Дмитрий Песков: Киевский режим демонстрирует свою коричневую окраску

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…- Дмитрий Сергеевич, как в Кремле отнеслись к решению главарей киевского режима создать в столице Украины так называемый пантеон «национальных героев»? Уже привезли из-за границы и перезахоронили прах нациста Мельника, на очереди Петлюра и так далее, у них там большой список.
- Режим демонстрирует свою сущность, режим демонстрирует свою коричневую окраску, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 26 мая, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Проявление неонацизма – это очень опасно для Европы.
Я знаю, что уже была реакция из Израиля на этот счет.
Мы относимся к этому крайне негативно. Собственно, фактически в центре Европы происходит официальное, на государственном уровне, прославление нацистских преступников и приспешников.
Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то, но нам это не нравится совсем. И это лишний раз подчеркивает обоснованность и правильность решения о начале Специальной военной операции.
Вопрос:
- Вчера наш МИД информировал Вашингтон о том, что мы будем наносить удары по объектам в Киеве. Известно ли, как Вашингтон отреагировал на наше предупреждение?
Песков:
- Пока мы такой информацией не располагаем.
Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, от представителей Евросоюза в Киеве.
Здесь для нас приоритетным является то предупреждение, которое направили мы.
Вопрос:
- Дмитрий Сергеевич, возвращаясь к предупреждению МИД об ударах по Киеву. Там говорится, что они будут системными. Значит ли это, что они будут ежедневными или повторяться с какой-то периодичностью? Может быть, вы сможете рассказать какие-то детали?
Песков:
- Ну, системность – это же не периодичность, системность не равняется периодичности. Собственно, в заявлении МИДа все исчерпывающе было сказано.