После трех недель в коме француженка уверяет, что прожила семь лет и родила тройню. Правда оказалась шокирующей

Клелия в подробностях помнит свою «параллельную» жизнь. Фото: Анастасия ПОМЕРАНЦЕВА/Нейросеть

Когда 19-летняя Клелия Вердье из французского Лиона очнулась после трех недель комы, то первым делом спросила, где ее дети. Врачи и родители сначала даже не поняли, о чем речь. Ведь никаких детей у девушки никогда не было.

Для окружающих Клелия все это время лежала без сознания в больничной палате. В июне прошлого года девушка случайно приняла большую дозу лекарств и впала в кому. Но для нее самой эти три недели превратились в семь лет совершенно другой жизни, настолько реалистичной, что после пробуждения она отказывалась принять правду.

Во время комы француженка переживала яркие события и даже кошмары, считая, что все это происходит на самом деле. И там, в параллельной жизни, девушка стала матерью тройняшек.

Скучает по вымышленным дочкам

В этом виртуальном мире Клелия пережила роды, причем настолько реалистично, что до сих пор помнит ощущение физической боли, напряжение и страх. Ей казалось, что она родила трех дочек - Милу, Майлз и Майли. По словам Клелии, ее буквально захлестнула волна любви, когда малышек положили ей на грудь. Но радость омрачилась трагедией: Майли умерла вскоре после рождения. Девушку тогда терзало отчаяние и чувство вины. Тяжелое горе, которое, как она призналась, ощущалось полностью настоящим.

Самое поразительное, что за три недели комы француженка наблюдала, как растут ее дочери, гуляла с ними, укладывала их спать, читала сказки на ночь, проводила семейные ужины. В памяти сохранились даже мелочи: одна из девчушек была очень застенчивой, другая - настоящим ураганом энергии.

Девушка была очень расстроена, узнав, что детей у нее не было. Фото: Личная страница Клелии Вердье в соцсети

Когда Клелия пришла в себя и увидела родителей, она назвала их бабушкой и дедушкой. Настолько прочной оставалась вера в то, что дети реальны.

Истории о людях, которые во время комы проживают целые альтернативные жизни, встречались и раньше. Некоторые рассказывают о десятилетиях брака, вымышленных карьерах или детях, которых никогда не существовало. Но случай Клелии оказался особенно болезненным именно потому, что ее эмоциональная связь с «дочерьми» никуда не исчезла даже после возвращения к обычной жизни.

Сейчас, спустя почти год после тех событий, девушка признается, что по-прежнему чувствует себя оторванной от окружающих и продолжает скучать по привидевшимся ей детям. Она говорит, что жила как настоящая мать и пережитые чувства были абсолютно реальными.

Клелия надеется, что однажды у нее появятся настоящие дети. Но она признает: они займут в ее сердце совсем другое место, не менее важное, но уже отдельное от той странной, призрачной семьи, которую ее мозг создал за время комы.

Пленница неведомого города

В 2021 году американка Кэролайн Ливитт опубликовала в журнале Psychology Today эссе с говорящим названием: «В коме мне снилась совсем другая жизнь, и я все еще в ней». Это была история о мире, который спустя годы продолжал казаться ей реальным.

После рождения сына у Кэролайн возникло тяжелое нарушение свертываемости крови. Состояние было настолько опасным, что врачи ввели ее в медикаментозную кому и использовали препараты, блокирующие память, чтобы защитить мозг от разрушительных нагрузок.

Кэролайн продолжает видеть загадочный город во сне. Фото: Личная страница Кэролайн Ливитт в соцсети

Но сработало это не совсем так, как планировали медики. Очнувшись, американка испытала странное чувство, будто ее резко выдернули из одного мира и бросили в другой. Причем «тот» мир казался ей ничуть не менее настоящим. Она начала рассказывать мужу и подругам о загадочном городе, в котором будто бы жила все это время.

Этот город был огромным и шумным, но знакомым ей до мелочей. Кэролайн знала улицы, ориентировалась в районах, помнила людей и даже жаловалась, что до ее квартиры сложно добираться. Врачи списали все на действие тяжелых препаратов и уверяли, что странные ощущения скоро пройдут. Но город возвращался в сознание снова и снова.

После выписки Кэролайн продолжала годами видеть его во сне. Причем она прекрасно осознавала разницу между обычными сновидениями и образом города. Он виделся ей не застывшим, а в постоянном развитии.

В одном из снов она жила в доме, окруженном рвом с опасными животными, из-за чего оттуда невозможно было выбраться. Позже она словно «переехала» ближе к метро - в район, напоминающий нью-йоркский Вест-Виллидж, где всегда мечтала жить.

Психотерапевт объяснила женщине, что повторяющиеся сны, скорее всего, связаны с особенностями ее психики. Но однажды подруга, квантовый физик, заговорила с ней о теории параллельных миров, которые могут существовать одновременно с реальностью. Эта идея крепко засела у Кэролайн в голове.

В итоге женщина решила воспринимать эти странные переживания как приключение. Она признается, что до сих пор не понимает, стоит ли ей бояться таких снов или, наоборот, ждать их продолжения.

КОМПЕТЕНТНО

Мозг комбинирует новые сюжеты

Павел Бранд, врач-невролог:

- С точки зрения неврологии здесь нет никакой «другой жизни» в буквальном смысле. Речь идет о глубоком галлюцинаторном состоянии, возникшем на фоне тяжелого нарушения сознания. По сути, это медикаментозный сон, который по какой-то причине оказался необычайно ярким и хорошо сохранился в памяти. Подобные случаи были и на моей практике, хотя история Клелии выглядит особенно эмоционально насыщенной.

Мы не знаем, какие именно препараты девушка приняла. Если среди них были вещества с галлюциногенным эффектом, это могло значительно усилить переживания во время комы. Плюс неизвестно психическое состояние девушки до случившегося. Не исключено, что имелись некоторые отклонения.

Случаи, подобные тем, что произошли с этими двумя женщинами, уже были описаны в медицине. Некоторые пациенты рассказывали, что путешествовали в неведомые края или «проживали» во время комы по 10 - 20 лет, хотя в реальности прошло всего несколько дней или недель. За восприятие времени и формирование воспоминаний отвечает гиппокамп - очень чувствительная зона головного мозга. При нехватке кислорода или сбоях в работе он начинает неправильно фиксировать события и способен создавать сложные и реалистичные миры.

Работает это примерно как нейросеть: мозг берет знакомые лица, эмоции, ощущения и комбинирует их в новые сюжеты. Поэтому человек может переживать опыт, которого никогда не было в реальной жизни, но который все равно кажется настоящим.

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