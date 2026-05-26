Её голос звучал звонко

Ушла из жизни Инга Преловская. Фото: личный архив.

30 марта позвонила Инга Сергеевна и звонким своим пионерским голосом поздоровалась и стала расспрашивать новостях нашего клуба ветеранов. Мы хорошо и душевно поговорили. Инга всегда представлялась мне настоящей ленинградкой, человеком особой интеллигентской породы с утончённой воспитанностью. Её частые походы в консерваторию, на концерты, казались не только уместными, но и необходимыми: а как же ей без музыки? Что вовсе не мешало Инге быть энергичной, жизнерадостной, деловой.

Но Преловская так и не сказала в нашем разговоре, что звонит в день своего юбилея, что ей исполнилось в этот день полных 95 лет. И я не догадалась проверить, когда у неё юбилей. А Инга, оказывается, прощалась. 16 апреля её не стало. Теперь только звонкий её пионерский голос звенит весёлой трелью в памяти. И запоздало коришь себя за невнимательность.

Инга Преловская пришла в «Комсомолку» в 1957-м году, после окончания филологического факультета Ленинградского университета. Работала собкором по Ленинграду шесть лет. Блестящие острые публикации сделали её не только заметной, но и очень влиятельной персоной в городе. Как ни странно, дружелюбный и мягкий характер способствовал этому наряду с идеологической «правильностью»: Писала Инга всегда по делу, чётко, ясно, честно, просто, без ложных обиняков. В любой ситуации сразу видела суть.

В 1963 году её пригласили заведовать отделом комсомольской жизни на редакционном этаже. Отдел сложный, политический. С одной стороны над было показывать комсомол как передовой отряд молодёжи, с другой – вычищать комсомол от формализма, показухи, вранья, вялого ничегонеделания. Критика нередко отзывалась разборками в инстанциях: как журналист посмел? Преловская была достаточно зрелой, чтобы отстаивать позиции газеты.

Как руководитель отдела она видела свою задачу и в том, чтобы собрать команду профессиональных единомышленников. На дворе была «оттепель», время радикальных перемен в обществе. В газете была своя «весна»: главред Алексей Аджубей строил новую журналистику, реформы продолжили Юрий Воронов и Борис Панкин. Инга росла вместе с газетой. Искала «человеческое измерение» для своих тем. Типичный пример – открытие рубрики «Это в сердце было моём…» для публикации воспоминаний комсомольцев разных поколений о своём времени. Это была оживающая между строк история человека в контексте истории страны. Вроде бы «дежурная» тема, а люди зачитывались. Потому что журналисты искали и находили истории пронзительные и одухотворённые.

И команду она подобрала классную. Заведующим стал Владимир Чернов, будущий главред журналов «Огонёк» и «Story». Спецкором - Валерий Аграновский, драматург и родоначальник социологических очерков. Корреспондентами - Валерий Борщев и Владимир Глотов, будущие известные правозащитники. Сразу из вуза приняла в отдел интеллектуальную Вику Сагалову. Но главное – нашла и подготовила преемника на свой пост, члена редколлегии - им стал Виктор Липатов, будущий главред журнала «Юность». В 1970 году Инга Сергеевна перешла работать в газету «Известия», где сделала карьеру настоящей звезды педагогической темы. Преловская – автор публицистических книг: «Ваше слово, учитель», «Взрослые дети», «Душа на ветру», «Возвышение желаний». Она лауреат высшей награды Союза журналистов России – Почётного знака «Честь. Достоинство. Профессионализм».

Инга навсегда в нашей памяти.