Денис КОРСАКОВ
Обозреватель отдела культуры недавно написал пронзительную книжку про Владимира Маяковского* - не прекращая выполнять рутинные обязанности кинокритика. Так вот почему он все успевает…
Александр ГАМОВ
Гуру общественно-политической журналистики Александр Гамов в любое время суток готов звонить депутатам, министрам и губернаторам. Скажете, набрать номер каждый может? Так-то да, но его абоненты всегда берут трубку! А для энергии и бодрости Александр Петрович правильно начинает утро (и еще делает зарядку!).
Любовь БРАЖНИКОВА
Молодой редактор Радио «КП» прекрасно знает, что значимая цель стоит того, чтобы ради нее крушить стены. «Да просто обжарка такая… прорывная!» - объяснила Люба свой акт художественного вандализма.
Александр РОГОЗА
Спецкор «КП» выпустил уже две толстых документальных книги о серийных убийцах - «Фишер» и «Спесивцев».* Предупреждаем: чтиво 18+ и не для слабонервных. Между тем сам Александр, проштудировавший тома уголовных дел со страшными подробностями, парадоксальным образом воплощает безмятежность и спокойствие.
«Есть у меня один секретик...», - начал было рассказывать Саша.
А потом отвлекся и не договорил.
Владимир ВОРСОБИН
Этого спецкора «КП» люто ненавидят десятки малоприятных персонажей — разнообразных мошенников и хапуг, которых он годами выводит на чистую воду в своих журналистских расследованиях. Его работа в каком-то смысле похожа на будни следователя: тоже нужно все как следует выяснить и сделать выводы. И хорошенько все обдумать…
Екатерина БОЛГОВА
Екатерина трудится на посту заместителя редактора отдела культуры и телевидения. А культура в газетном преломлении, ребята, это и «Гамлет» в МХТ, и перипетии личной жизни эстрадных звезд. Тут без кружечки-другой не разберешься!
Владимир МАЗЕНКО
Знаете, что такое бюджетное правило и кривые спроса и предложения? А Володя знает — ему по работе заместителя редактора отдела экономики положено. «К черту маски! - вдруг говорит, - даже венецианские!». Буду, мол, самим собой.
Светлана АНДРЕЕВСКАЯ
Когда-то Света получила серьезное экономическое образование. Но оказалась на радио — и влюбилась в него навсегда. Сейчас она трудится на посту первого заместителя главного редактора Радио «КП» и возглавляет службу информации. Когда на улице пасмурно, мы стараемся встретить в коридоре Свету - и сразу как-то светлее на душе.
Вкус Африки
Театр уж полон… Похожих на него много, но он не похож ни на кого. Не верите? А вы сами проверьте!
Идея, стиль, фото: Максим ЕФИМОВ.
Линейный продюсер: Сергей ЕФИМОВ.
Куратор: Мария ВОРНАКОВА.
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