Она открыла миру «самое красивое оружие Кремля» и обула весь свет в красные сапоги, не получив за это ни копейки. История Веры Араловой

Манекенщица Тамара Владимирцева в красных русских сапогах, придуманных Верой Араловой. Фото: Wikimedia Commons

Имя Веры Араловой хорошо знают знатоки моды, а вот широкому кругу оно не очень известно. Между тем каждая женщина в своей жизни хотя бы раз пользовалась ее изобретением. Именно Вера Ипполитовна - художник, модельер - придумала высокие сапоги на молнии. Она открыла миру «самое красивое оружие Кремля» - первую советскую топ-модель Регину Збарскую - и внесла огромный вклад в укрепление дружбы между народами.

Вера Аралова поражала современников своим талантом и тонким вкусом в моде. Фото: Личный архив Джеймса Паттерсона

Любовь с американцем

Образование Вера Аралова получила в Художественном училище памяти 1905 года. Там ее одногруппником был отец историка моды Александра Васильева. В книге, посвященной отцу, Александр Александрович написал и про знаменитого дизайнера: «Высокая, красивая, длинноногая, очень талантливая. Образ летящей стрелы необыкновенно подходил к ней. Рисовала она стремительно, большими кусками, обобщенной линией, видя всю натуру целиком. Единственным ее недостатком была любовь к карандашным огрызкам. Новый карандаш она разрезала на четыре части и только тогда, огрызком в четыре сантиметра, принималась рисовать. Держала его в щепотке пальцев у самого графита. «Мне так удобно», - говорила она».

Муж модельера Ллойд Паттерсон прожил в СССР десять лет. Фото: © Hillwood Estate, Museum and Garden

В 1932-м в Театре Мейерхольда Вера познакомилась с чернокожим юношей из Америки Ллойдом Паттерсоном. В США он получил образование дизайнера интерьеров. Но с работой из-за расовых предрассудков там было туго, и молодой специалист надумал принять участие в необычном проекте. В Страну Советов Ллойд приехал, чтобы вместе с другими 20 чернокожими американцами участвовать в съемках фильма «Белое и черное» о расизме в Америке. Проект был одобрен на самом высоком уровне. Снимала его компания «Межрабпомфильм», а режиссером назначили немецкого коммуниста Карла Юнгханса. Однако идея провалилась: заинтересованные лица не сошлись в политически важных акцентах. Зато чернокожих гостей в России встречали со всей широтой русской души. Возили по курортам, водили в рестораны и даже платили зарплату. Когда стало ясно, что съемок не будет, Ллойд решил остаться в СССР. Поначалу участвовал в оформлении театральных спектаклей, а на Первомай вместе с Верой занимался украшением Кузнецкого Моста. Затем Паттерсон устроился работать диктором на Всесоюзное радио в редакцию иностранного вещания. Оказалось, это его призвание!

Брак Араловой и Паттерсона был недолгим, но в этом союзе на свет появились трое мальчиков - Джеймс, Ллойд и Том.

Малыш из «Цирка»

Благодаря режиссеру Григорию Александрову о первенце Араловой узнала вся страна. В 1936 году на экраны СССР вышел фильм «Цирк». В центре сюжета - история американской артистки Мэрион Диксон (Любовь Орлова) и ее темнокожего сына. Мэри не знает, что в СССР нет расового неравенства, и во время гастролей прячет от всех своего мальчика. Но коварный антрепренер Франц фон Кнейшиц раскрывает «страшную тайну» артистки. В кульминационный момент малыша передают с рук на руки советские люди под нежную колыбельную. Этот малыш как раз и есть Джеймс Паттерсон, сын Араловой и Паттерсона. Во время съемок ему было всего два года.

Кадр из фильма «Цирк»: на руках у Любови Орловой - сын Араловой Джеймс. Фото: Кадр из фильма

Джеймс попал в кино «по блату». Супруги Григорий Александров и Любовь Орлова дружили с Араловой и Паттерсоном и, увидев малыша, идеально подходящего на роль, уговорили родителей на съемки. Александров мечтал снять в фильме и маму Паттерсона Маргарет Глэско, очень колоритную женщину, в которой перемешались негритянские и индейские крови. Но та категорически отказалась. Такое предложение показалось ей не по статусу: у себя на родине женщина занимала серьезный пост в организации за права чернокожих.

Во время войны Вера Аралова с детьми отправилась в эвакуацию на Урал, а глава семейства остался работать в Москве. Столицу регулярно бомбили, однажды во время очередной атаки Ллойд получил серьезную контузию и ранения. Чуть оправившись, отправился к семье в Свердловск, а затем в Комсомольск-на-Амуре, откуда шло радиовещание на США. В 1942-м Ллойда не стало. Он умер прямо у микрофона: сказались осложнения после контузии. В СССР он прожил 10 лет.

Покорила Париж

В 1948 году Вера устроилась на работу в Дом моделей на Кузнецком Мосту. Несмотря на закрытость СССР, Аралова выезжала за границу. С одной стороны, она действительно была выдающимся модельером, талант которого надо было показывать всему миру. С другой - у этой женщины была подходящая межнациональная биография.

В конце 1950-х Аралова поехала на показ в Париж. Меха, пестрые павловопосадские платки произвели впечатление на французов и гостей. Но настоящей сенсацией стали высокие ярко-красные сапоги на молнии. Эту модель Вера Ипполитовна придумала сама и сшила на свои деньги. Экспериментальные мастерские отказались браться за работу. Тогда Аралова отправилась в мастерские Большого театра: там знали, как буквально из ничего сотворить чудеса.

После показа к модельеру подходили иностранные коллеги, говорили комплименты, а заодно между делом интересовались, есть ли патент на ее модную новинку. Конечно, в СССР никто особо интеллектуальной собственностью не занимался. Поэтому спустя пару месяцев сапожки на молнии появились во всех модных столицах мира, а французская певица Франсуаза Арди увековечила шедевр Араловой, посвятив ей песню Des Bottes Rouges De Russie («Красные русские сапоги»). Вера Аралова же не получила за свою идею ни копейки.

После развала СССР Вера Ипполитовна эмигрировала в США вместе с сыном (см. «Кстати»). Тогда ей было уже 83 года. В 2001-м она ушла из жизни. Похоронили знаменитую художницу на Армянском кладбище в Москве.

КСТАТИ

Сын погиб в автокатастрофе

После войны старший сын Веры Джеймс поступил в рижское Нахимовское училище, где к нему намертво прилипло прозвище Африка. В 1952-м он даже участвовал в параде на Красной площади. Потом служил офицером на подлодке. Казалось, что море - его стихия. Но однажды Паттерсон все бросил, поступил в Литинститут и стал поэтом. Его стихи печатали ведущие журналы страны. В 1994 году Джеймс уехал в Америку, чтобы «познакомиться с американской частью семьи». Темнокожего актера из «Цирка» не стало год назад.

«Я все время скучал по России, не стал американцем и остался русским человеком», - признался он перед смертью.

Его младший брат Том остался в СССР, работал на телевидении. Он умер в 2023 году.

Средний сын Веры Ллойд Паттерсон трагически погиб в автокатастрофе в Ленинграде в 1960 м. Ему было всего 25 лет. Тогда с Ллойдом и его шофером должен был ехать и Джеймс, но его задержали дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судьбы советских топ-моделей: Была «самым красивым оружием Кремля», а закончила карьеру уборщицей

Драма «самого красивого оружия Кремля» Регины Збарской: Звонки от маньяка и прозвище Старуха