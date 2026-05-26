Подрядчикам ИЖС стало легче получать кредиты на строительство

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В начале мая ДОМ.РФ запустил программу так называемого «зонтичного» поручительства по кредитам для подрядчиков, которые возводят частные дома с использованием эскроу-счетов. Механизм решает давнюю проблему: получить банковское финансирование мелким и средним строительным компаниям без достаточного опыта работы и солидной кредитной истории раньше было практически невозможно.

Участвовать в программе могут индивидуальные предприниматели и строительные организации, которые работают в рамках 186-ФЗ — то есть заключают договоры подряда с использованием эскроу-счетов. На текущий момент программу поддерживают три банка: Банк ДОМ.РФ, Сбербанк и ВТБ. Именно эти кредитные организации уже активно выдают займы подрядчикам, строящим частные дома с эскроу.

БАРЬЕРЫ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ

Ранее, по оценкам экспертов, порядка 30% подрядчиков на рынке ИЖС не могли получить кредиты. Особенно остро эта проблема стоит для небольших компаний, у которых скромный оборотный капитал, кредитный портфель и небольшой строительный опыт. Таких компаний на рынке большинство.

Программа «зонтичного» поручительства нацелена, прежде всего, именно на небольших игроков. Суть проста: поручитель берёт на себя часть рисков кредитора. При неисполнении подрядчиком обязательств по кредиту госкорпорация компенсирует половину от выданной суммы, но не более 20 млн рублей.

На рынке ожидают, что более простой доступ подрядчиков к деньгам приведет к росту предложения на рынке частных домов и, как итог, повысится доступность такого жилья для людей.

ПОЧЕМУ БАНК ГОВОРИТ «НЕТ»

Аналитики изучили практику кредитования и выделили наиболее частые причины, по которым подрядчикам отказывают в займах. К примеру, в Банке ДОМ.РФ данные следующие: проблемы с кредитной историей — 26% отказов; недостаточный опыт работы — 21%; низкий уровень благонадёжности — 19%.

Как видно, почти каждый пятый отказ связан с тем, что компания ещё не успела наработать солидную «историю» на рынке. Особенно уязвимы небольшие организации с малыми объёмами строительства. Именно на них прежде всего и рассчитана новая программа «зонтичного» поручительства. Теперь гарантом для таких игроков выступит государственная компания.

По информации Банка ДОМ.РФ, зонтичные гарантии заметно расширят воронку одобрения займов для небольших строительных компаний. В самом банке подсчитали: 21% клиентов, которые раньше получали отказ, теперь смогут претендовать на поручительство и открытие кредитной линии. Согласно расчётам, новая мера позволит предоставить финансирование в банке до 500 подрядчикам, которым ранее кредиты были недоступны. Это очень значимая цифра, если учесть, что на сегодняшний день клиентами этого банка являются более 1300 строительных компаний.

БЕЗОПАСНО И ПОНЯТНО

Возможность безопасно строить частные дома с использованием эскроу-счетов появилась в 2025 году. В том же году строительство с эскроу стало обязательным при использовании льготной ипотеки. Тогда госкорпорация начала субсидировать банки, выдающие льготные кредиты подрядчикам. Эта стимулирующая программа, по оценкам участников рынка, дала реальный эффект. За год с небольшим механизм стал для профессиональных строителей привычным и понятным. Например, клиенты Банка ДОМ.РФ построили уже 4000 домов (общей площадью 430 тыс. кв. м). Ещё 3800 домов (370 тыс. кв. м) находятся в стадии строительства. Всего банк заключил 1330 договоров с подрядчиками на сумму 52 млрд рублей.

«В работе с подрядчиками ИЖС мы всегда отмечаем, что решение банка отказать – не всегда финальное, – говорит председатель правления Банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич. – Мы даем рекомендации клиентам – что необходимо скорректировать в своей работе, чтобы банк имел возможность одобрить финансирование. Ранее подрядчикам с недостаточно устойчивым для получения кредита положением нужно было предоставлять залог, теперь гарантом работы с ними будет выступать поручительство ДОМ.РФ».

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАМ

Корреспондент «КП» пообщался с представителями строительного бизнеса, которые уже работают с эскроу-счетами.

Управляющий партнёр компании «ЯРЧЕС» Дмитрий Молчагин напомнил, что программа «зонтичного» поручительства только сейчас выведена на рынок. Ранее компания активно пользовалась кредитованием с субсидированной ставкой. Однако не все подрядчики проходили по критериям: например, требовался опыт не менее двух лет. Если компания работала полтора года, показывала неплохие обороты и качественный продукт, она не могла получить поддержку. Или другая ситуация: у фирмы не хватало оборотных средств, чтобы продемонстрировать свою состоятельность.

«Теперь ДОМ.РФ предоставляет поручительство, где сама корпорация выступает гарантом по кредитным обязательствам подрядчика, — рассказывает Молчагин. — Получивший такую гарантию может открыть кредитную линию на строительство, начать с малого — условно с 10 млн рублей — и постепенно наращивать портфель строек».

Сейчас, отмечает предприниматель, 90% «белых» подрядчиков перешли на финансовую модель с ипотечным кредитованием. Деньги заказчика замораживаются на эскроу-счете, собственных средств не всегда хватает, и приходится прибегать к заёмным деньгам по льготной ставке. Спрос на программу, по мнению Дмитрия Молчагина, будет большим – не у всех подрядчиков есть достаточный объем ресурсов.

По мнению Дениса Васильева, коммерческого директора компании «СВОД-СТРОЙ», механизм зонтичного поручительства очень выгоден: для компаний, которые заходят в эту систему, он бесплатен.

Оценивая потенциальный спрос, Васильев делает интересный региональный срез. В больших городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань) компании после спада ипотечного рынка имеют достаточно средств и имущества для залога. Там спрос на «зонтичное» поручительство будет меньше — рост сегмента он оценивает примерно в 10%. А вот в регионах ситуация иная. Там у многих строительных фирм нет нужного капитала.

«Думаю, рынок в регионах расширится процентов на 30», — рассуждает Васильев.

Он добавляет, что есть строительные компании, которые соответствуют всем требованиям банка (например, построили пять домов с подтверждением отчётности), но не имеют имущества для залога. Их сейчас «обрезают» на старте. Таким предпринимателям новый механизм поможет выйти на заключение кредитного договора. Сам факт появления «зонтичного» поручительства даст импульс небольшим компаниям, особенно за пределами мегаполисов.