Сила в зернах: Выпьем! Где же кружка?!

Фото: Максим ЕФИМОВ

24 мая газете «Комсомольской правде» исполнился 101 год. Тысячи тонн словесной руды изведено за этот век с хвостиком! Меняются технологии, но главное остается неизменным: найти подходящие слова порой бывает ой как непросто... Особенно, когда все дедлайны просрочены и редактор с недоброй гримасой на лице навис над душой.

Когда-то журналисты изнывали над белым листом бумаги, а теперь сверлят глазами монитор. Что бы мы делали, если бы не кофе... Выпил кружечку — и вроде пошло дело! Особенно сейчас, когда, как вы уже знаете, повсеместно продается наш фирменный кофе «Вкус Африки», поставляемые в российские жаровни напрямую из Уганды.

Друзья, нам кофе творить и жить помогает! Эти фотографии — вольная фантазия на тему.

Денис КОРСАКОВ

Обозреватель отдела культуры недавно написал пронзительную книжку про Владимира Маяковского* - не прекращая выполнять рутинные обязанности кинокритика. Так вот почему он все успевает…

Фото: Максим ЕФИМОВ

Фото: Максим ЕФИМОВ

Фото: Максим ЕФИМОВ

Александр ГАМОВ

Гуру общественно-политической журналистики Александр Гамов в любое время суток готов звонить депутатам, министрам и губернаторам. Скажете, набрать номер каждый может? Так-то да, но его абоненты всегда берут трубку! А для энергии и бодрости Александр Петрович правильно начинает утро (и еще делает зарядку!).

Фото: Максим ЕФИМОВ

Фото: Максим ЕФИМОВ

Фото: Максим ЕФИМОВ

Любовь БРАЖНИКОВА

Молодой редактор Радио «КП» прекрасно знает, что значимая цель стоит того, чтобы ради нее крушить стены. «Да просто обжарка такая… прорывная!» - объяснила Люба свой акт художественного вандализма.

Фото: Максим ЕФИМОВ

Фото: Максим ЕФИМОВ

Фото: Максим ЕФИМОВ

Александр РОГОЗА

Спецкор «КП» выпустил уже две толстых документальных книги о серийных убийцах - «Фишер» и «Спесивцев».* Предупреждаем: чтиво 18+ и не для слабонервных. Между тем сам Александр, проштудировавший тома уголовных дел со страшными подробностями, парадоксальным образом воплощает безмятежность и спокойствие.

«Есть у меня один секретик...», - начал было рассказывать Саша.

А потом отвлекся и не договорил.

Фото: Максим ЕФИМОВ

Фото: Максим ЕФИМОВ

Владимир ВОРСОБИН

Этого спецкора «КП» люто ненавидят десятки малоприятных персонажей — разнообразных мошенников и хапуг, которых он годами выводит на чистую воду в своих журналистских расследованиях. Его работа в каком-то смысле похожа на будни следователя: тоже нужно все как следует выяснить и сделать выводы. И хорошенько все обдумать…

Фото: Максим ЕФИМОВ

Фото: Максим ЕФИМОВ

Фото: Максим ЕФИМОВ

Екатерина БОЛГОВА

Екатерина трудится на посту заместителя редактора отдела культуры и телевидения. А культура в газетном преломлении, ребята, это и «Гамлет» в МХТ, и перипетии личной жизни эстрадных звезд. Тут без кружечки-другой не разберешься!

Фото: Максим ЕФИМОВ

Фото: Максим ЕФИМОВ

Фото: Максим ЕФИМОВ

Владимир МАЗЕНКО

Знаете, что такое бюджетное правило и кривые спроса и предложения? А Володя знает — ему по работе заместителя редактора отдела экономики положено. «К черту маски! - вдруг говорит, - даже венецианские!». Буду, мол, самим собой.

Фото: Максим ЕФИМОВ

Фото: Максим ЕФИМОВ

Фото: Максим ЕФИМОВ

Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

Когда-то Света получила серьезное экономическое образование. Но оказалась на радио — и влюбилась в него навсегда. Сейчас она трудится на посту первого заместителя главного редактора Радио «КП» и возглавляет службу информации. Когда на улице пасмурно, мы стараемся встретить в коридоре Свету - и сразу как-то светлее на душе.

Фото: Максим ЕФИМОВ

Фото: Максим ЕФИМОВ

Вкус Африки

Театр уж полон… Похожих на него много, но он не похож ни на кого. Не верите? А вы сами проверьте!

Фото: Максим ЕФИМОВ

Идея, стиль, фото: Максим ЕФИМОВ.

Линейный продюсер: Сергей ЕФИМОВ.

Куратор: Мария ВОРНАКОВА.

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