Тревога оказалась ложной: у итальянских волонтеров из Уганды не подтвердили Эболу

Медики изолировали членов прибывших из Африки волонтерской группы и поместили членов их семей на домашний карантин. Фото: Marco Iacobucci / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вчера в итальянских СМИ разразилась настоящая паника. На фоне новостей о фактическом выходе из-под контроля эпидемии Эболы в Демократической республике Конго в Милане экстренно госпитализировали с крайне подозрительными симптомами двух волонтеров, прибывших в воскресенье из Уганды, куда уже также пробрался опасный вирус.

Речь идет о сотрудниках гуманитарной организации — 31-летнем мужчине и 33-летней женщине, которые в течении трех месяцев работали в африканской стране. Оба успели доехать от аэропорта до своих домов, где их состояние резко ухудшилось. После этого пациентов срочно направили в миланскую больницу «Сакко», а в их населенных пунктах в провинциях Комо — Лурате-Каччивио и Булгарогроссо были проведены экстренные санитарные мероприятия.

Медики изолировали остальных 5 членов волонтерской группы и поместили членов их семей на домашний карантин.

В течении ночи с воскресенья на понедельник болезнь у госпитализированных развивалась стремительно, особенно у 33-летней пациентки. Температура у женщины поднялась до 40 градусов, у нее начались тошнота и рвота, к которым быстро присоединились неврологические симптомы. Картина весьма характерная для начальной стадии лихорадки Эбола.

Однако уже к вечеру Минздрав Италии сообщил, что тревога оказалась ложной — результаты анализов на опасное заболевание у обоих отрицательные. При этом было принято решение оставить пациентов на карантине, поскольку врачи пока так и не смогли разобраться, что за «подарок» привезли волонтеры из Уганды в Европу. Так, тесты на малярию и ряд других распространенных патогенов также оказались отрицательными. Медики надеются, что речь идет о бактериальной инфекции, поражающей желудочно-кишечный тракт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже второй круизный лайнер: в Европе подняли тревогу из-за вспышки вируса на борту