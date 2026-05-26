«Отец с него пылинки сдувал, а его убили подло – выстрелом в затылок»: Сын заранее спланировал убийство отца под Липецком и разыграл его по своему кровавому сюжету

Жестокое убийство своего отца Артем спланировал заранее и привлек для этого своего друга. Фото: Daniel Tadevosyan/Shutterstock/Fotodom

Загадочная пропажа отца и сына в Липецкой области обрастает все новыми жуткими деталями. 43-летний Алексей Крапивин и 18-летний Артем исчезли 22 мая. В тот день глава семейства отправился из села Спешнево-Ивановское в Липецк, чтобы забрать сына из колледжа. Парень в будние дни жил в общежитии, а на выходные часто возвращался к родителям в частный дом. Но в этот раз поездка пошла не по плану. И в назначенное время родственники домой не вернулись. Мать тут же забила тревогу и обратилась в полицию и к волонтерам. И вскоре они нашли машину Алексея, а рядом с ним и его окровавленный труп…

43-летний Алексей Крапивин и 18-летний Артем исчезли 22 мая. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

«СЫН НЕ МОГ ТАК ПОСТУПИТЬ»

В тот день, как вспоминает Татьяна Крапивина, мать Артема, ничего не предвещало беды. По дороге домой сын выходил на связь и говорил, что они вместе с отцом уже едут на его «Матизе». Но в какой-то момент они просто исчезли.

На камеры автомобиль последний раз попал в 40 километрах от дома. Съехавшиеся волонтеры стали прочесывать местность. И в лесу нашли тот самый автомобиль.

— Машина вся в крови, — рассказали местные жители. — А рядом израненный труп Алексея. Артема нигде нет.

Машина была вся в крови, а рядом с ней волонтеры нашли израненный труп Алексея. Фото: УСМИ СК России

Алексея, как выяснилось, жестоко убили. У местных жителей сразу же появилась версия, что семья могла стать жертвой дорожных преступников. Но только вот автомобиль был на месте. Да и на ограбление это не было похоже. Ведь все вещи были тоже на месте. Тогда силовики и предположили, что к убийству может быть причастен сын. Однако родственники до последнего в это не верили.

— У сына просто нет причин убивать отца, это невозможно! — уверяла Татьяна.

Но вскоре все сомнения развеялись.

«БЫСТРО НАС ПОЙМАЛИ»

Артема вскоре задержали, а вместе с ним и его подельника. Парни один за другим не только раскололись, но и признались, что разочарованы — ведь их очень быстро вычислили…

Мать была уверена, что у их сына Артема просто не было причин убивать отца. Но вскоре все сомнения развеялись. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Как оказалось, убийство отца Артем спланировал заранее и привлек для этого своего друга. Когда глава семейства приехал за сыном, парень сказал, что товарищ поедет вместе с ними. По дороге они и совершили расправу.

— Мы убили отца с помощью выстрела, — признался Артем.

— Я достал самодельный пистолет и совершил выстрел в затылок. Сидел я сзади, — добавил друг.

После убийства тело мужчины оттащили и бросили в лесу, машину оставили там же. Затем оба парня скрылись с места происшествия. Артем вернулся к себе в общежитие, а его друг домой, будто ничего и не произошло.

Для матери такой исход событий стал полным шоком.

— Я даже ничего не могу сейчас сказать, — призналась KP.RU Татьяна. — У нас гроб стоит посреди дома…

«ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ»

В шоке сейчас все друзья и родственники Крапивиных. Они были уверены, что ссор в семье никогда не было.

— Да отец пылинки с него сдувал! Не было у них никогда ссор, — заявил KP.RU друг семьи Дмитрий. — Мы понятия не имеем, что между ними произошло. Из-за денег он так не мог поступить. Сын мог попросить, что угодно. И ему бы это обязательно купили. Отец работал на Камазе, а мать лаборантом, еще в школе работала. Они не были богаты, но денег хватало.

По словам друга семьи, отец сдувал со своего сына пылинки, между ними никогда не было ссор. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Отсутствие конфликтов в семье подтверждают и другие друзья.

— Для меня они были просто идеальной семьей, — добавляет подруга Татьяны Людмила. — Артем — младший ребенок, в семье есть еще старшая дочь. Никто не пьет. Дом они недавно отстроили. Внук у них родился. Не ругались, жили мирно.

Как уточнили KP.RU в региональном управлении СКР, мотив убийства сейчас следователи еще устанавливают.

— Сообщники пытались скрыть все следы преступления в надежде, что их не поймают, — уточнили в следствии. — В СМИ была версия, что мужчину убивали ножом. Однако это не так. Он был убит выстрелом в голову.

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