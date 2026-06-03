Контроль над небом: Как в заповедных территориях внедряют новые технологии защиты

Системы РЭБ теперь на страже защиты природы. Фото: Дарья Эйвазова.

Утренняя заря над мысом Кадильным восходит словно неспешная мудрая черепаха. Вот на горизонте нежные воды Байкала отделяются от небесной выси тонкой красной линией пробуждающегося светила, а спустя каких-то полчаса небо наливается теплым, густым розовым светом, неподвластным ни человеку, ни созданным им технологиям. В эти минуты сам мыс похож на древнего монаха, рясу которого, сотканную из хвои лиственницы, цепкого шиповника и лиловых подснежников, веками треплет ветер. Кажется, что ничего не может нарушить покой каменного исполина – он вне времени, карт и навигации.

Однако современный мир, как и наступающий после рассвета день, устанавливает свои правила. Пробудившаяся природа немного отступает и на ее место приходит человек. Далеко не всегда бережливый и совестливый по отношению к земле-матушке. Речь о браконьерах, которые в погоне за незаконной добычей применяют более мощные технологии, чем те, что служат на страже защиты природы.

«ТИРАЖИРОВАТЬ ВО ВСЕХ СФЕРАХ»

Мыс Кадильный, где когда-то наши предки пережигали (кадили) известняк, относится к территории Прибайкальского национального парка. Именно здесь в конце мая стартовал совместный проект ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», ООО «ТСК Вектор», российского природоохранного фонда «Природа и люди» и ООО «Авиа-Май» по испытанию компонента мобильного комплекса «Лира» и противодронового ружья, предназначенных для подавления связи и навигации беспилотных летательных аппаратов, водных судов и малой авиации.

Напомним, ровно год назад в этом же нацпарке успешно прошел эксперимент по запуску беспилотников, задачи которых - охрана территории, развитие научной деятельности (например, зимний учет животных, когда инспекторы ходят по маршрутам, фиксируя следы), экопросвещение и т.д. Сегодня применению подобных средств в гражданской жизни придается особое внимание на самом высоком уровне. Так, еще в прошлом году Президент России Владимир Путин подчеркнул: «Новые технологические решения должны находить широкое применение, тиражироваться во всех сферах. Этот вопрос особенно важен в развитии беспилотных авиационных систем».

- В июле 2025 года на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» главе государства была представлена концепция по роботизации и автоматизации природоохранного комплекса России, - рассказал генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков. - Меньше чем за год в рамках Минприроды РФ при поддержке фонда «Природа и люди» была разработана программа, в которой для всех ведомств: ППК РЭО, Роснедра, Росводресурсы, Рослесхоз, Росгидромед, Росприродназор и департаментов - Заповедный и Охотничий, были разработаны конкретные сценарии применения средств автоматизации и роботизации.

Генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков (слева) и директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов. Фото: Дарья Эйвазова.

В программе предусмотрены пилотные проекты в семи регионах Российской Федерации – Республика Саха Якутия, Самарская область, Сахалинская область, Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Еврейский автономный округ. Одно из направлений является использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

ГРОЗНАЯ ТРОЙКА

Директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», объединяющего Прибайкальский национальный парк и Байкало-Ленский заповедник Умар Рамазанов перечислил три серьезных угрозы, для борьбы с которыми призваны средства РЭБ.

Первая – браконьерство. Браконьеры становятся технологичнее, теперь они выслеживают добычу, не заходя в лес. С помощью беспилотников определяют место нахождения зверя, потом на квадроцикле едут туда, подстреливают добычу и уезжают. Госинспекторы зачастую не успевают отреагировать из-за короткого времени нахождения браконьеров внутри зоны.

Вторая - незаконный туризм. После пандемии увеличился поток туристов, использующих дроны для съемок или просто для развлечений, зачастую без разрешения и понимания, что такие съемки могут вредить животным, нарушать их покой. К тому же дроны часто падают, никто их не подбирает, не желая пробираться глубоко в лес. Так беспилотники становятся мусором.

Третья - опасность для воздушного движения. Использование дронов может создать угрозу для вертолетов и других летательных средств. Нередко туристы запускают свои «игрушки» в местах посадки вертолетов. Особенно эта проблема актуальна для острова Ольхон на Байкале.

- Наша основная задача применения РЭБ - борьба с браконьерами, - объясняет Умар Рамазанов, - Определить место запуска, обезвредить беспилотный аппарат. Кроме того, необходимо исключить полеты этой техники в пожароопасных зонах, на маршрутах малой авиации.

Заместитель генерального директора ООО ТСК «Вектор» Артем Высоцкий показывает, как детектор фиксирует сигнал дрона. Фото: Дарья Эйвазова.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Заместитель генерального директора ООО ТСК «Вектор» Артем Высоцкий разъяснил принципы работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в условиях охраны природы.

С его слов, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) управляются и передают видеосигнал через радиоканалы определенной частоты. Радиоэлектронная борьба (РЭБ) - это целенаправленное воздействие на эти каналы, создающее помехи. Результат: оператор теряет управление дроном и не видит видеосигнал.

Системы РЭБ различаются по радиусу и задачам:

- индивидуальные (мобильные) действуют в небольшом радиусе и их может с собой брать инспектор,

- объектовые защищают конкретный объект (например, кордон) в радиусе до 2 км,

- зональные создают защитный «купол» (например, радиусом до 5 км) вокруг большой территории.

Артем Высоцкий рассказал, что для обнаружения летательных аппаратов инспектор использует портативный детектор радиосигналов размером с рацию. В глухой тайге посторонние сигналы (Wi-Fi и др.) отсутствуют, поэтому любой стабильный сигнал - признак работы дрона. На экране детектора отображаются частота сигнала, его уровень (позволяет оценить расстояние до дрона) и стабильность.

- После инспектор подавляет сигнал, - продолжает специалист. - С помощью «ружья» РЭБ он направляет устройство в сторону сигнала, выбирает нужные частоты (по данным детектора) и подавляет связь, дрон теряет управление и падает. Если работают зональные системы, то они автоматически обнаруживают и блокируют дроны в охраняемой зоне.

- Российская природа - многообразная: леса, море, горы, пустыни. Каждая зона уникальна и требует индивидуального подхода, точного технического задания для работы с беспилотными системами, - объясняет Сергей Рыбаков. - Мы подошли к пониманию, что для эффективной защиты природы необходимо учесть погодные условия, сезонные изменения и экологические особенности. Отныне госинпекторы должны контролировать не только лес, землю и воду, но и небо. Это делает заповедные территории уникальной площадкой для тестирования технологий, которые в дальнейшем могут применяться и в других сферах национальной безопасности. Мы создаем передовой опыт, который поможет лучше понять, как именно работают различные технологии в сложных природных и климатических условиях, создавая надежную систему охраны и безопасности.

… И теперь там, где древний монах-утес встречает новый день, технологии РЭБ берегут его тишину и покой.