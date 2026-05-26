Здесь произошло страшное убийство. Кадр с видео СК РФ

Поселок Ханино в 65 километрах от Тулы – всего-то десяток улиц вокруг большого пруда, который образует речка Черетка. Всего населения – 1300 человек, и то – по документам. Школа, дом культуры, пожарная часть, библиотека, пара магазинов… Но недавно о маленьком поселке узнали и за пределами региона, когда по сети разлетелась новость о страшном нападении на двух женщин и двух детей в Тульской области. Одна жертва умерла на месте, две девочки и еще одна пострадавшая женщина попали в больницу. И сегодня, 26 мая, стало известно еще об одной смерти: скончалась одна из малышек.

В Тульской области мужчина убил поленом женщину и девочку, еще двое в коме

Кадры допроса Фото: СУ СК РФ по Тульской области

Нападение на двух женщин и детей в Тульской области: что произошло

Все произошло вечером 24 мая. 54-летняя Тамара и ее 46-летняя сестра в тот вечер были дома. Вместе с ними внучки - им по 10 лет (сначала в СК сообщали о возрасте 8 и 11 лет, потом данные исправили). Девочек уже уложили спать, когда в дверь постучали. На пороге стояли двое – 35-летний Павел и его 40-летняя подруга. Они пожаловались на поломку машины и попросились переночевать. Женщинам парочка была знакома, так что подозрений не возникло – их пустили в дом, накрыли стол, может быть, выставили алкоголь… Этого сейчас уже не узнать, но дальше начался кровавый кошмар.

Гость схватился за полено, которое стояло у печки, и начал избивать женщин. Сначала удар за ударом наносил старшей хозяйке дома, когда она упала без сознания – переключился на ее сестру. Затем бросился к спавшим девочкам – хотя они наверняка проснулись в момент драки, вряд ли жертвы молчали, когда их били.

На видео с места происшествия видны кровавые следы на побеленной стене, беспорядок в бедно обставленной комнатушке… На какую поживу рассчитывал нападавший, получил ли то, что хотел? Зачем устроил кровавый ад в приютившей его семье?

Как рассказали журналисту KP.RU местные жители, виновный в нападении на двух женщин и детей в Тульской области был их родственником.

- Не случайный знакомый, родственники они все. У нас говорят, у него совсем крыша поехала из-за алкоголя – как еще можно такое устроить? – рассказывает местная жительница.

Но на самом деле все, судя по всему, гораздо прозаичнее. Ночному гостю были нужны деньги – может быть, он просил у родственниц какую-то сумму, получил отказ, озверел…

В любом случае, после того, как все жертвы нападения потеряли сознание, мужчина вместе со своей спутницей забрали из дома ювелирные украшения и скрылись. Что делала женщина во время того, как мужчина убивал родственников, неизвестно.

Убийц задержали 25 мая Фото: МВД по Тульской области

Погибшие и пострадавшие при нападении в Тульской области

Одна из жертв нападения на двух женщин и детей в Тульской области скончалась на месте - ее преступник просто забил насмерть. Ее сестру и детей госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 26 мая стало известно, что одна из девочек умерла, несмотря на все усилия медиков.

Вторая девочка и сестра погибшей все еще в больнице, в коме - за их жизнь борются лучшие медики.

Что известно про убийцу в Тульской области

35-летнего преступника и его спутницу довольно быстро задержали. Они оказались жителями Липецкой области. Кадрами задержания поделились в СУ СК РФ по Тульской области. На видео – довольно прилично одетый мужчина и женщина в зеленой бархатной кофте. Они не успели покинуть пределы региона – попались полицейским вместе с автомобилем. Сейчас оба находятся в отделе полиции - их допрашивают, выясняют все подробности. Заведено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство – подозреваемому может грозить до 15 лет колонии.

Прокуратура Тульской области контролирует ход и результаты расследования дела. На место выезжал исполняющий обязанности прокурора региона Михаил Можаев.