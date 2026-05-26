«Отчего люди не летают, как птицы?»: К юбилею Валентины Терешковой готовят байопик под названием «Чайка»

Байопики наравне с киносказками и ремейками по-прежнему остаются ключевым трендом отечественного кино. Фото: «Атмосфера кино»

Байопики (биографические картины) наравне с киносказками и ремейками по-прежнему остаются ключевым трендом отечественного кино. Павел Лунгин снимает фильм про Петра Мамонова, Алексей Учитель почти затащил звезду Голливуда Тимоти Шаламе на роль Дмитрия Шостаковича, а Алексей Герман покажет, как Сергей Эйзентштейн снимал в эвакуации «Ивана Грозного» на объединенной студии «Мосфильма» и «Ленфильма». Даже про рэпера Василия Вакуленко (Басту), которому стукнуло всего 46 лет, уже снимают кино (в главной роли Слава Копейкин из сериалов «Слово пацана» и «Дети перемен»).

В это же самое время Первый канал запустил съемки картины «Чайка», посвященной судьбе первой женщины в космосе — Валентины Терешковой. За режиссерским пультом — Антон Мегердичев, выпускавший как талантливые документалки, так и спортивные блокбастеры («Бой с тенью 2», «Движение вверх»), и исторические саги («Сердце пармы»).

Фото: «Атмосфера кино»

Простую советскую ткачиху из крестьянской семьи деревни Масленниково Ярославской области, которая прошла путь до героя СССР и генерала-лейтенанта авиации, сыграет Леонела Мантурова («Злой город», «Левша»), дочь первого зампреда правительства РФ Дениса Мантурова.

— Мне очень приятно и волнительно играть такую великую женщину, — призналась Мантурова. — Девушка двадцати шести лет из крестьянской семьи, в которой отец погиб еще на Советско-финской войне, когда Валентине было два года; воспитанная вместе с братом и сестрой одной мамой, c пятнадцати лет вынужденная работать на заводе и учиться в вечерней школе — таковы были ее, как сказали бы сейчас, стартовые позиции. Она первая и единственная в мире женщина-космонавт, пилотировавшая свой корабль самостоятельно, в полном одиночестве почти трое суток. Для меня стать Терешковой в кино — большая честь и огромная ответственность, и я прикладываю все усилия, чтобы достойно воплотить ее образ.

Фото: «Атмосфера кино»

Семья Терешковой, которой в следующем году исполняется 90 лет, проект одобрила.

— Валентина Владимировна и наша семья принимали активное участие в работе над сценарием, консультируя Антона Мегердичева и всю команду в ходе работы над проектом, — пояснила Елена Терешкова, дочь выдающейся летчицы. — В фильм войдут сцены и моменты из жизни моей мамы, в которых зрители увидят много интересного, смогут взглянуть на личность Валентины Терешковой с новых сторон, откроют для себя глубину ее характера, удивительное трудолюбие и стремление к справедливости. Благодаря этим качествам она первой в мире смогла полететь в космос, вернуться на Землю, а затем на протяжении всей жизни помогала и продолжает помогать сотням людей.

Первая в истории женщина в космосе, совершившая полет на корабле «Восток-6» 16-19 июня 1963 года. Первая в истории женщина-пилот (командир!) космического корабля. Первая в истории женщина, совершившая одиночный (без экипажа) полет в космос. Все это — великая Терешкова с чеховским позывным Чайка, которая доказала и Кате Кабановой из «Грозы» Островского, и всем остальным персонажам русской литературы, что люди все-таки могут летать так, как птицы. А женщины — так особенно изящно и высоко! Победа советской науки, системы подготовки и конструкторской мысли, триумф человеческого духа — вот, на чем сделает акцент постановщик картины.

Фото: «Атмосфера кино»

— Мы начинаем со старта ракеты 16 июня 1963 года и проживаем с главной героиней весь полет, — поясняет Мегердичев. — Наша цель — достичь эффекта полного присутствия: зритель должен почувствовать, будто именно он находится на орбите. Впервые мы столь подробно в кино раскроем самую суть происходивших событий — на Земле и в космосе. А вокруг выстроим несколько не менее героических историй — о тех, кто сделал все, чтобы этот полет состоялся, о стоявших за Валентиной Терешковой людях, которых она не могла подвести.

Фото: «Атмосфера кино»

Для детального погружения зрителей в процесс полета и скрупулезного анализа этого величайшего события создатели «Чайки» готовились год — при горячей поддержке Валентины Владимировны и Роскосмоса: команда фильма получила полный доступ ко всем архивам с информацией о полете, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся. Для съемок были тщательно воссозданы декорации космического корабля, Центра управления полетами и командного пункта, а также все интерьеры и места, в которых проходила подготовка к полету и случились события после возвращения Терешковой из космоса.

Фото: «Атмосфера кино»

Кроме Мантуровой в картине заняты Дмитрий Чеботарев, Сергей Городничий, Алексей Кравченко, Елена Панова и другие артисты.

На большие экраны байопик «Чайка», выпущенный кинокомпанией LEGIO FELIX при поддержке Первого канала, а также «Атмосферы кино» и «О!Кино», выйдет 8 апреля 2027 года.

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