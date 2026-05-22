«При небольшой деформации возникает тепловой разгон»: специалист по аккумуляторам объяснил, чем опасны пауэрбанки

Пауэрбанк загорелся после нажатия кнопки в лифте. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры девушка едва не оказалась в огненной ловушке из-за загоревшегося пауэрбанка. ЧП произошло 21 мая в лифте 17-этажного дома на улице Крылова. Видео происшествия быстро разлетелось по местным пабликам.

На кадрах видно, как девушка с сумкой на плече заходит в лифт и нажимает кнопку нужного этажа. Через несколько секунд из сумки вырываются пламя и густой дым. От взрыва сумка слетела с плеча и упала на пол кабины, продолжая гореть. В панике девушка начала нажимать на кнопки лифта и махать руками, пытаясь выбраться, однако двери открылись только на нужном ей этаже. Все произошло меньше чем за минуту. К счастью, владелица пауэрбанка не пострадала.

В пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре подтвердили факт происшествия.

— Вспыхнул портативный аккумулятор в сумке девушки. К счастью, серьезных последствий не наступило, — сообщили в ведомстве.

Это не первый случай, когда пауэрбанк загорается. Были инциденты в школах, в самолетах.

С 27 марта 2026 вступили в силу новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Их перевозка разрешена только в ручной клади. Кроме того, запрещено заряжать пауэрбанк от бортовых USB-портов и розеток в течение всего полета и использовать пауэрбанк для зарядки других устройств во время руления, взлета и посадки, и даже хранить пауэрбанк на верхней багажной полке.

Инцидент с возгораниями прокомментировал инженер, эксперт Национальной ассоциации производителей источников тока «РУСБАТ» Дмитрий Тищенко. По его словам, причиной подобных происшествий чаще всего становится так называемый «тепловой разгон».

— Любой аккумулятор состоит из катода и анода — пластин с разным зарядом. Если их замкнуть, происходит короткое замыкание. Возникает очень большой ток, который приводит к сильному нагреву и, как следствие, к возгоранию или взрыву, — объяснил эксперт KP.RU.

Специалист отметил, что причиной могли стать механическое повреждение устройства или использование неподходящего зарядного оборудования. При этом он подчеркнул: современные пауэрбанки и аккумуляторы мобильных устройств считаются максимально безопасными:

— Формально аккумуляторы ноутбуков, мобильных устройств и пауэрбанков устроены одинаково. Теоретически взорвать его можно, но какого-то летального ущерба, скорее всего, не будет. Это может напугать человека, особенно если речь идет о закрытом пространстве — например, о самолете или лифте.

Эксперт добавил, что в закрытых пространствах основную опасность представляет не столько само возгорание, сколько паника людей:

— Даже небольшая паника может причинить больше вреда, чем само возгорание. Поэтому авиаслужбы, запрещая провоз мощных аккумуляторов, исходят прежде всего из необходимости предотвратить любые опасные ситуации.

Напомним, что именно из-за риска возгорания литиевых батарей в 2026 году в России ужесточили правила провоза пауэрбанков в самолетах. Минтранс и Росавиация запретили брать на борт мощные устройства, а также использовать пауэрбанки во время полета. С марта 2026 года пассажирам разрешено провозить зарядные устройства емкостью до 100 Вт·ч — это примерно до 27 тысяч мА·ч. При этом перевозить их можно только в выключенном состоянии — под сиденьем или в кармане кресла, но не на верхней полке.

В МЧС напоминают: при возгорании в лифте нельзя пытаться открыть двери самостоятельно. Нужно звать на помощь, закрыть рот и нос тканью и по возможности отвернуться от источника дыма. Также спасатели советуют покупать только сертифицированные пауэрбанки и зарядные устройства, не допускать их перегрева и механических повреждений, а при любой чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

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