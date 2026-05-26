Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, как в Кремле отнеслись к решению главарей киевского режима создать в столице Украины так называемый пантеон «национальных героев»? Уже привезли из-за границы и перезахоронили прах нациста Мельника, на очереди Петлюра и так далее, у них там большой список.

- Режим демонстрирует свою сущность, режим демонстрирует свою коричневую окраску, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 26 мая, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Проявление неонацизма – это очень опасно для Европы.

Песков: Киевский режим демонстрирует свою коричневую окраску

Я знаю, что уже была реакция из Израиля на этот счет.

Мы относимся к этому крайне негативно. Собственно, фактически в центре Европы происходит официальное, на государственном уровне, прославление нацистских преступников и приспешников.

Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то, но нам это не нравится совсем. И это лишний раз подчеркивает обоснованность и правильность решения о начале Специальной военной операции.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ ДРУГИМ СМИ

Вопрос:

- Вчера наш МИД информировал Вашингтон о том, что мы будем наносить удары по объектам в Киеве. Известно ли, как Вашингтон отреагировал на наше предупреждение?

Песков:

- Пока мы такой информацией не располагаем.

Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, от представителей Евросоюза в Киеве.

Здесь для нас приоритетным является то предупреждение, которое направили мы.

Вопрос:

- Дмитрий Сергеевич, возвращаясь к предупреждению МИД об ударах по Киеву. Там говорится, что они будут системными. Значит ли это, что они будут ежедневными или повторяться с какой-то периодичностью? Может быть, вы сможете рассказать какие-то детали?

Песков:

- Ну, системность – это же не периодичность, системность не равняется периодичности. Собственно, в заявлении МИДа все исчерпывающе было сказано.