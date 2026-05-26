В магазинах «у дома» прошла масштабная акция против гипертонии

Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

Акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, организовали торговая сеть «Пятёрочка», входит в X5, Фонд борьбы с инсультом ОРБИ и соцсеть «Одноклассники».

Медицинские специалисты провели для посетителей бесплатные консультации по контролю артериального давления, правильному питанию и ЗОЖ. Также все желающие могли взять памятку с целевыми показателями давления для разных возрастов.

«Тема заботы о старшем поколении и о здоровье в целом всегда в центре нашего внимания. Партнерство с ОРБИ помогло задать хороший импульс в этом направлении: соседи получили достоверную информацию, начали обсуждать ее между собой и делиться советами, а само событие показало, насколько тема важна для людей. Это и есть тот самый эффект, к которому мы стремимся, когда запускается цепочка взаимной поддержки и живого общения, а магазины "у дома" становятся местом, где эти связи укрепляются из года в год», — комментирует Снежана Малясова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети.

Контроль артериального давления напрямую связан с профилактикой инсульта. Его повышенные показатели относятся к значимым факторам риска, а регулярные измерения помогают вовремя заметить изменения, внимательнее отнестись к своему состоянию и обратиться за консультацией к врачу.

Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

«Для фонда ОРБИ принципиально важно, чтобы знания о профилактике инсульта доходили до людей в удобной и понятной форме, а ЦМС как раз помогают донести важные сообщения там, где люди живут и куда ходят каждый день — в магазине у дома. Вместе нам удалось перевести абстрактную идею "следить за здоровьем" в конкретные действия: посетители получили памятки, смогли задать вопросы и задуматься о простых привычках, которые снижают риски. Когда профилактика становится частью повседневной жизни, она реально меняет отношение людей к своему здоровью, и это самый ценный результат», — объясняет Екатерина Милова, директор по развитию фонда ОРБИ.

Проект объединил офлайн- и онлайн-форматы. Так, в ОК вышла специальная тематическая подборка материалов «Контроль давления». В ней рассказывалось, какие показатели считаются поводом внимательнее отнестись к здоровью, как правильно измерять давление дома, какие мифы о гипертонии встречаются чаще всего, а также как питание, движение и сон связаны с самочувствием и снижением сердечно-сосудистых рисков.

«Для нас было важно поддержать проект, который сочетает социальную значимость и реальную пользу для людей: тема профилактики гипертонии касается огромного числа граждан, но многие не уделяют ей должного внимания. Результаты подтвердили ценность такого подхода, мы увидели высокий интерес и позитивный отклик, что говорит о востребованности просветительских проектов. За мощную организационную поддержку благодарим проект ЦМС, который включался на всех этапах — от организации площадок в трех городах до коммуникации с гостями», — поделилась команда соцсети ОК.

Благодаря этому сотрудничеству с полезной информацией смогли познакомиться более 1,8 млн россиян. Просветительские материалы рассчитаны на широкую аудиторию и помогают разобраться в основных вопросах заботы о сердце.